Para Guillermo Moreno, el presidente Milei «está chapita y es un globalizador que no sabe para dónde va el mundo»

El economista y político Guillermo Moreno habló en exclusiva para el programa Cadena de Noticias que se emite por la señal de C6Digital donde realizó un análisis de la situación política-económica del país así como también trazó un panorama con perspectivas respecto a los próximos meses. En el inicio de la charla hizo referencia a lo que interpretó como un «reverdecer del peronismo» en tiempos del presidente Javier Milei «que está chapita (SIC) pero que su discurso es doctrinario, raro, extraño pero que puso otra vez el debate de las ideas».

Para Moreno, el líder de La Libertad Avanza permitió a través de ese discurso «con sus ideas extrañas nos permite a nosotros con las ideas del peronismo que quizás tengamos razón porque este siglo el único que no fracasó fue el peronismo».

En tal sentido, consideró que los dos últimos años del gobierno de Cristina Kirchener fueron «extraños» con la presencia en el gabinete del ahora gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. «Y después vino Macri y después vino Alberto (Fernández) que es como una continuidad con este Guzmán de las políticas de Kicillof que fue un tremendo fracaso», opinó.

«Y me parece que el mundo está tendiendo al nacionalismo. Si uno decía hace 3 años atrás que iba a haber guerra en Europa te iban a internar por loco y ahora resulta que hay una guerra muy fuerte. Alemania que era la locomotora de Europa se fue apagando. No hay duda que Putín y Trump son nacionalistas. El Papa impuso el criterio que los pueblos son sujetos de la Historia, que no es la lucha de clases, que no son héroes, que parecen que por sí solos son los que construyen las realidades, como es la historia liberal, y todo eso es el peronismo», argumentó.

Luego indicó que en estos años «se le escucha al peronista, cuando dicen que es radical dicen que se aburre», lo que no sucedía, según apuntó, hace algunos años.

Moreno hizo hincapié al hacer un análisis de las posiciones ideológicas en boga, en que el peronismo «también es capitalista». «Es justicialista en la distribución y capitalista en la producción, lo que no significa que sea de derecha», reflexionó.

En tanto, el economista manifesto que Milei «está chapita y es un globalizador, y obviamente él no tiene nada que ver para dónde va al mundo». «Donald Trump no tiene nada que ver con Milei», aseveró.

Según señaló, generar trabajo y que el trabajador gane bien no es de derecha. «Esas cosas la dicen los progresistas y confunden», agregó.

En otra parte de la entrevista con el periodista Jorge Kurrle, el dirigente analizó que los dos últimos gobiernos, de Macri y Fernández «fueron un asco» que no cumplieron con lo que prometieron, de mejorar la calidad de vida de los argentinos.

«Fernández dijo que era peronista al finalizar su gobierno. Un gobierno peronista no puede generar pobres. Y el pueblo se enojó, es como una infidelidad, que luego se perdona pero al principio da bronca», afirmó.

Retomando su concepto sobre el presidente Milei y las políticas que lleva adelante, Moreno dijo que la gente que lo votó al principio decían que era «un loquito lindo pero ahora como Presidente hay un lío».

Moreno, quien hace más de 40 años tiene un negocio de ferretería, recordó que en 2003 conoció a Néstor Kirchner. «Hizo un gobierno extraordinario. Entré por 60 días y me quedé un montón. Y me quedé porque no tenían a quién poner en la Secretaría de Comuniciones (y luego en la de Comercio Interior)», evocó.

En esta línea repasó los días como funcionario del primer gobierno kirchnerista y las acciones que llevó adelante en la función pública.