Las múltiples propuestas de Posadas para el fin de semana XXL

La ciudad de Posadas se preparó para recibir a residentes y visitantes con una amplia y diversa agenda de actividades para Semana Santa. Desde un circuito religioso que invita a la reflexión y la oración, hasta propuestas turísticas y culturales para todos los gustos, Posadas ofrece una experiencia única para vivir estas fechas tan especiales.

Como es costumbre todos los años, desde la Comuna se viene planificando una gran variedad de propuestas para disfrutar del fin de semana XXL en la capital misionera. El feriado extendido abarca desde este jueves 28 en marco de los rituales de Semana Santa y domingo de Pascuas, al tiempo que se suman el feriado puente del dia lunes 1, finalizando en martes 2 abril, fecha en que se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

De esta manera, son seis días que pueden resultar propicios para realizar actividades de diversa índole: turismo religioso, actividades al aire libre, visitar puntos representativos para la ciudad, entre varias ofertas. Se podrá recorrer los sitios emblemáticos de la ciudad en un circuito religioso que permitirá conocer tanto a turistas como locales, la historia y las tradiciones de Semana Santa en Posadas. Visitar los templos más importantes, participar de las procesiones y vivir la fe de una manera profunda.

Por el contrario, si lo que se busca es disfrutar del aire libre y la naturaleza, Posadas ofrece una variedad de opciones. Paseos bicicleta a orillas el Río Paraná, visitas guiadas con diversa temática, o simplemente disfrutar de un picnic en familia en uno de los tantos espacios verdes de la ciudad. Para los amantes de la cultura y la gastronomía, la capital provincial también tiene mucho que ofrecer. Exposiciones de arte, espectáculos musicales, talleres gastronómicos y mucho más. A continuación la compartimos la agenda completa que será imperdible:

JUEVES 28

Muestra Relatos de Malvinas: (material enviado por Télam) en los horarios de 10 a 13 y de 17 a 20 hs. Esta actividad permanecerá todo el mes de abril . El punto de encuentro es el Espacio Multicultural de La Costanera ubicado en la ex estación de Trenes.

Feria de emprendedores y artesanos: en el Paseo Comercial «Posadas Siempre Linda» en la Plaza San Martín. Allí se instalan numerosos stands que tienen a disposición productos de los más variados convirtiendo a la plaza en un divertido paseo de compras que funciona desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas. Solo se suspende en caso de lluvia.

Paseo Guiado 7 Iglesias: Esta convocante propuesta es una tradición religiosa que se lleva a cabo en la ciudad de Posadas durante la Semana Santa. El recorrido consiste en visitar siete iglesias diferentes durante el Jueves Santo, con el propósito de meditar y orar en cada una de ellas, recordando los últimos momentos de Jesucristo antes de su crucifixión. Los templos a visitar son: Catedral San José, Iglesia San Francisco de Asís, Iglesia La Merced, Iglesia Santa Catalina, Capilla San Miguel Arcángel, Iglesia San Benito Abad y la Iglesia Santa María de la Anunciación. El recorrido será de 8 a 12 hs. y la participación es con cupos limitados. Para reservar turnos comunicarse vía whatsapp al número 376-4578395. Este paseo no se suspende por lluvia.

Avistaje de aves en entorno natural y reconocimiento de especies: El Parque de la Ciudad de Posadas, es un lugar ideal para el avistaje de aves. Con una superficie de unas 50 hectáreas, el parque alberga una gran variedad de especies, tanto residentes como migratorias. Algunos de los ejemplares que se pueden avistar son: garzas, cigüeñas, patos, horneros, búhos, carpinteros y más. El recorrido se inicia a las 7 hs, en el Parque de La Ciudad y está destinado a personas de una edad estimada de 14 años en adelante. El avistaje de aves es una actividad divertida y educativa que se puede disfrutar en familia. El Parque de la Ciudad de Posadas es un lugar ideal para observarlas y aprender sobre la naturaleza.Se suspende en caso de lluvia.

Muestra Historica «Memoria Activa 42 años de Malvinas»: La Muestra Histórica «Memoria Activa 42 años de Malvinas» conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas a través de una exposición de objetos, fotografías, documentos y videos relacionados con el conflicto bélico. La muestra tiene como objetivo mantener viva la memoria de los soldados argentinos que lucharon por la patria y reivindicar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

La exposición incluye:Objetos personales de los excombatientes: cascos, uniformes, cartas, fotografías.

Fotografías y videos de la guerra: imágenes del desembarco argentino, de las batallas y de la vida en las trincheras.

Documentos históricos: comunicados oficiales, mapas, partes de guerra.

Testimonios de excombatientes: relatos de sus experiencias en la guerra.

La muestra está abierta a todo público y es una excelente oportunidad para conocer más sobre la Guerra de Malvinas y reflexionar sobre sus consecuencias. La cita es este jueves de 9 a 12 hs. en el Museo de Bellas Artes Lucas Braulio Areco.

«3vs3 BASQUET»: Desafío deportivo destinado a jóvenes, en la modalidad de equipos de 3 versus 3, respetándose las reglas homologadas de esta disciplina a nivel internacional. La cita es con horarios a confirmar, en la Cancha Los Leones (Boulevar de Av. Corrientes y Calle Bolivar)

Muestra Fotográfica: La Evolución del Paseo La Terminal en Imágenes. En Paseo Cultural La Terminal presentarán la muestra fotográfica «Trazando la Historia: la evolución del Paseo La Terminal en imágenes». La exposición, que se puede visitar hasta el 5 de abril, conmemora el 25º aniversario de la inauguración del Paseo La Terminal. La muestra reúne una colección de fotografías que recorren la historia del Paseo La Terminal desde su origen hasta la actualidad. Las imágenes, tomadas por diferentes fotógrafos, documentan la evolución del espacio a través de los años, mostrando sus diferentes etapas y usos. La exhibición arranca el jueves de 10 a 12 y de 17 a 20 hs.

VIERNES 29

Paseo Espiritual y Meditación Recorriendo la Naturaleza: Te invitamos a un paseo espiritual y meditación recorriendo la naturaleza del Jardín Botánico Alberto Roth. En este paseo, combinaremos la caminata por los senderos del Jardín Botánico con momentos de meditación y conexión con la naturaleza. Recorreremos diferentes espacios del predio, apreciando la belleza y diversidad de la flora y fauna.

A través de la observación consciente y la respiración profunda, nos conectaremos con la energía del lugar y nuestro propio ser interior. La actividad estará guiada por un instructor de meditación con experiencia. Se recomienda llevar ropa cómoda y calzado adecuado para caminar.En caso de lluvia, la actividad se suspende. La cita es a las 18 hs, y destinado a público de una edad estimada de 18 años en adelante. El punto de encuentro es en la entrada principal del Jardín Botánico A.R. situado en calle Balcarce y 31 A. Se suspende por lluvia.

SÁBADO 30

Muestra Relatos de Malvinas: (material enviado por Télam) en los horarios de 10 a 13 y de 17 a 20 hs. Esta actividad permanecerá todo el mes de abril . El punto de encuentro es el Espacio Multicultural de La Costanera ubicado en la ex estación de Trenes.

Teatro para niños: Fauna Roja Mision Z: es una obra de teatro que narra las aventuras de un grupo de animales de la selva misionera que se unen para proteger su hogar de la amenaza de la deforestación. A través de canciones, bailes y juegos, la obra enseña a los niños la importancia de cuidar la naturaleza y respetar el medio ambiente. Además de la obra de teatro, habrá maquillaje artístico para niños. La cita es en el Espacio Multicultural de 18 a 20 hs.

Paseo Guiado «Camino a la Cruz Mayor» por el Cementerio La Piedad: Te invitamos a participar de un paseo guiado por el Cementerio La Piedad, recorriendo el camino hacia la Cruz Mayor.

En este paseo, recorreremos los senderos del cementerio, apreciando la arquitectura de sus bóvedas y panteones, y conociendo la historia de algunas de las personalidades que allí descansan. El recorrido estará guiado por un historiador local. Se recomienda llevar ropa cómoda y calzado adecuado para caminar.

El punto de encuentro es en el Pórtico de acceso al Cementerio La Piedad, ubicado en avenida Almirante Brown y Rocamora, a las 17 hs. Se trata de una actividad gratuita pero con cupos limitados. Para informes e inscripciones comunicarse al teléfono: 376-4578395. En caso de lluvia la actividad se suspende.

Actividades recreativas para niños: Aprendemos jugando: Juegos didácticos, Oca sustentable. Cuento del Rey Basura interactivo. Se trata de una reunión de juegos y de amistad destinada a infancias cuya edad estimada oscile entre los 3 y 12 años. La actividad se realizará a las 18 horas en el Jardín Botánico A.R. Se suspende por lluvia.

Matebingo en el Bosetti, destinado a adultos mayores: El Matebingo es un espacio de encuentro para adultos mayores donde podrán disfrutar de:

Juegos de bingo: Se sortearán premios sorpresa.

Música y baile: Habrá música en vivo para bailar y cantar.

Juegos de mesa: Se podrán jugar a diferentes juegos de mesa.

Mate y merienda: Se compartirá un mate cocido con facturas y otras exquisiteces.

El objetivo del Mate Bingo es promover la integración social de los adultos mayores, brindarles un espacio de esparcimiento, entretenimiento, y fomentar el compañerismo. La actividad está abierta a todos los adultos mayores que deseen participar. Comienza a las 18 horas y no es necesario anotarse previamente.

Muestra Fotográfica: La Evolución del Paseo La Terminal en Imágenes . Paseo La Terminal – De 10 a 12 y de 17 a 20 hs.

DOMINGO 31

Muestra Relatos de Malvinas – De 10 a 12 y de 17 a 20 hs. Espacio Multicultural La Costanera

Paseo Guiado Jardín Botánico: En este paseo, recorreremos los diferentes sectores del Jardín Botánico, apreciando la diversidad de plantas y flores que alberga. Un guía especializado nos brindará información sobre la historia del Jardín, las características de las diferentes especies vegetales y la importancia de la conservación de la biodiversidad. El recorrido es de baja dificultad y apto para todo público. Se recomienda llevar ropa cómoda y calzado adecuado para caminar.

La actividad es de 17 a 18 hs. Inscripciones al teléfono 376-4578395. En caso de lluvia se suspende.

Ecocanje en el Parque de la Ciudad: En el Ecocanje, podrás canjear tus residuos reciclables por materiales reciclados, como macetas, compost, bolsas ecológicas y otros productos.Los residuos que se pueden canjear son:

Papel: diarios, revistas, folletos, etc.

Cartón: cajas, envases, etc.

Vidrio: botellas, frascos, etc.

Plástico: botellas, envases, etc.

Metal: latas, conservas, etc.

También habrá stands informativos sobre la importancia del reciclaje y la protección del medio ambiente. El horario es de 18 a 21 hs y se suspende por lluvia.

Festival de Pascuas en el Parque de las Fiestas: En vísperas de Pascuas, qué mejor manera de celebrar en familia que asistir al vibrante Festival de en el Parque de las Fiestas. Este evento, que se llevará a cabo el domingo 9 de abril, promete una noche llena de música, y diversión para todas las edades. Desde las 20:00 hasta las 22:30 horas, el Parque de las Fiestas se transformará en un escenario festivo donde la comunidad podrá disfrutar de una amplia variedad de actividades. La entrada es libre y gratuita.

Entre las funciones destacadas, se encuentran:

Música en Vivo de de la Orquesta Folklórica, los talentosos Músicos del Palacio, el Ballet Folklórico y el vasto repertorio de Lira Verá, para cerrar una noche llena de armonía y melodías celebrando nuestras tradiciones.

En el Parque de las Fiestas además, hay disponibles juegos para niños, un espacio de diversión con una variedad de juegos infantil y tradicionales. Asimismo es posible de acceder a puestos de gastronomía con una selección de delicias culinarias en los food trucks y puestos de venta de comidas típicas. Desde sabores tradicionales hasta propuestas innovadoras, como siempre, habrá opciones para todos los gustos.

La cita entonces es en el Parque de las Fiestas situado en Av Mitre y Costanera de la ciudad, a las 20 horas.

Nueva presentación de la Muestra Fotográfica: La Evolución del Paseo La Terminal en Imágenes . Paseo La Terminal – De 10 a 12 y de 17 a 20 hs.

LUNES 1 DE ABRIL

Se presenta una vez más la Muestra Relatos de Malvinas – De 10 a 12 y de 17 a 20 horas. Espacio Multicultural La Costanera

Paseo Guiado Murales en bici: En este paseo, recorreremos las calles de la ciudad apreciando la diversidad de murales que la adornan. De esta forma, un guía especializado brindará información sobre la historia de los murales, las técnicas utilizadas por los artistas y el significado de las obras. El recorrido es de dificultad media y apto para personas mayores de 12 años.

La actividad es de 16 a 18:30 hs. Para informes e Inscripción, comunicarse al 376-4578395 – No se suspende por lluvia.

Senderismo y reconocimiento de especies: En esta actividad, la propuesta es recorrer los diferentes senderos del Jardín Botánico, apreciando la diversidad de plantas y flores que alberga. El recorrido guiado arranca a las 8 hs desde el punto de encuentro (Entrada del Jardín Botánico) y es apto para todo público. La actividad se suspende por lluvia.

Nueva edición de la Muestra Histórica «Memoria Activa 42 años de Malvinas» – De 9 a 12 hs – Museo de Bellas Artes Lucas Braulio.

Continúa la Muestra Fotográfica: La Evolución del Paseo La Terminal en Imágenes . Paseo La Terminal – De 10 a 12 y de 17 a 20 hs.

MARTES 2 DE ABRIL

Nueva oportunidad para visitar la Muestra Relatos de Malvinas – De 10 a 12 y de 17 a 20 hs. Espacio Multicultural La Costanera.

Vuelve a realizarse el Paseo Guiado de Murales en bici – De 16 a 18: 30 hs. Inscripción, 376-4578395 – No se suspende por lluvia.

Exposición fotográfica de aves que habitan en nuestro jardín y reconocimiento de especies con el Club de Observadores de Aves: (De 16 a 19 hs.)

En esta jornada, podrás disfrutar de:Exposición fotográfica de aves que habitan en el Jardín Botánico, capturadas por talentosos fotógrafos locales.

Reconocimiento de especies: Aprende a identificar las diferentes aves que se pueden observar en el Jardín Botánico con la ayuda del Club de Observadores de Aves.

Charlas informativas: Conoce más sobre la importancia de las aves en el ecosistema y las amenazas que las afectan.

Actividades para niños: Talleres y juegos para que los más pequeños aprendan sobre las aves de una manera divertida.

Lugar: Jardín Botánico A.R. a partir de las 16hs. No se suspende por lluvia.

CITY TOUR “LA JANGADA”, DESCUBRIENDO LOS RINCONES POSADEÑOS

Además de la variada oferta durante todo el fin de semana extendido, se suma a la grilla la propuesta del City Tour. La misma consiste en reconocer y descubrir lugares históricos, puntos emblemáticos y rincones ocultos de la ciudad de Posadas a bordo del bus panorámico especialmente diseñado para que el público sea capaz de apreciar el paisaje urbano despertando todos los sentidos. Los paseos se realizan con el acompañamiento de un guía que se encarga de brindar las descripciones detalladas respecto a cada punto visitado de la ciudad.

En este sentido, con el fin de acompañar a los ciudadanos y turistas en esta fecha tan especial dentro del calendario del cristianismo, el ómnibus de “La Jangada” realizará cambios en su cronograma habitual de viajes, por motivo de la Semana Santa. El city tour durante estas fechas saldrá del jueves 28 de marzo al martes 2 de abril, en el horario de las 18:00 hs. Teniendo como punto de partida la Plaza 9 de Julio. Es decir Jueves 28/03- Viernes 29/03- Sábado 30/03- Domingo 31/03 – Lunes 01/04- Martes 02/04.

La disposición del bus en estas fechas se realiza con el objetivo de que tanto turistas como posadeños tengan la oportunidad de recorrer los diferentes sitios turísticos e históricos de la ciudad, en una travesía que tiene una duración total de 2 horas. Además, recordamos que los paseos cuentan con una tarifa de $2.000 por persona a partir de los 5 años de edad, y es posible reservar lugares mediante WhatsApp al número 3764167538.

POSADAS, FLOR DE CIUDAD

En estas fechas, además de todas las opciones que desde la municipalidad se han planificado con el firme objetivo de ofrecer a la población propuestas de calidad, también es posible disfrutar de espacios recreativos y al aire libre, sin necesidad de amoldarse a itinerarios específicos. En primera instancia, se presenta la siempre hermosa avenida costanera, con vistas al majestuoso río Paraná, ideal para tomar paseos a pie, o detenerse a compartir las clásicas bebidas como mate o tereré en los bancos instalados a lo largo de todo el tramo. El Parque La Cascada, El Parque Paraguayo, El Parque de las Fiestas, El Jardín Botánico y El Parque de la Ciudad son otras de las opciones atractivas y recreativas para visitar a cualquier hora del día, en familia y con amigos.

Asimismo, aunque la temporada de verano haya finalizado, las playas El Brete y Costa Sur siguen siendo complejos dignos de ser visitados, ya que a sus alrededores funcionan locales gastronómicos y de bebidas, particularmente en horarios nocturnos. Marco ideal para cenar o disfrutar de bebidas refrescantes a orilla del río.

En definitiva, Posadas se erige como una verdadera joya para disfrutar en Semana Santa, combinando la riqueza cultural de la ciudad con la belleza natural de sus espacios al aire libre. La oportunidad de explorar cada rincón de esta ciudad tan especial resulta imperdible, gracias a la agenda llena de propuestas para todos los gustos y edades, en este fin de semana largo.