Por la intervención del CeJuMe más de 900 casos evitaron ser judicializados en 2023

El Director del Centro Judicial de Mediación, José Luis Montoto, estuvo en el programa Cadena de Noticias que se emite por la señal de C6Digital para comentar en qué consiste el proceso de intervención en un conflicto para evitar llegar a instancias judiciales. «Lo primero para tratar de acercar a las partes en pugna es generar un espacio de confianza», definió a poco de comenzar la entrevista televisiva.

A lo largo de la charla con el periodista Jorge Kurrle, el titular del Ce.Ju.Me. fue desgranando los datos estadísticos registrados derivados del proceso de participación en las diferencias que tratan de solucionar a través de la mediación del equipo multidisciplinario.

Según apuntó Montoto, todo conflicto puede ser abordado, mediado mientras haya voluntad de partes en conflicto de llegar a un acuerdo.

Apuntó que el 65 por ciento de quienes llegan a esta instancia se reconcilian. El 90 por ciento por cuestiones personales. Y de acuerdo con la encuesta que realizan y monitorean, el 98 por ciento de quienes participaron volvería a mediar.

Montoto relató cómo es el proceso de mediación que tiene como propósito zanjar las diferencias en torno al punto en conflicto y llegar a un acuerdo satisfactorio.

Luego de la presentación, las partes deciden ir a reuniones conjuntas. Se llega a un acuerdo que luego se traduce en un documento. Ese documento se presenta ante un juzgado que después lo homologa «y Santas Pascuas».

«Entonces, en eso no hay ningún tipo de inconveniente, es el tratamiento que se podría decir ideal, si existiera un tratamiento ideal. Ahora bien -continuó- cuando eso no ocurre, cuando hubo agresiones, nosotros tenemos en la primera entrevista que es obligatoria que hace al consentimiento informado, una de las garantías del proceso de mediación de la ley 12 número 19, que este año estamos cumpliendo 15 años de esa ley, entonces qué es lo que ocurre, lo que genera es que que la gente, o sea, nosotros necesitamos información entonces dentro de esa información le pedimos que nos digan, por ejemplo, cuál es el nivel de agresividad. Si hay el nivel de agresividad media baja o alta y si hay medidas cautelares porque porque por ahí el nivel de agresividad es medio pero no quiere porque está muy sensible la situación y no quiere charlar del tema estando los dos presentes», explicó

Montoto observó entonces que eso se puede plantear perfectamente y nosotros no obligamos a nadie a sentarte a la mesa con nadie».

«Entonces se hacen reuniones privadas o sea nadie está obligado en el CeJuMe porque la voluntariedad ni en mediación deberían generar pero yo garantizo que nadie está obligado a sentarse la mesa porque la voluntariedad es una garantía y a nosotros no nos sirve un acuerdo obligado, forzado,

En este sentido, manifestó que puede ser que la gente perciba que necesitaba ese acuerdo «pero eso es otra cosa». «Si se necesita un acuerdo, entonces se trabajará desde otro espacio», agregó.

Aumentaron las medidas cautelares

En tanto, Montoto reveló que las medidas cautelares han ido en aumento desde el año pasado. «Ha habido un incremento importante. El año pasado estábamos alrededor del 30%, respecto al 2022 y pasamos el 50 por ciento. Las medidas cautelares son medidas de proteccón», definió.

Y seguidamente, el Director del CeJuMe amplió el concepto. «La idea es así, si se tiene un conflicto desde la teoría del conflicto, este conflicto o se amplió o se escaló. Qué significa que se amplíe. más gente, más problemas. Y se escaló, se intensificó el nivel del conflicto», aclaró.

Así, Montoto puntualizó que las escaladas del conflicto «y esas situaciones por ahí tienen una gravedad suficiente como para que se tengas que pedir la intervención de un tercero. Si hay una discusión fuerte con un compañero de trabajo o una discusión fuerte con la pareja, una discusión fuerte con un hijo, con la suegra, eso en sí amerita porque porque la misma familia tiene ese buffer que se podría decir para amortiguar, cuando existe el afecto existe el amor, a pesar de todo existe la necesidad de seguir viviendo juntos».

Entonces, continuó, eso no amerita una medida cautelar porque en realidad la familia después va a llevar las cosas al cauces de la normalidad y de la relación. Ahora bien, cuando eso se supera o hay una estrategia de alejamiento de alguien o circunstancias en las cuales se toma la decisión de ir a llamar a un tercero con poder, es un tercero con poder, ese tercero verifica la situación y si la situación se da, ordena al alejamiento, por ejemplo, la salida de una persona dentro del hogar entre la familia del hogar de la sede familiar o que no se puede acercar esa persona, todo ese tipo de situaciones amerita medidas cautelares.

Son medidas urgentes que toma un juez en virtud de la situación. «El CeJuMe gestiona conflictos escalados o con violencia o con medidas cautelares cuando ya están declaradas. Ya están resueltos y se toman las cuestiones específicas con los protocolos correspondientes para gestionar. Ese es un escenario que lo gestionamos así», expresó.

Cuando viene la situación como normal y se detectan conflictos violencia, por ejemplo, el CeJuMe actá como operadores de violencia y ahí sí realiza las denuncias correspondientes ante las autoridades del Poder Judicial.

«Si se produce durante la mediación nosotros tenemos una conducta obviamente estandarizada y reservada interna que vamos a seguir porque sino no podemos salir. Lo que se ha dado ahora como raro es que ya tenemos que activar el protocolo de violencia en la entrevista», aseveró.

Montoto indicó que cuando la conducta agresiva está en ejecución no pueden intervenir, «ni vamos a intervenir ni intervenimos; al contrario qué es lo que hicimos de acuerdo al protocolo se le tomó la información; estaba con su famoso abogado porque la entrevista en la reunión de mediación. Y entonces se hizo la consulta y directamente ya se levantó en el momento la denuncia de violencia. La firmamos y con un rato de 20 minutos, una hora que es lo que se tarda en redactar porque ahí eso también los formularios, se acordó. Son medios engorrosos de alguna manera», detalló.

(Nota en Desarrollo)