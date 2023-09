Redes: Médica de Campo Grande, en la alfombra roja de Caras para recibir el premio de «Los Más Likeados»

La cardióloga y especialista en Medicina Estética Florencia Sartori fue de las distinguidas con los Premios Más Likeados, de la revista Caras. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en Masaii, un exclusivo restó de San Isidro, el pasado 4 de septiembre. En declaraciones al programa Cadena de Noticias, que se emite por la señal de C6Digital, explicó de qué se trata y comentó sobre la experiencia vivida «rodeada de famosos».

En el inicio de la charla, la profesional de la Salud recordó que realizó su Residencia en el sanatorio privado Otamendi, de Buenos Aires, donde vio y mantuvo diálogos desde Presidentes hasta deportistas.

«Nos decían que teníamos que observar una buena conducta y hasta el hecho de vestirnos. Es el sanatorio más top de Buenos Aires y ahí conocí a muchísmos políticos. Una vez estuvo internado Carlos Ruckauf quien me dijo que me iba a conseguir una beca para que me vaya a Buenos Aires. No tuve suerte», relató entre risas.

En tanto, ya en la premiación tuvo la oportunidad de sacarse fotos con los famosos que participaron en el evento. «Mi marido les pedía si podían sacarse una foto conmigo, era el productor de la secuencia. Yo, aunque no parezca, soy tímida», se autodefinió.

Sartori señaló que se trató de una fiesta «y uno se sentía formar parte de eso, yo no soy una influencer, como muchos que estaban ahí».

Luego hizo referencia a la invitación recibida con la indicación para la vestimenta. «De moda yo no entiendo nada, imaginaba pero tuve que pedir ayuda sino iba a ir disfrazada», contó.

La médica subió algunas imágenes a su red social Instagram. «Logré sacarme una foto con Valeria Mazza», acotó.

Además, en el encuentro fashion la misionera fue elogiada por su look.

Respecto a su profesión, Sartori expresó que es médica por vocación. «Me encanta, es algo que me transimitió mi papá desde chica, el salvar vida. Y en este momento, más que salvar vidas me gusta el prevenir enfermedades. Es así en la cardiología y en la medicina estética, porque estamos previniendo la longevidad, tratando de acompañar al paciente para que tenga una vejez más digna», puntualizó.

Sartori también enfatizó sobre algunos aspectos de la implementación de productos de la medicina estética para las intervenciones en pacientes. «Además de tener en cuenta del profesional que hará el procedimiento, se tiene que tener en cuenta los productos. Por eso, nosotros firmamos contratos con las empresas importadoras, de las distintas marcas. Les tenemos que enviar nuestra matrícula, el seguro por mala praxis, muchas cosas para poder ingresar al sistema de ellos y que puedan vender sus productos. No cualquiera lo puede comprar», aseveró.

La especialista en Medicina Estética remarcó que «hay malas personas en todos lados y entonces uno tiene que ser conciente de su cuerpo y priorizar».

