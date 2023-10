«Un estilo de vida saludable no significa vivir atado a superdietas»

Cayo Niven llegó a pesar 140 kilos, había pasado por un cirugía bariátrica que lo ayudó a bajar 30 kilos, sin embargo los malos hábitos y un estilo de vida sedentaria y abundante en comida poco saludable hicieron que nuevamente suba hasta los 110 kilos. Este martes en Cadena de Noticias, Niven compartió su experiencia en la pérdida de peso

El protagonista de la historia mencionó que la fuerza de voluntad junto con la disciplina, motivación y las ganas de cambiar son factores claves para lograr una transformación. Cayo le comentó al conductor Jorge Kurrle que tras encontrarse con 110 kilos, se sentía mal, cansado, sin ganas de hacer nada, «este estilo de vida poco saludable comenzó a afectar la relacion mi familia, me costaba hacer cosas tan simple como jugar con mis hijos o atarme los zapatos»

Sin embargo, llegó el día que Niven se puso un límite, reflexionando se puso el stop de un mal estilo de vida, de sentirse irritado o dormir de 10 a 12 horas, «ese fue el segundo momento donde hice click y me di cuenta que no quería volver a mi peso de 140 kilos, revise el estilo de vida que tenia y encontre varios factores como el sedentarismo y un mal estilo de vida que provocó que vuelva a subir».

De esta forma, afirmó: «Un estilo de vida saludable no significa que vivir atado a super dietas, sino que al contrario es simplemente encontrar lo mejor que tienes a tu disposición y crear nuevos hábitos que te alejen de las malas costumbres«.

El primer paso que dio Cayo hacia el ejercicio resultó ser con el ciclismo, ya que decidió a ir por un cambio, un 7 de enero se autoregalo una bicicleta y arrancó todos los días a hacer 25 kilómetros, «todos los dias por 6 meses aposté por tomarme una hora para mi y andar en bici».

Entre risas confesó que muchos de sus vecinos solían pensar que estaba loco por la constancia que tenía de nunca dejar la bicicleta.

El tema es así, queres tener algo, bueno tenes que ir, ir y hacerlo. El día tiene 24 horas, toma solamente una hora de dia y subite a la bici o podes ir al gimnasio, lo importante es tomarte esa hora»

Sobre sus apoyo para mantenerse motivado, mencionó que son esposa, e hijos, «con mi esposa entrenamos juntos, paso que muchas veces no teníamos ganas de hacer deporte, pero el que tenia un poco mas de ganas que el otro era el motivaba para ir a entrenar» resaltó que si algun dia fuese feriado, o por algún motivo no pudieran hacer su ejercicio regular, salen a trotar por una hora, para no perder esa hora y dejar pasar un día.

«Los resultados que hoy nosotros estamos cosechando son el trabajo duro de 3 años de entrenamiento interrumpido de una hora por día, una alimentación y estilo de vida saludable»

Para finalizar, resaltó que la alimentación depende del organismo y cuerpo de cada persona sin embargo recomendó asistir a un nutricionista para saber como arrancar a controlar hábitos alimenticios buenos y controlar las porciones.