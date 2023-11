Titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Misiones rechaza que la Feria Judicial implique un «privilegio» y apuesta al consenso

El juez del Tribunal Penal 2 de Posadas, Carlos Jorge Giménez, salió a responder públicamente las consideraciones realizadas recientemente «de algunos pocos» referidas a la vigencia de la Feria Judicial en Misiones. Para ello difundió una nota de Opinión que a continuación se transcribe.

«En mi carácter de Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Provincia de Misiones me veo obligado a realizar algunas aclaraciones sobre la Feria Judicial, expresiones vertidas de algunos pocos, que maliciosamente quieren instalar en nuestra sociedad como un “Privilegio”. Por eso entiendo corresponder realizar algunas aclaraciones, ello a efectos de evitar caer en lugares comunes, en los cuales una desmedida o en algunos casos inexacta critica tendría entidad para generar un alejamiento de las partes de esos lugares de consenso y trabajo mancomunado que la sociedad moderna nos demanda.

Rechazo categóricamente que la Feria Judicial implique un “PRIVILEGIO sin fundamento”. El origen y fundamento se encuentra no solamente en la organización interna de nuestras dependencias (establecer prioridades, organización de depositos, elementos secuestrados, depósitos de armas, en fin, organizaciones de carácter administrativa que en tiempos normales no se realizan por la vorágine propia del Servicio de Justicia), además del derecho al descanso consagrado por nuestra Constitución Nacional. Pero también tiene su fundamento teniendo en consideración el “otro lado del Mostrador”, muchos colegas abogados son sus propios Jefes y secretarios de tiempo completo y no cuentan con ciertas estructuras para tomarse descanso en cualquier época del año. Y es la feria Judicial donde saben con tranquilidad que algún expediente suyo no ocurrirá algún vencimiento o alguna presentación a realizar, por ejemplo.

Mas allá de la diferencia de opinión que se pueda tener, los términos en los cuales brindara su opinión algún colegiado, no encuentran un veraz reparo en los señores Jueces y Funcionarios a los que represento, como en la totalidad del personal que forma parte del Poder Judicial.

En el supuesto de la feria judicial, la misma radica también en brindar un descanso a quienes día a día bregan por una correcta y eficaz administración de Justicia. La naturaleza de los hechos que se ventilan hacen menester una consideración de ello. Tratar de privilegio al legitimo ejercicio de interpretación de organización institucional por parte del mayor órgano que posee nuestra justicia provincial por no seguir lo establecido por la Justicia nacional, es fuera de todo respeto y a su vez que demuestra una errónea interpretación de la forma federal de Estado.

Como Asociación nos parece prudente realizar mesas de trabajo donde se puedan escuchar todas las voces de la Abogacia, poder discutir los términos en los cuales se dan dichas ferias, o por caso sostenemos el asidero en relación a la naturaleza alimentaria de los honorarios con la inherente necesidad de que tenga una especial mención como materia habilitada de tramitación en feria. Pero quiero dejar en claro a nuestra sociedad, que el servicio de Justicia en el mes de Enero y en la feria de Julio está en funcionamiento con Jueces y secretarios de turnos en todos los fueros, además del Juzgado de Instrucción Penal en turno que dan respuesta a la demanda de nuestra ciudadanía.

Por ultimo, he escuchado con desazón que se hiciera despectiva mención a jueces en relación a su estabilidad en el cargo, soslayando que la inamovilidad de los mismos no radica en un privilegio de perpetuidad, sino en una garantía de naturaleza constitucional a efectos de poder asegurar el ejercicio sin presiones circunstanciales de la magistratura.

Agradezco el espacio y saludo a todos aquellos que directa o indirectamente aportan desde su lugar a HACER JUSTICIA».