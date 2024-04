La obra “Zona 33” del grupo “No Sabemos Todavía” dará inicio a al Ciclo de Teatro Independiente en el Parque del Conocimiento

El sábado 20 a las 20 horas subirá a las tablas del Teatro de Prosa la obra «Zona 33», por el grupo “No Sabemos Todavía”, dando inicio al Ciclo de Teatro Independiente, producido por el Parque del Conocimiento junto al Instituto Provincial de Teatro Independiente (IPTI). Entrada libre y gratuita. Recomendada para público mayor de 18 años

En un galpón abandonado de la Zona 33, Diva, Reina y Estrella aparecen y desaparecen, turnándose entre penumbras y partículas. Una propuesta kitsch ante la desesperación de convivir con un pasado glorioso.

Zona 33 ofrece una mirada a la vida de tres personas diversas en un mundo distópico y precario, destacando los desafíos que enfrentan y la resiliencia que demuestran. A través de la comedia negra, la obra invita a la reflexión sobre la importancia de la inclusión y la igualdad en la sociedad contemporánea.

Con dramaturgia de Patricio Elizalde, dirigida por Maximiliano Scheibe e interpretada por el grupo “No Sabemos Todavía”, hizo su debut en las tablas en noviembre de 2022, marcando el inicio de un viaje teatral impactante. Desde entonces, ha recorrido un emocionante camino en el mundo del teatro independiente misionero, participando en diversos festivales y ganando reconocimiento por su temática relevante sobre disidencias y la lucha de los artistas independientes.

Acerca del grupo “No Sabemos Todavía”

El Grupo No Sabemos Todavía es un colectivo de artistas jóvenes -y no tanto- que se reúne con el deseo de plasmar ideas, pensamientos y políticas a través de las artes escénicas. Su objetivo es profesionalizarse en el ámbito del teatro local independiente, uniendo las prácticas de la pedagogía y el teatro.

Los integrantes del grupo se rinden ante la idea de querer saberlo todo y abandonan esa posición para hacer de la incertidumbre un motor. No saben si lo hacen bien, no saben cuánto van a durar y no saben si su arte llegará a transformar el mundo como los transforma a ellos día a día. No tienen otra verdad que su entusiasmo y dedicación. En su desconcierto, persisten porque el viaje en sí mismo sostiene este cuerpo polimorfo en constante metamorfosis.