Unidades Penitenciarias celebraron el 65to Aniversario con acciones solidarias

En el marco del 65 aniversario, las unidades penitenciarias y organismos dependientes del Servicio Penitenciario Provincial llevaron a cabo una serie de actividades solidarias “que resaltan su compromiso con la comunidad”. Además de organizar las actividades tradicionales que se realizan cada año, la institución demostró su interés en acercarse y brindarse a la sociedad a través de diversas acciones altruistas.

En unidades del interior de la provincia, el personal de la UP VIII de Cerro Azul, CP III de Eldorado, UP II de Oberá y UP VII de Puerto Rico agasajaron a los niños de diferentes escuelas y comedores. Además de acercar donaciones de alimentos, muebles, ropa y útiles, organizaron jornadas con juegos y meriendas con productos elaborados en las unidades. Asimismo, brindaron diversos servicios de entretenimiento y controles de salud a los niños.

Por otra parte, en Posadas, varias unidades como la UP VI de mujeres, UP VI, la Unidad de Salud para inimputables, la Dirección General, la Sección de traslado de internos y los cadetes de la Universidad de las Fuerzas de Seguridad, sede SPP, participaron en varias jornadas solidarias donde entregaron donaciones de prendas de vestir, útiles escolares y alimentos no perecederos a diferentes instituciones y escuelas. También compartieron juegos y meriendas elaboradas por el personal, especialmente para la ocasión. De esta manera, se evidenció entre todos los penitenciarios valores como la responsabilidad social y la empatía.