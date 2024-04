Señalan que hay déficit de guardavidas por el crecimiento del turismo y la exigencia del curso

El profesor y director de la Escuela de Guardavidas de Posadas, Sergio Balatorre, dijo que toda la región y en Posadas en particular se tienen que preparar a más personas que ingresan en el mes de diciembre para cubrir esa demanda que crece por la actividad turística. “Por las playas con que cuenta la ciudad y por los clubes, hoteles”, agregó.

Entonces a esta vez decidieron empezar ya en diciembre con una preinscripción y en enero con un testeo para tener un buen nivel de ingreso ,tanto a nivel técnico como en la cantidad. “Así que estamos con 40 aspirantes de muy buen nivel técnico. También estamos rediseñando todo el ideario y los planes nuevo adaptarnos a las nuevas realidades”, apuntó.

Balatorre indicó que los protocolos no cambiaron pero observó que “es muy dinámica la realidad”. “De repente se nos vino el Covid, se nos vino el Dengue, aumentan las asistencias de primeros auxilios, cada vez más personas o más jóvenes con problemas de enfermedades no transmisibles, a su vez los alumnos, los jóvenes que ingresan, vienen con otro tipo de problemáticas”, mencionó. Así, la Escuela de Guardavidas se convierte “en un espacio de crecimiento, de superación, de formación, de atención a todas las demandas de ellos”.

Respecto a los motivos del déficit de contar con el recurso humano necesario para la actividad, el funcionario atribuyó principalmente al crecimiento de la actividad turística. “El segundo punto es que el curso de guardavidas no es fácil. No es fácil hacerlo y no es fácil revalidar todos los años con una prueba física muy exigente; entonces hay gente que hay años que no puedo entrenarse bien y no aprueba el examen de reválida para estar trabajando y en tercer lugar hay mucho éxodo de guardavidas hacia otros países”, puntualizó.

En este sentido, Balatorre señaló que en Brasil tienen una fuente laboral. “Y de Brasil pasan a Portugal, a España, Australia y otros países del mundo”, aseveró.

“Ven que es una salida laboral rápida y genuina se inscriben pero resulta que las exigencias son bastante fuertes para poder ingresar y para poder realizar el curso. Justamente lo que estamos replanteando con el ideario y el cuerpo ausente es apuntalar a que esos chicos puedan llegar a recibirse”, consignó el Director.

AconsejÓ, para que no haya estos problemas, es que este año aquellos que no tienen una buena perfomance de natación se preparen para hacer en el 2025 el curso de guardavidas.

“Los municipios que quieren apostar a las actividades turísticas deben reforzar con legislación la formación de guardavida y la seguridad que le van a dar a sus visitante, justamente eso es lo que está haciendo crecer la actividad de guardavida”, sentenció.