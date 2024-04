Llega al Imax «Civil War»: una distopía políticamente incorrecta

Épica que conjuga lo bélico con la distopía política y mucha acción. Escrita y dirigida por Alex Garland, está protagonizada por Kirsten Dunst, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson, y Nick Offerman. Además, el K-Pop sigue de fiesta con «Agust D Tour/D-Day The Movie». Entradas a la venta en parquedelconocimiento.com (ver promoción 2×1).

En sus primeros días de exhibición en Estados Unidos ya batió récords. Los detalles del inesperado éxito que logró Civil War, la esperada cinta bélica protagonizada por Kirsten Dunst (Spider-Man, El poder del perro), Wagner Moura (Narcos, Tropa de élite), Stephen McKinley Henderson (Dune, Lady Bird) y Cailee Spaeny (Pacific Rim: Insurrección, Alien: Covenant), quienes conforman este grupo de periodistas, y por Nick Offerman (The Last of Us), que encarna al presidente de los Estados Unidos.

Del director Alex Garland (Ex Máquina; Aniquilación), y producido por A24, el filme propone «Un viaje cargado de adrenalina a través de una América fracturada en un futuro cercano y en equilibrio sobre el filo de la navaja», tal como señala la breve sinopsis oficial. Por otra parte, en los avances oficiales se puede ver la historia detrás de las ruinas del imperio norteamericano, la cual hace foco en un pequeño grupo de periodistas decidido a infiltrarse en un Washington DC que se encuentra fuertemente militarizado. Tal como reza el lema del filme «todos los imperios caen», se introduce en la distopía de Garland una posibilidad que es histórica, es decir, un momento sombrío que es inevitable.

Continúa el concierto que marcó un «Día D» en la música

La gira ‘D-Day’ encabezada por el joven Suga/Agust D, comenzó el 26 de abril de 2023 en Estados Unidos y continuó en Tailandia, Singapur, Indonesia, Corea y Japón. Un año después, bajo el título ‘Agust D Tour/D-Day The Movie’, se filmó la exitosa gira que comprendió 25 conciertos en diez ciudades que congregaron a más de 290.000 espectadores. Con una actuación electrizante y momentos explosivos de energía, viene acompañada de interpretaciones especiales en dúo con los talentosos miembros de BTS, RM, Jimin y Jung Kook.

En este sentido, la música y el espectáculo que despliega es todo un fenómeno de masas inédito en la nueva música y el solista, una de las figuras más destacadas del K-Pop (pop coreano). Es, también, integrante de BTS, la banda integrada por siete cantantes y que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo y es el máximo exponente del género en la actualidad.

Cartelera del IMAX del Conocimiento del jueves 18 al domingo 21 de abril (2D +13)

Jueves 18

18.00 Guerra civil (2D Castellano)

21.00 Guerra civil (2D Subtitulada)

Viernes 19

18.00 Guerra civil (2D Subtitulada 2×1 en tickets)

21.00 Suga: tour D-Day (2D Subtitulada 2×1 en tickets)

Sábado 20

18.00 Suga: Tour D-day (2D subtitulada)

21.00 Guerra civil (2D Subtitulada)

Domingo 21

17.00 Guerra civil (2D Castellano)

20.00 Guerra civil (2D Subtitulada)

Tarifas

Entrada general $3.500. Jubilados y menores de 12 años $3.000. Tickets disponibles en la web parquedelconocimiento.com o en la App del IMAX.