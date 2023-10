«Recibir estas computadoras nos da mucha alegría porque hoy ocupamos el programa word y el internet para los trabajos prácticos» señaló una alumna del Cep 4 

Los estudiantes del secundario Cep 4 recibieron la computadora del programa Conectar Igualdad, una propuesta que busca que todos los alumnos del país puedan acceder a la tecnología y estar en las mismas condiciones en cuanto al aprendizaje de nuevas herramientas.

Una de las beneficiarias fue la alumna Luana, la cual resaltó su felicidad, «la verdad es que no me esperaba, tuvimos años anteriores en el cual había compañeros de otros cursos que no habían podido recibir la computadora y no pensé que íbamos a tener esta oportunidad.

La estudiante, al tiempo resaltó lo fundamental que resulta para la educación en la actualidad tener acceso a una computadora, tanto para el aprendizaje, así como para el acercamiento con las herramientas tecnológicas, «hoy ocupamos mucho lo que es el word y el internet. En la actualidad el mundo está dejando de ser más manuscrito y de libros, nos estamos dirigiendo a un camino más digitalizado» comentó.

Asimismo, su padre Andres coincidió con su hija respecto a la importancia del acceso a la informática y tecnología, «Hay muchos chicos que no tienen acceso a una computadora y como estamos en una etapa muy innovativa, realmente los chicos necesitan tener al alcance las herramientas digitales que demanda el mundo actual».

Al tiempo, hizo un contraste entre la educación hace unos años atrás donde su generación debía arreglarse con libros o pedirlos prestados «la evolución que hubo hace que cada dia haya mas cosas para aprender y que se le brinde a los chicos esta oportunidad de innovacion informatica esta muy bueno» concluyó.