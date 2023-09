«Muchas personas que están en conflicto no recurren a la mediación, porque no ha sido una política pública y por la poca difusión que existe»

En Misiones referente a la mediación existe el Centro Judicial de Mediación (Cejume) el cual es una institución cuyo objetivo es instalar a la mediación como un método de resolución de conflictos alternativo al juicio, con características acordes a la cultura de la paz la cual buscan promover.

La mediadora, psicóloga y docente, Marinés Suares participó en el piso de Cadena de Noticias y compartió que la mediación es un método de Resolución Alternativa de Conflictos se configuren como nuevas vías de acceso a los servicios del Poder Judicial, como opciones complementarias a los métodos tradicionales.

En otras palabras, la mediación está centrada en la búsqueda del manejo y gestión del conflicto y no en evitar altercados entre dos partes, sino que tratar de escuchar a las personas y encontrar una instancia donde se llegue a un acuerdo en cual ambas partes estén cómodas.

Asimismo, Suares mencionó que la mediación suele ser una propuesta poco usada y conocida debido a que el derecho y lo litigio tiene muchos más años asentado en la sociedad que la mediación, la cual en nuestro país cumplio 32 años desde su instauracion en el 1991 por la abogada Elena Highton y Gladys Álvarez.

«Muchas personas que están en conflicto no recurren a la mediación, porque no ha sido una política pública y por la poca difusión y debido a que no es tan conocida como el derecho que existe desde la creación de Roma, Lo que se quiere potenciar con la mediación no es que cambiar de una institución sino que derivar a los conflictos indicado para resolverse y que se llegue un punto donde ambas partes ganen»

Marinés Suares