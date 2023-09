Jóvenes de Misiones se reúnen en el Parlamento Estudiantil para impulsar proyectos innovadores

Estudiantes provenientes de diversas escuelas de la provincia de Misiones se congregan en la Legislatura para participar con entusiasmo de la asamblea juvenil. Este encuentro brinda a los jóvenes la oportunidad de discutir ideas y proyectos con el fin de contribuir a la mejora de la educación y de sus comunidades.

El Parlamento Estudiantil, que se desarrolla con gran expectación, permite a los participantes compartir sus motivaciones y perspectivas. A continuación, presentamos las declaraciones de algunos de los jóvenes involucrados:

Alejandra Benítez, estudiante del BOP 34 de San Miguel, Garuhape-mí, expresó su emoción: «La verdad que tengo muchas expectativas, es una experiencia bastante agradable en la cual puedo participar y representar a mi pueblo con el proyecto de Jóvenes Financieros, que consiste en enseñar a los jóvenes sobre la economía para que nos podamos defender en un futuro, ya sea cuando vayamos a estudiar o en otras experiencias».

Maximiliano Lima, estudiante del BOP 101 de Santo Pipó, destacó la importancia de su proyecto: «Tengo muchas expectativas, más que nada me gustaría poder sentirme cómodo a la hora de participar. Venimos con un proyecto que en teoría era solamente una idea que surgió en otra escuela; cuando se organizaron los grupos para el Parlamento se presentó la idea y la reforzamos con otro colegio. Se trata sobre el medio ambiente, abarca todo lo que sería agroecología y producción orgánica, se centra más en la prevención del dengue, en el fomento de la producción de repelentes orgánicos y en la producción de huertas».

Por su parte, Alexis Rivas, estudiante de la EPET 29 de 9 de Julio, resaltó la innovación en los temas abordados: «Una felicidad estar acá, dar gracias también y me gustaría también debatir muchas cosas, tanto como el turismo, la educación disruptiva, la robótica inclusive, ya que es una forma innovadora hoy en día de, aparte de conseguir trabajo, poder avanzar en los estudios. Me suma mucho porque mi escuela no es muy conocida, en nuestro caso somos muy pocos y para mí es un orgullo estar acá».

David Freiberger, de la EFA “San José Freinademetz” de Caraguatay planteó su deseo de cambiar la educación: «Para mí esto es nuevo, estoy nervioso como muchos, calculo, contento por poder participar y representar a la escuela, mi expectativa con este proyecto es que se pueda cambiar un poquito la forma de trabajar, en nuestro caso, con la educación, buscando que los jóvenes se incorporen más por su cuenta al estudio, no tanto al ser obligados. Los jóvenes son futuros trabajadores del país, debe ser una base que les muestre cómo va a ser el mundo laboral».

Finalmente, Agustina Domínguez, estudiante del IEA 1 de Bonpland, compartió su emoción y apoyo a la participación activa: «Las expectativas son muchas, la verdad, mucho de nervio, es la primera vez que participo y espero que me vaya muy bien con el proyecto que trabajamos con dos escuelas más a distancia y que sea una jornada linda, que nos podamos conocer entre todos, que podamos adquirir muchas experiencias. Me parece extraordinario, totalmente extraordinario, una idea fantástica la verdad, porque creo que no todos tenemos la oportunidad de expresarnos y ser escuchados».