Javier Milei negó una pelea con Victoria Villarruel y aseguró que tienen una «excelente relación»

El presidente Javier Milei se refrió a una de las fuertes polémicas de la semana pasada: una presunta interna entre él y la vicepresidenta Victoria Villarruel. De todas formas, el mandatario negó cualquier tipo de pelea y aseguró que tienen «una excelente relación».

En una entrevista con LN+, el mandatario remarcó: «Nosotros tenemos una excelente relación, no pensamos igual, eso es claro. Nuestras diferencias son imperceptibles para el resto de la gente«.

En cuanto al origen de la discusión, que fue la convocatoria al Senado a tratar el DNU 70/23 aún cuando el oficialismo no contaba con los votos, el Presidente respaldó a Villarruel y sostuvo: «Ella habrá hecho la evaluación de costo y beneficio. Quién soy yo para meterme en su trabajo».

Por último, apuntó que los rumores de interna habían iniciado por una «interpretación maliciosa del comunicado de la Oficina de la Presidencia» por parte de la prensa, aunque reconoció que «son las reglas de juego».

Victoria Villarruel ratificó su compromiso con Javier Milei

Previo a las declaraciones de Milei, la propia Villarruel había salido a desmentir los rumores de pelea con un video en sus redes sociales donde ratificó su compromiso con el Presidente, horas después del rechazo del DNU en el Senado.

»Mi compromiso con Argentina y Javier Milei es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada, y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a los que nos enfrentábamos», sentenció.

Por la tarde del jueves, en sesión especial, el Senado de la Nación votó en contra del mega DNU con rechazo mayoritario del peronismo.

»Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner, no me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar», aseguró, tras los ‘‘incansables intentos» por enfrentarla con el Presidente.

Además, junto con el video, dejó un mensaje: ‘‘Sin institucionalidad no hay gobierno. Los que nos trajeron hasta acá siguen obstruyendo. ¡Todo por Argentina!».