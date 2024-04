«No vamos a tener un altercado con el mundo árabe porque Milei haya salido a respaldar a Israel, no somos tan relevantes para ellos»

La posadeña Rosario Peloso, especialista en Relaciones Internacionales (cursó estudios en la UNILA Universidad Federal de Integración Latinoamericana – Foz de Iguazú) y el politólogo y analista internacional Martín Medina, dieron su punto de vista en el programa Cadena de Noticias (C6Digital) del conflicto que envuelve a Medio Oriente y sus posibles repercusiones en Argentina ante el alineamiento del presidente argentino Javier Milei con Israel en su enfrentamiento con países de esa región del planeta, especialmente con Irán.

«Somos un país bastante permisivo respecto a nuestras fronteras. No vamos a tener un altercado porque Milei salió a respaldar a Israel», consideró. Agregó no obstante que en la frontera «estamos desprotegidos pero no por un conflicto político en sí, porque el Presidente salió a reprimir a Irán. No somos tan importantes, no somos el ombligo del mundo», afirmó.

Luego Peloso relató el origen del conflicto entre Israel, Irán y otros países del mundo árabe. «Dicen que el Estado judío es un Estado usurpador. Que debe desaparecer pero nunca atacó directamente, siempre lo hacía por otros lados, como a través de la organización Hamas», comentó.

En este sentido, la experta hizo alusión a los últimos enfrentamientos con Irán, puntualmente el ataque que se le atribuye a Israel al consulado iraní en Damasco, la capital de Siria.

Así, realizó una crónica de los acontecimientos que se sucedieron tras ese ataque.

Por su parte, el politólogo Medina historió las diferencias que mantienen a lo largo de los siglos israelíes y musulmanes.

Posteriormente sostuvo que no se trata de una región del mundo «relevante para la Argentina». Agregó dos cuestiones que consideró no son menores. «En exportaciones menos del 5 por ciento le vendemos a Oriente Medio. Tampoco somos relevante para ellos. Somos un país periférico que le interesamos más a la región. Debemos preocuparnos por qué ocurre en Brasil, Chile, Paraguay», apuntó.

Medina observó que en esta parte del país «tenemos la mochila de la famosa Triple Frontera». «Es difícil determinar que hay células dormidas, sí que hay fuentes de financiamiento para grupos terroristas. También hay que agregar el dato que tanto Israel como Irán han desarrollado armas nucleares», advirtió.

En esta línea, alentó el deseo de que este enfrentamiento no desemboque en algo mayor, como muchos alarmistas dicen que se viene una Tercera Guerra Mundial. «El conflicto está circunscripto a Medio Oriente», subrayó.