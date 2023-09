Ley de alquileres en el Senado: no hubo acuerdo y podrían avanzar dos dictámenes

Las comisiones del Senado escucharon a representantes de cámaras inmobiliarias, que reclamaron que se vote la ley. Este jueves continúa el debate.

Este miércoles y con la presencia de representantes de las cámaras inmobiliarias, el Senado retomó la discusión por la reforma a la ley de alquileres, que cuenta con media sanción de Diputados. Los legisladores continuaron con las conversaciones que comenzaron la semana pasada con el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta. El jueves sigue el debate con la presencia de inquilinos.

Los legisladores continuaron con la discusión tras el cuarto intermedio declarado el martes pasado, luego que el oficialismo argumentara que pretendía hacerle cambios a la iniciativa votada en Diputados, mientras que desde el lado de la oposición la idea es darle dictamen tal como vino desde la Cámara baja.

Este miércoles el debate en las comisiones empezó con un clima de tensión tras un cruce entre Anabel Fernández Sagasti del Frente de Todos y Emilio Caravaca Pazos, de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina. El debate fue en torno los alquileres temporarios y los pagos por adelantado de las locaciones en la actual ley de alquileres.

Sagasti había remarcado el problema de los alquileres temporarios señalando que resultaba contraproducente para la actual forma de locación en la ley de alquileres, y también objetó el modo en el que el proyecto actual se menciona una eventual forma de pago por adelantado.

Caravaca Pazos por su parte consideró que el tema de los alquileres temporarios «no es algo que afecte mayormente a las provincias» y sostuvo que «la habilitación de pago adelantado está contemplada como posibilidad y no como exigencia». También agregó que se está «ante una ley que es mala para todos porque estamos ante una realidad que la inflación desbordó».

Por su parte, Virginia Manzotti -representante del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios- indicó que “A través de un centro de estadísticas e inmobiliarias podemos comprobar que hay un 47% de inmuebles retirados del mercado. Lo cual ha provocado lo que ocurre con la oferta y demanda”.

En la falta de un acuerdo entre los dos bloques mayoritarios, se analiza la posibilidad de que la Comisión de Legislación General avance con dos dictámenes, uno de Juntos por el Cambio y el otro de Unión por la Patria. Sin embargo, aún resta la jornada de debate del jueves, que iniciará a las 11 horas con el objetivo de escuchar a representantes de inquilinos.

Debate por la ley de alquileres: qué propuestas existen

Existen múltiples matices y distintas versiones dentro de cada bloque. Es en ese marco que se pondrán en consideración proyectos como el de la senadora riojana Clara Vega, el de la misionera Magdalena Solari Quintana, el del misionero Maurice Closs y el del jujeño Guillermo Snopek, todos más cercanos a la coalición oficialista.

Por otro lado, la tensión en la coalición opositora se subrayó a partir del acompañamiento de la radical Mariana Juri al proyecto de la oficialista Ana María Ianni para regular los alquileres temporarios a partir de la creación de un registro, la legislación sobre plataformas digitales y la obligación de fijar la oferta de viviendas en pesos argentinos.

En ese marco, la oposición tampoco cuenta con las voluntades -por el momento- para sancionar el proyecto, más aún considerando que el bloque de Unidad Federal (cuyos cinco votos son fundamentales para inclinar cualquier elección en el Senado), no está dispuesto a acompañar una legislación sin un índice de referencia para establecer los montos de los alquileres, punto coincidente con el oficialismo.

La primera reunión de esta semana está programada para el miércoles a partir de las 14 horas y la segunda para el jueves a las 11. En estos nuevos debates convocaron a sectores interesados en el proyecto: asociaciones de inquilinos, propietarios de inmuebles y cámaras inmobiliarias.

Ley de Alquileres: qué dice el proyecto que obtuvo media sanción

a ley de Alquileres aprobada en Diputados el pasado 23 de agosto fue impulsado por distintos partidos que conforman Juntos por el Cambio (PRO, UCR, Evolución Radical, Coalición Cívica y otros aliados). Las principales modificaciones que propone son:

Duración: el plazo mínimo de duración de los contratos es de 2 años, volviendo al esquema anterior a la actual ley.

Aumentos de alquileres: se establece el mecanismo de «acuerdo entre las partes» para revisar los incrementos de los precios de alquileres «por intervalos de entre cuatro (4) y doce (12) meses» y «pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices».

Ingreso: no podrá exigirse al inquilino el pago de alquileres anticipados ni depósitos de garantía superiores a un mes.

Reparaciones: el propietario deberá hacerse cargo de las reparaciones urgentes en no más de 24 horas desde la notificación del inquilino y en no más de 10 días corridos en caso de reparaciones no urgentes.

Cancelación de contrato: el contrato puede ser resuelto antes de que expire su plazo por parte del inquilino, pero no antes de los primeros seis meses de contrato. Si la notificación se realiza con al menos tres meses de anticipación, no corresponde pago de ninguna suma.

Ley de alquileres en el Senado: no hubo acuerdo y podrían avanzar dos dictámenes

Las comisiones del Senado escucharon a representantes de cámaras inmobiliarias, que reclamaron que se vote la ley. Este jueves continúa el debate.

Este miércoles y con la presencia de representantes de las cámaras inmobiliarias, el Senado retomó la discusión por la reforma a la ley de alquileres, que cuenta con media sanción de Diputados. Los legisladores continuaron con las conversaciones que comenzaron la semana pasada con el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta. El jueves sigue el debate con la presencia de inquilinos.

Los legisladores continuaron con la discusión tras el cuarto intermedio declarado el martes pasado, luego que el oficialismo argumentara que pretendía hacerle cambios a la iniciativa votada en Diputados, mientras que desde el lado de la oposición la idea es darle dictamen tal como vino desde la Cámara baja.

Este miércoles el debate en las comisiones empezó con un clima de tensión tras un cruce entre Anabel Fernández Sagasti del Frente de Todos y Emilio Caravaca Pazos, de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina. El debate fue en torno los alquileres temporarios y los pagos por adelantado de las locaciones en la actual ley de alquileres.

Sagasti había remarcado el problema de los alquileres temporarios señalando que resultaba contraproducente para la actual forma de locación en la ley de alquileres, y también objetó el modo en el que el proyecto actual se menciona una eventual forma de pago por adelantado.

Caravaca Pazos por su parte consideró que el tema de los alquileres temporarios «no es algo que afecte mayormente a las provincias» y sostuvo que «la habilitación de pago adelantado está contemplada como posibilidad y no como exigencia». También agregó que se está «ante una ley que es mala para todos porque estamos ante una realidad que la inflación desbordó».

Por su parte, Virginia Manzotti -representante del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios- indicó que “A través de un centro de estadísticas e inmobiliarias podemos comprobar que hay un 47% de inmuebles retirados del mercado. Lo cual ha provocado lo que ocurre con la oferta y demanda”.

En la falta de un acuerdo entre los dos bloques mayoritarios, se analiza la posibilidad de que la Comisión de Legislación General avance con dos dictámenes, uno de Juntos por el Cambio y el otro de Unión por la Patria. Sin embargo, aún resta la jornada de debate del jueves, que iniciará a las 11 horas con el objetivo de escuchar a representantes de inquilinos.

Debate por la ley de alquileres: qué propuestas existen

Existen múltiples matices y distintas versiones dentro de cada bloque. Es en ese marco que se pondrán en consideración proyectos como el de la senadora riojana Clara Vega, el de la misionera Magdalena Solari Quintana, el del misionero Maurice Closs y el del jujeño Guillermo Snopek, todos más cercanos a la coalición oficialista.

Por otro lado, la tensión en la coalición opositora se subrayó a partir del acompañamiento de la radical Mariana Juri al proyecto de la oficialista Ana María Ianni para regular los alquileres temporarios a partir de la creación de un registro, la legislación sobre plataformas digitales y la obligación de fijar la oferta de viviendas en pesos argentinos.

En ese marco, la oposición tampoco cuenta con las voluntades -por el momento- para sancionar el proyecto, más aún considerando que el bloque de Unidad Federal (cuyos cinco votos son fundamentales para inclinar cualquier elección en el Senado), no está dispuesto a acompañar una legislación sin un índice de referencia para establecer los montos de los alquileres, punto coincidente con el oficialismo.

La primera reunión de esta semana está programada para el miércoles a partir de las 14 horas y la segunda para el jueves a las 11. En estos nuevos debates convocaron a sectores interesados en el proyecto: asociaciones de inquilinos, propietarios de inmuebles y cámaras inmobiliarias.

Ley de Alquileres: qué dice el proyecto que obtuvo media sanción

a ley de Alquileres aprobada en Diputados el pasado 23 de agosto fue impulsado por distintos partidos que conforman Juntos por el Cambio (PRO, UCR, Evolución Radical, Coalición Cívica y otros aliados). Las principales modificaciones que propone son:

Duración: el plazo mínimo de duración de los contratos es de 2 años, volviendo al esquema anterior a la actual ley.

Aumentos de alquileres: se establece el mecanismo de «acuerdo entre las partes» para revisar los incrementos de los precios de alquileres «por intervalos de entre cuatro (4) y doce (12) meses» y «pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices».

Ingreso: no podrá exigirse al inquilino el pago de alquileres anticipados ni depósitos de garantía superiores a un mes.

Reparaciones: el propietario deberá hacerse cargo de las reparaciones urgentes en no más de 24 horas desde la notificación del inquilino y en no más de 10 días corridos en caso de reparaciones no urgentes.

Cancelación de contrato: el contrato puede ser resuelto antes de que expire su plazo por parte del inquilino, pero no antes de los primeros seis meses de contrato. Si la notificación se realiza con al menos tres meses de anticipación, no corresponde pago de ninguna suma.