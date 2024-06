Récord en el ajedrez: el argentino de 10 años Faustino Oro se convirtió en el maestro internacional más joven de la historia

El niño argentino Faustino Oro acaba de ejecutar una nueva jugada para la memoria. Tras una destacada labor -finalizó puntero e invicto- en el Torneo de Maestros que se llevó a cabo en el Club d´Escacs de Barcelona, completó los requisitos reglamentarios para cumplir otro de sus sueños: la conquista del título de maestro internacional de ajedrez. Con un agregado no menor: nunca antes en el historial de esta actividad algún ajedrecista alcanzó esta hazaña a tan temprana edad.

Faustino Oro, nacido el 14 de octubre de 2013, a los 10 años, 8 meses y 16 días consiguió la plusmarca dejando atrás el récord que, desde 2019, estaba en poder del niño Abhimanyu Mishra (EE.UU.), con 10 años, 9 meses y 3 días.

“A Romina (la mamá) y a mí nos daba igual el tema del récord, pero Fausti quería el título de maestro internacional; a él le importaba más lograr el título porque su mente no tiene capacidad para magnificar una plusmarca”, le había contado a Infobae, Alejandro Oro, el papá del nuevo niño récord del mundo del ajedrez.

En la 9ª y última rueda, el prodigio argentino -vecino del barrio porteño de San Cristóbal y que desde hace unos meses reside en Badalona- cerró su labor con un empate con piezas negras (Gambito de dama rechazado, en 29 jugadas) ante el maestro chileno Fernando Valenzuela Gómez. Así totalizó 6,5 puntos, suficientes para su ubicación final en la vanguardia del certamen y alcanzar el puntaje exigido para el otorgamiento de la 3ª y definitiva norma (performance) de maestro internacional. Los festejos pudieron anticiparse en la doble jornada del sábado, en la que una victoria le hubiera bastado para su soñada consagración, pero finalizaron en tablas (empate) sus encuentros de la 7ª y 8ª rueda ante el ecuatoguineano, Xavier Mompel Ferruz (Apertura Española, en 14 jugadas) y el español, César Alcalá González (Defensa Caro Kann, en 48).

La actuación consagratoria de Fausti -como lo llaman sus familiares y amigos- en Barcelona se trató de su primera conquista europea; en el exterior su primer título sucedió en Uruguay (Panamericano Sub10, en 2022).

Otro tema que agiganta aún más el logro del niño argentino es que la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas), exige para la homologación del título que el jugador posea una fuerza de Elo (así se llama al puntaje del ranking del ajedrez) superior a 2400 puntos, y “el Messi del ajedrez” -como lo bautizó la prensa española- llegó a ¡2416 puntos!, sin contabilizar su actuación en Barcelona. Tampoco antes ajedrecista alguno del mundo alcanzó esa cifra a tan corta edad.

“No tengo mucho para aportar sobre el récord de Faustino porque en verdad no he seguido con atención sus partidas; sí estuve con él y he conocido a su papá en el Continental en Colombia”, le dijo a Infobae el ex campeón mundial, el búlgaro Veselin Topalov, que ganó el título en Argentina, en Potrero de los Funes, en 2005. Y completó, “pero puedo contarte que yo, a los 10 años, tenía 2100 puntos de Elo, y él pasó los 2400. Tal vez muchos no lo comprendan, pero esa progresión es muy buena, más allá que le haya ganado una partida rápida a Magnus Carlsen y otras blitz a Nakamura”

Cuando sus padres (Romina y Alejandro Oro) tomaron la decisión de trasladarse a España, a partir del 5 de diciembre de 2023, para acompañar el sueño de su único hijo en el mundo del ajedrez, el pequeño Faustino poseía 2357 puntos de Elo, según el ranking de la FIDE al 1 de enero de 2024. Si bien en su primera competencia en Arabia perdió 27 puntos, luego en los siguientes cuatro torneos: Alicante, Menorca, Medellín y Madrid, Faustino ganó 86 puntos, lo que lo dejó con un saldo a favor de 59 unidades, con los que su Elo llegó a 2416, faltando contabilizar aún una cosecha de aproximadamente 30 puntos más por su última labor en la tierra de Gaudí.

El crecimiento de su puntaje es producto de las 56 partidas clásicas (o ajedrez pensado) que disputó en este semestre, con 17 victorias, 30 empates y sólo 9 derrotas. Acumula un récord de 31 partidas sin rendiciones, desde su última caída hace 85 días en el Open de Menorca ante el cubano Ernesto Fernández Guillen.

Las repercusiones tras el éxito de Faustino no tardaron en llegar. Por eso, desde España, David Martínez, ajedrecista, entrenador del seleccionado olímpico español y streamer de las transmisiones de las partidas en el sitio Chess.com, le contó a Infobae. “Este es un logro histórico de enorme trascendencia. En la carrera de Fausti, lo consideraremos siempre como su primer gran hito y un claro indicio de que el título de Gran Maestro estará a su alcance muy posiblemente en 2025″.

También habló con Infobae, el director de noticias del sitio Chess.com, el holandés Peter Doggers. “Es genial ver una nueva estrella en ascenso en el país de Miguel Najdorf y Oscar Panno. Estoy realmente impresionado con los resultados de Faustino este año. No perder en 10 partidas consecutivas contra grandes maestros es bastante increíble para un niño de 10 años, y obtener el título de IM también lo es, por supuesto. Demuestra que también tiene posibilidades de convertirse en el gran maestro más joven de la historia”.

Los elogios no se detuvieron. Federico Marín Bellón, periodista español de El Mundo, le aseguró a Infobae. “Es algo histórico, con un gran significado para el ajedrez hispano, que no disfrutaba de un talento así desde Capablanca. Hay varios aspectos destacables. Por un lado, nunca un niño tan pequeño había brillado de ese modo. Carlsen a su edad no tenía ni Elo. Hay decenas de casos de niños prodigio, pero ninguno con estos resultados tan tempranos. Por otro lado, quizá sea un récord efímero. La única duda es dónde está el límite. De momento, disfrutemos del chico y de poder verlo crecer en directo”.

A los 10 años, Faustino se consagró maestro internacional de ajedrez

“En mi opinión es el logro más importante de un argentino en las últimas décadas. Creo que le puede dar mucho impulso al desarrollo del ajedrez en nuestro país. Además, es la confirmación innegable de que cuenta con potencial para entrar en la élite mundial. Hay que felicitar a su familia por todas las decisiones que van tomando, así como a sus entrenadores por su excelente trabajo”, le dijo a Infobae, el gran maestro Fernando Peralta, actual campeón argentino.

Desde Venezuela, el dirigente Uvencio Blanco, de la Comisión de Ajedrez y Educación de la FIDE, se sumó a la celebración y contó: “El maestro Faustino Oro es más que su talento, precocidad y devoción por el ajedrez. Es también, consecuencia de un proceso evolutivo de más de un siglo y medio del ajedrez argentino. Además, está su ADN compartido con sus padres y entrenadores quienes le han dado el acompañamiento y apoyo necesario para este mayúsculo logro deportivo. Hoy somos todos Faustino”

Con su nueva travesura Faustino Oro también modificó la tabla en el ámbito vernáculo. Hasta hoy el récord por la conquista del título de maestro internacional a más temprana edad estaba en poder del salteño Pablo Acosta (en 2014, a los 14 años y 9 meses). Antes habían sobresalido: en 2013, Alan Pichot (a los 15 años y 2 meses), en 2008, Sebastián Iermito (15 años y 4 meses), en 2009, Federico Pérez Ponsa (15 años y 7 meses), y en 2023, Joaquín Fiorito (15 años y 10 meses)

Actualmente hay otros dos jóvenes ajedrecistas a un paso de esa hazaña y que poseen dos normas: Ilan Schnaider, de 13 años, (Panamericano Sub20 en Brasil en 2023, y el ITT del Círculo de Ajedrez de Villa del Parque y Torre Blanca, en 2024), y Francisco Fiorito, también de 13, -vive junto a su familia, su hermano Joaquín y sus padres, Fabián y Roxana, en Canarias- (la 1ª en Villa Martelli en 2023, y la 2ª en el Memorial Pedro Montalvo, en Gran Canaria en 2024).

Sin dudas los avances tecnológicos han revolucionado al juego de ajedrez; una actividad milenaria que durante siglos se vio aferrada a sus estructuras de métodos de enseñanza y aprendizaje. Las máquinas y la fuerza de los módulos de sus programas, más los vídeos y clases por Internet y la posibilidad de ensayos a través de las distintas plataformas del juego, habilitadas durante las 24 horas de cada día, han acelerado los tiempos y cada vez más niños y niñas consiguen resultados asombrosos frente a experimentadas figuras de este juego. Lo que a muchos les demandó años de prueba y error hasta lograr el título de maestro internacional (un peldaño inferior al de gran maestro, una de las mayores aspiraciones para cualquier ajedrecista), o incluso de quedarse a mitad de camino, al pequeño Faustino sólo le llevó nueve meses de espera.

Entre septiembre de 2023 hasta la fecha, el pequeño prodigio argentino-simpatizante futbolero del Club Vélez Sársfield- logró las tres normas tras sus actuaciones en el Torneo Copa Ciudad de Comodoro Rivadavia, el Campeonato Continental de las Américas en Colombia, y el Torneo de Maestros en Barcelona. La hazaña, incluso, pudo haber llegado con anticipación, ya que entre el 10 y 15 de este mes había participado en el Festival de Madrid donde le faltó medio punto para lograr la 3ª performance. En Barcelona no la dejó escapar la oportunidad.

Como contó papá Alejandro, Faustino suele decir “trabajaré para hacerlo mejor mañana”. Una frase que lo pinta de cuerpo entero en cuanto a su mentalidad ganadora y las ganas de transitar por el arduo camino que tiene por delante. Hoy superó un obstáculo; en el futuro inmediato aparece la conquista del máximo título: el de gran maestro. No hay apuros; para todos, Faustino ya es todo un maestro.