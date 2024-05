Pastor define a la comunicación como “el gran tema de estos tiempos” y dice que la clave es “hablar bien”

El pastor Héctor Díaz (Iglesia de Dios) estuvo en el programa Cadena de Noticias que se emite de lunes a viernes desde las 7 por la señal de C6Digital, donde habló de la Convivencia, la Confraternidad y Diálogo, entre otras cuestiones que vinculan al ser humano con su entorno social. Además, abordó los contenidos que se volcaron en su libro Comunicación Familiar.

Comentó que sacar la publicación fue “un atrevimiento que nos dimos el año pasadom a hacer un librito a pulmón, lo imprimimos nosotros, hacemos todos nosotros, el diseño, las tapitas, todo hicimos para cumplir con el famoso dicho plantar un árbol, tener un hijo y faltaba el libro, vamos a ver qué pasa”.

Díaz señaló que es un tema que lo apasiona mucho. Luego hizo mención a algunas de las sugerencias que expresa a través del libro.

“Hay muchísimos datos estadísticos de universidades de distintas partes del planeta, yo me quedé con las que eran latinoamericanas y norteamericanas en el sentido de que la comunicación familiar o romper barreras de comunicación familiar afecta muchísimo en el desarrollo óptimo de nuestros hijos”, manifestó.

En esta línea, observó que los hijos que tienen más acceso a comunicar cualquier tipo de tema con sus padres tienen una autoestima más firme. “No tienen problemas de carácter, no tienen problemas de rendimiento, no tienen problema de presión social, entonces la comunicación es el gran tema de estos tiempos y me gustaría agregar que Dios es el gran comunicador, al querer establecer una comunicación con nosotros”.

Luego el pastor evangélico aludió a pasajes del Nuevo Testamento. Especialmente sobre la relación entre los Apóstoles y la comunicación entre los discípulos.

Según consideró, la importancia estaría puesta en “nuestra forma de hablar, nuestra forma de cómo comenzamos la mañana”. “Tendríamos que ponernos (como consigna) en cada espejo del baño, ´hablá bien hoy´, tenemos eso por ejemplo, el lunes y cantidad de memes ´odio el lunes´, ´por qué hay que arrancar´, ´por qué hay que empezar´, ´qué bajón en el lunes´ y ya te predispone mal”, observó.

“Pero nuestra forma de hablar cambia también nuestra forma de pensar y no estoy hablando de neto positivismo que a veces no funciona, no, tiene que ver con eso”, apuntó Díaz.

Seguidamente, el Pastor señaló que hay un dato “que me gusta mucho, que dice que una emoción dura de 80 a 120 segundos. Esos segundos es probable que cambian la historia del día. Se sostiene con un pensamiento, ahora los pensamientos determinan cómo hablo”.

Díaz refirió que la Biblia también va a decir “cambien en su manera de pensar para que cambie su manera de vivir entonces, cuál es la clave, hablar bien. Porque la palabra bendecir es tan normal para nosotros o maldecir pero para Dios o para la cultura judeo cristiana bendecir es otra cosa. es hablar bien”.