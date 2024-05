Javier Milei: “A las Malvinas hay que recuperarlas por vía diplomática, como hizo China con Hong Kong”

El presidente Javier Milei afirmó que el ajuste que lleva a cabo su gobierno “no solo es el más grande de la historia argentina, sino el más grande de la historia de la humanidad”.

“Nosotros hemos alcanzado el equilibrio financiero al mes de gestión, con lo cual hicimos el ajuste por el equivalente de cinco puntos del PBI en un mes. Esto no solo es el más grande de la historia argentina, sino que es el más grande en la historia de la humanidad. No existe un registro de que alguien haya hecho semejante ajuste en esa cantidad de tiempo”, aseguró en una entrevista con el diario El Mercurio, de Chile.

Milei recibió al enviado del periódico chileno en su despacho de la Casa Rosada, donde según la descripción del periodista hay “una foto del expresidente (Carlos) Menem; afiches más bien pequeños de (Ronald) Reagan y (Margaret) Thatcher, una Kippa, una camiseta de la selección argentina doblada y libros, incluyendo una de las ediciones de la tira cómica Gaturro, del caricaturista Nik”.

Qué dijo Javier Milei sobre las Islas Malvinas

En el reportaje, Milei se refirió a las Islas Malvinas y afirmó: “Nosotros reclamamos la soberanía de las islas. Consideramos que las islas Malvinas son argentinas (…) y están siendo ocupadas por el Reino Unido. Y consideramos que eso se tiene que resolver por la vía diplomática, con el modelo que utilizó China en el caso de Hong Kong”, el enclave británico devuelto a China en 1997 tras el fin del dominio colonial británico en la zona.

“Va a demandar años, pero me parece valioso resolverlo por la vía diplomática. Y en algún momento puede haber una ventana para que se pueda hacer y en otros no. Digamos, si hoy no se puede hacer, hay otras cosas en las que podemos trabajar”, sostuvo.

“El paro fue un fracaso”

Milei dijo que el paro de la CGT del jueves pasado “fue un fracaso” y aseguró que “la gente quiere trabajar. A pesar de que lograron sumar en las filas sindicales que protestan al transporte, con lo cual le impiden a la gente ir a trabajar, a pesar de ello, la gente salió. De hecho, cerca del 70 % estaba en contra del paro. Es una medida violenta, que no tiene nada que ver con un reclamo sindical. Es directamente una acción política en contra del gobierno”, apuntó.

Además, señaló que no le ha resultado difícil gobernar. “Para nada. De hecho, justamente una de las cosas que he señalado era que estaba preparado para gobernar con la máquina de impedir. Me tocó enfrentar la campaña más sucia y violenta que ha recibido una persona en el mundo, donde los periodistas jugaron un rol político muy fuerte y había un hostigamiento grosero hacia mi persona. Pero nuestro programa económico y nuestra política de seguridad están siendo profundamente exitosos, a pesar de las dificultades que genera artificialmente la política”, indicó.

Milei dijo también que no hay ninguna opción al plan de ajuste que lleva adelante su gobierno. “La alternativa no era seguir con las políticas kirchneristas. Para que más o menos se dé un orden de magnitudes, cuando una economía tiene déficit gemelos por cuatro puntos del PBI, usted tiene una alerta amarilla. Con ocho está a punto de volar por los aires. Nosotros recibimos el país con 17 puntos del PBI, déficit gemelos”, reseñó.

En ese contexto, dijo que “se le debía a los importadores $50.000 millones de dólares. Las reservas internacionales netas eran $12.000 millones negativos. Había vencimientos en pesos por $91.000 millones. Había además $25.000 millones de vencimientos de deuda externa concentrada en organismos multilaterales y el acuerdo con el Fondo estaba caído por el desbarajuste fiscal. La inflación, al momento que nosotros asumimos ya venía corriendo a un ritmo del 7500% anual. Y si usted toma el índice de mayoristas de diciembre, que estuvo en 54%, eso anualizado da 17.000. No había alternativa”, afirmó.

Según dijo el presidente, “la evidencia empírica muestra que todos los programas de shock en Argentina, salvo el del 59, fueron exitosos. Y además demuestra que todos los programas gradualistas terminaron mal. Pero a su vez, si quisiera hacer gradualismo, se necesitaría financiamiento, y Argentina tampoco lo tenía. De hecho, cuando nosotros asumimos, los bonos cotizaban al 18%. O sea, teníamos cerca de 2900 de riesgo país. Por lo tanto, no había alternativa. Más allá de que yo soy un convencido que esto tiene que ser hecho de shock”, reafirmó.

En ese punto, dijo que “el programa de Macri fue gradualismo. Además nunca hizo el ajuste fiscal. El único que tuvo en ese periodo fue después del evento donde se enfrenta a una crisis en el 2018″, indicó.

El futuro del Mercosur

Sobre el futuro del Mercosur, Milei dijo que “en la medida que no sea un obstáculo para una mayor apertura, vamos a seguir” en el bloque regional.

“El Mercosur no ha cumplido sus objetivos. Se buscaba que fuera el mercado común del sur y es una unión aduanera que funciona de manera precaria y con mucho dirigismo por parte de los gobiernos”, enfatizó.

Además, defendió las relaciones bilaterales con Chile, más allá de las diferencias ideológicas que lo separan de su par Gabriel Boric.

“Ahí hay algo muy interesante. Cuando ganamos las elecciones, el Presidente Boric me llamó y aun reconociendo nuestras discrepancias ideológicas, ambos señalamos que lo más importante era el bienestar de los habitantes de nuestros países. Esto no es menor. Y esto está por encima de las preferencias que uno pueda tener en términos ideológicos. A mí los argentinos me votaron para resolver el problema, no para hacer una disputa ideológica en el barrio””, señaló.

En términos de seguridad, defendió la disposición de su gobierno de extraditar al exlíder guerrillero chileno Galvarino Apablaza, refugiado en Buenos Aires.

“Creemos que la ley está para cumplirse y nos vamos a apegar estrictamente, digamos, a la ley. Somos un gobierno, que decimos ‘el que las hace, las paga’”, afirmó.

En ese sentido, dijo que no hay diferencias entre él y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y afirmó que en ese ámbito está impulsando “algunos cambios en la Ley de Seguridad para que en determinados casos muy concretos puedan actuar las Fuerzas Armadas”.

“Porque eso requiere, al menos en Argentina, modificar el entramado legal para que en determinadas situaciones muy puntuales, las Fuerzas Armadas puedan colaborar con las fuerzas federales. Y justamente tiene que ver con el narcoterrorismo, con este tipo de cuestiones que sean cosas de escala internacional. Ese tema lo tenemos muy presente”, dijo. (TN)