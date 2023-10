Sergio Massa: «unidad nacional es convocar a los mejores»

Así lo afirmó el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, en una conferencia con los medios tras reunirse con gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones.

✅ Empezamos a trabajar en la construcción de nuevos pactos federales, Argentina tiene la oportunidad de ampliar la coparticipación de las provincias, pero además de simplificar el sistema impositivo. Tenemos obviamente que trabajar en la evasión, pero tenemos que ir a la simplificación tributaria.

✅ Trabajamos en el tema federalismo y el impacto de algunas posiciones que en este momento se discuten en la Argentina, respecto de la eliminación de subsidios aparece como tema central en el AMBA, el tema vinculado a la eliminación del subsidio al transporte, y el impacto de pasar de 60 a 1.100 pesos en el boleto de tren, o de pasar de 70 a 650 pesos en el boleto de colectivo, que es el primer impacto del planteo de la eliminación de subsidios que se hace desde otros sectores de la política.

✅ Nuestra responsabilidad es construir un gobierno de unidad nacional, convocando a los mejores, no cayendo en la trampa de las discusiones de acuerdos de cúpula de partidos, sino entendiendo que la responsabilidad a partir del 10 de diciembre es elegir a los mejores de cada una de las fuerzas económicas, sociales, políticas, de la cultura de la Argentina.

✅ La responsabilidad de establecer acuerdos en la política de distribución de ingresos y la mejora de participación del salario de los trabajadores, la política de vivienda, el acceso al crédito hipotecario, y la política de vivienda y el acceso a los lotes con servicios.

✅ Argentina no puede seguir tomando deuda para gasto corriente, tiene que tomar deuda cuando se trata de construcción de infraestructuras intergeneracionales. Ya vimos lo que pasó con la deuda del FMI, sirvió para financiar la fuga de capitales en la Argentina y no quedó ni en ruta, ni en hospitales, ni en escuelas, ni en ninguna de esas cosas que hacen el cambio de vida de la gente.

✅ En un momento en el que aparece la idea de la privatización de Vaca Muerta, la defensa de las provincias, de que esos son recursos de las provincias y no recursos del Estado Federal, y que en todo caso lo que tenemos que ver es cómo construimos más valor en la discusión alrededor de un tema central.

✅ Tenemos que ponernos en la cabeza que nuestros embajadores hoy tienen que ser representantes comerciales de las empresas argentinas frente al mundo para vender trabajo argentino.

✅ El 10 de diciembre empieza un nuevo gobierno en la Argentina. Yo no creo que la discusión se dé en el marco del para atrás, sino para adelante, qué va a hacer cada uno de nosotros a la hora de gobernar, de los que estamos en competencia.

✅ La gente no es ganado a la que le ponen un sello, elige libremente, va a la urna, elige de acuerdo a quien lo convence, quien le genere la esperanza.

✅ Nuestra responsabilidad mayor es transmitirle primero mi compromiso de trabajo desde el 10 de diciembre acá de argentino y argentina. Me voy a romper el alma, como lo hago siempre, para ser un buen presidente.

✅ Los argentinos tienen que saber que con gobernadores, con intendentes, pero sobre todo con un gobierno de los mejores, no cayendo en esa discusión partidocrática. Todos me conocen, en algún momento me criticaron la vocación de diálogo que he tenido a lo largo de mi vida política.

✅ Creo que es el tiempo de empezar un nuevo gobierno, una nueva etapa, y que esa nueva etapa tenga como característica el diálogo con todos los sectores.

✅ Voy a elegir a los mejores sin dependencia de ninguna condición o cuestionamiento político. Porque además el 10 de diciembre el que toma las decisiones soy yo.

✅ Mi responsabilidad es decirle a los argentinos que más allá de lo que suceda de pactos entre distintas fuerzas, yo el 10 de diciembre, si Dios y los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar, voy a gobernar con todos.

✅ La regla es que el presidente, yo, me voy a poner al frente de la lucha contra la inseguridad. No que cada uno se la arregle como pueda comprando un arma en el supermercado.

✅ Los argentinos lo que tienen que saber es que tengo una mirada de largo plazo, tengo un país que sueño en la cabeza. Es el país que le permitió a mis viejos cuando llegaron escapando de la guerra poder construir una familia y poder construir un bienestar.

✅ El lunes, el lunes, más de un millón de trabajadores argentinos van a recibir entre 50 y 500 mil pesos más en el bolsillo por la eliminación del impuesto a las ganancias. Hace 10 años que lo vengo planteando. 16 millones y medio de argentinos recibieron en el último mes casi 20 mil pesos de devolución del IVA por la canasta básica y lo estamos planteando como ley en el Congreso para dejarlo definitivamente en la Argentina.

✅ Cada una de las propuestas que hemos planteado tiene su correlato en leyes, en estudio de equipos y en certidumbre para los argentinos para los próximos años.

✅ Este es un momento de la Argentina decisivo. Define los próximos 20 años. ¿En qué sociedad queremos vivir? Si queremos vivir en un país del sálvese quien pueda o queremos vivir en un país con reglas. Si queremos vivir en un país donde las armas se vendan en el supermercado o las armas estén equipando nuestras fuerzas de seguridad persiguiendo el delito.

✅ Yo no hago distinción de fuerzas políticas. Todo aquel argentino que se considere un hombre de bien, que tenga ganas de que nuestro país se inserte entre los países de desarrollo del mundo, que crean el federalismo, que crean la soberanía de Malvinas, que crean la educación, el trabajo y nuestras pymes como motor de nuestra movilidad social ascendente, el 10 de diciembre puede ser parte de esa construcción».