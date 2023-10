«Nuevo IFE»: la letra chica del bono para trabajadores informales

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un refuerzo de ingresos de 94.000 pesos que se pagará en dos cuotas, una en octubre y la segunda en noviembre.

El ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de de la ANSES, Fernanda Raverta, anunciaron un refuerzo de ingresos para trabajadores informales de 94.000 pesos que se pagará en dos cuotas entre octubre y noviembre. La medida alcanzará a alrededor de 3 millones de personas.

La inscripción se podrá realizar exclusivamente a través de la web del organismo www.anses.gob.ar o de la aplicación Mi ANSES, todos los días de 14 a 22 horas.

El costo fiscal del bono anunciado por Massa será de $237.500 millones de pesos y será compensada a través del cobro de un anticipo extraordinario de ganancias a grandes contribuyentes.

Refuerzo de ingresos para trabajadores informales: cómo anotarse

La inscripción ya está disponible permanecerá abierta durante todo el mes de octubre.

«Desde las dos de la tarde va a estar abierta la inscripción por Internet, a través de la página de ANSES con la clave de la seguridad social, con una cuenta bancaria a tu nombre. Si no la tenés, el banco la va a tramitar», anunció Fernanda Raverta, que detalló que la inscripción estará abierta «todos los días» hasta «las diez de la noche».

Para poder anotarse y recibir el nuevo refuerzo de ingresos hay que seguir los siguientes pasos:

Ingresar en anses.gob.ar

Entra a Mi Anses: con CUIT y Clave de Seguridad Social

Inscribirse a partir de las 14 y hasta las 22 horas

La inscripción estará disponible durante todo octubre.

IFE 2023: ¿Se puede cobrar con los planes sociales?

Los refuerzos serán destinados a personas de entre 18 y 64 años que no perciban ninguna otra prestación por parte del Estado, y sin ingresos en el mercado formal del trabajo.

Es decir, todas las personas que reciban otro tipo de asistencia económica del Estado, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las becas Progresar o el Potenciar Trabajo no podrán acceder al refuerzo de 94.000 pesos. La medida alcanzará a alrededor de 3 millones de personas.

«Nuevo IFE»: todos los requisitos para poder acceder

Tener entre 18 a 64 años (al 30/09/2023).

Contar con al menos 2 años de residencia permanente en la Argentina.

No contar con ingresos registrados, es decir, no tener trabajo formal ni ser monotributista, autónomo o trabajadora o trabajador de casas particulares.

No contar con ningún tipo de asistencia económica del Estado, es decir, no ser titular de la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Progresar o Prestación por Desempleo ni de programas sociales como Potenciar Trabajo, entre otros.

No ser jubilada, jubilado, pensionada o pensionado.

No contar con cobertura de salud.

No tener registrados a tu nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas).

No tener registrados a tu nombre inmuebles, aeronaves o embarcaciones.

No tener consumos con tarjeta de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a $90.000 en los meses de junio y julio 2023.

No tener consumos acumulados con tarjeta de crédito iguales o mayores a $120.000 (sumados entre junio y julio 2023).

No tener acreditaciones iguales o mayores a $90.000 en cuentas bancarias o billeteras virtuales en los meses de junio y julio 2023.

No haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos 6 meses.

No tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023.

Si tenés entre 18 y 24 años, y no tenés hijos a cargo o cónyuge, se evaluará tu grupo familiar. No debiendo, tus padres contar con ingresos iguales o superiores a 3 Salarios Mínimos Vitales y Móviles o haber comprado activos financieros (bonos, acciones) o moneda extranjera ni tener plazos fijos. Tampoco podrán poseer embarcaciones, aeronaves o haber declarado bienes personales.

Tener una cuenta bancaria a tu nombre. Sólo vas a poder recibir el refuerzo en una CBU válida, es decir, no vas a poder ingresar cuentas de billeteras virtuales o CVU. (ambito.com)