Transición con cortocircuitos en Alem: Sebely está «decepcionado» con el intendente Wolemberg por desaires

El intendente electo de Leandro N. Alem, Matías Sebely, lamentó la situación que se vive en el marco de la transición hasta el 10 de diciembre con quien ocupa actualmente el cargo, Waldemar Wolemberg. Pese a lo pactado luego de finalizar las elecciones en mayo, de iniciar en agosto el trabajo en conjunto de, entre otros temas, trabajar el presupuesto municipal.

En este sentido, sostuvo que el presupuesto de la localidad debe ser presentado antes del 30 de septiembre por el Jefe comunal en ejercicio.

«Desde julio perdimos comunicación. Fui a la Intendencia, no me respondía, hasta que empecé a pedirle por nota como para dejar constancia de mi solicitud. No tuve respuesta de mi primer nota, del 6 de agosto hasta el 7 de septiembre, donde solicitaba que se arme una comisión para empezar algunos temas», comentó a FM De Las Misiones.

Sebely indicó que entre tanto hubo un intercambio de notas donde pondía algunas cuestiones que dilataban la reunión. «Hasta que el 30 de septiembre presentó el Presupuesto y la Ordenanza General Fiscal sin consultar, no como habíamos hablado», cuestionó.

Según explicó, la Carta Orgánica municipal solamente le permite al Intendente modificarlo. «Nosotros, como concejales, no podemos modificarlo. No sé cuál es la intencionalidad de esto. Las respuestas que me da en sus notas, con evasivas», dijo Sebely.

Como expresar su incredulidad por la actitud de Wolemberg, el Intendente electo reveló que en uno de los párrafos le plantea que no puede reunirse la comisión de transición, que ya habían designado las personas por nota, porque había que pagar un bono «y eso le llevaba mucho tiempo a dos personas que iban a estar (en esa comisión) y podían distraerse». «Textual», remató Sebely.