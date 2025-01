Por el estado de los caminos, piden a Luis Caputo que active la obra publica

Un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) revela que el año pasado la Inversión Pública disminuyó 75,1% en términos reales respecto del 2023. El Gobierno destinó solo $2,09 billones a gastos en obras públicas, infraestructura y bienes de capital.

Se trata de apenas el 0,4% del PBI en 2024, cuando el año anterior se había destinado el 1,3% del PBI. El problema de la disminución tan fuerte de la Inversión Pública es que resiente la infraestructura, lo que a la larga encarece los costos para la producción.

En ese sentido, los dirigentes de la Mesa de Enlace de entidades del campo tienen previsto presentarle un pedido al ministro de Economía, Luis Caputo, para que reactive la obra pública.

Lucas Magnano, presidente de la Confederación Intecooperativa Agropecuaria (CONICAGRO) sostuvo que “estamos a las puertas de levantar una segunda cosecha sin inversión en Argentina”. “Es algo que preocupa”, explicó, al salir de una entrevista de las entidades con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.

Los ruralistas le van a reclamar a Caputo que active de alguna manera las obras para reforzar la logística del país, en razón de que se requieren evitar el deterioro de caminos. Magnano dijo que es necesario que “haya un proceso de inversión que acompañe el actual proceso proceso productivo”.

¿Cuántos proyectos de inversión se financiaron en 2024?

Según dice el reporte de la OPC en 2024 se ejecutaron sólo 355 proyectos de inversión. De ellos, el 15% se concentra en dos proyectos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA). Se trata de la construcción reactor RA-10 y del Carem II, de baja potencia.

En el caso de la inversión en caminos a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, la caída del gasto fue del 82,7% en términos reales, con una incidencia del 20% en el total de la inversión pública.

El problema del estado de las rutas y caminos subyace en la polémica que sostiene el Gobierno nacional con las provincias por la suba de impuestos. Y es que los gobernadores afirman que se están haciendo cargo de proyectos que estaban financiados por Nación.

Es de recordar que al asumir la nueva administración libertaria había 2.308 obras en marcha y que gran parte de ellas fueron transferidas a las provincias para que se hicieran cargo. Pero la realidad es que las provincias sufrieron también fuertes pérdidas en 2024, tanto por coparticipación como de recursos propios, e hicieron sus propios ajustes de gastos.

En agosto del año pasado, el Poder Ejecutivo emitió el decreto reglamentario 713 que puso en marcha el Régimen de Iniciativa Privada, que se supone es el vehículo para hacer obra pública sin que se usen recursos del Estado.

Hasta la fecha, la cantidad de obras iniciadas por este mecanismo se desconoce. Los empresarios de la construcción, que deberían ser los mas interesados, no han avanzado. Y es que no toda obra de infraestructura y logística puede ser rentable para que la explote un privado. Si se trata de un camino que solo tiene alta transitabilidad solo cuando hay cosecha, el resto del tiempo no tiene circulación, por lo que no tiene sentido poner cabinas de peaje.

Cuáles son las 10 principales obras que financió Milei

De acuerdo con la OPC, los 10 principales proyectos de inversión pública fueron:

Construcción del reactor nuclear R-10

Fase II del CAREM de baja potencia

Mantenimiento por emergencia en rutas

Misiones satelitales

Malla 513 C Ruta 12, Entre Ríos

Ruta 7 Cristo Redentor

Cohete Tronador II

Mejora ramal La Plata del ferrocarril Roca

Corredor NOA Autopista 66

(Fuente: Ámbito)