Instagram anunció nuevas medidas para proteger a los menores de la sextorsión

Meta, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg, anunció una serie de nuevas características en Instagram con el objetivo de proteger a los menores de edad del chantaje con fotos íntimas. La función principal de este paquete de medidas difuminará los desnudos en los mensajes directos.

La nueva utilidad estará disponible a partir de mayo en un puñado de países de América Central y de Latinoamérica y estará configurada por defecto en las cuentas de menores. Además, aquellas cuentas que sean relacionadas con este tipo de extorsión se verán severamente restringidas.

Instagram vs el acoso sexual

No es la primera medida que Instagram toma para proteger a los usuarios menores de edad. Anteriormente, la red social de Meta lanzó una nueva configuración predeterminada para desactivar la capacidad de las cuentas que son propiedades de adolescentes (menores de 16 u 18 años) de recibir mensajes de personas que no conocen.

Ahora, Instagram busca acabar con las fotos íntimas no deseadas y el chantaje sexual. Así, según el anuncio oficial de Meta, en los próximos meses la aplicación tendrá disponible una función que difuminará los desnudos en los mensajes directos.

En concreto, está nueva configuración estará asignada por defecto en las cuentas de los menores. Mediante las herramientas de inteligencia artificial de Meta, la aplicación detectará automáticamente las imágenes con desnudos recibidas mediante la mensajería de la red social y las censurará con un difuminado.

«De esta forma, el destinatario no se expone de forma no deseada a contenidos íntimos y tiene la opción de ver o no la imagen», aseguró el responsable de protección de la infancia en Meta Francia, Capucine Tuffier.

De igual manera, al detectar este tipo de mensajes, la aplicación enviará una notificación al remitente y al destinatario de dichas imágenes, para sensibilizarles sobre el problema del chantaje con fotos íntimas, también conocido como «sextorsión«. «El objetivo es reducir la creación y envío de este tipo de imágenes«, sentenció Tuffier.

Instagram: nuevas sanciones para «groomers»

Con las nuevas medidas, Instagram no solo busca proteger a los menores de edad de contenido no deseado sino también hacer de la red social un ambiente más seguro. Así, la inteligencia artificial de meta identificará aquellas cuentas que infrinjan las nuevas normas y les aplicará una serie de sanciones.

En primer lugar, una vez que una cuenta haya sido identificada como posible fuente de este tipo de chantaje, sus interacciones con usuarios menores de edad se verán severamente restringidas. Así, no podrá, por ejemplo, enviar mensajes privados a dichas cuentas, no tendrá acceso a la lista completa de seguidores de estos últimos y los usuarios de menores de edad no aparecerán en su barra de búsqueda.

La empresa también alertará a los jóvenes usuarios cuando entren en contacto con un posible chantajista. En este caso, la cuenta será entonces dirigida a un sitio dedicado llamado «Stop Sextorsión» y se ofrecerá acceso a una línea telefónica de ayuda en colaboración con asociaciones.

Estas nuevas medidas se probarán a partir de mayo en un puñado de países de América Central y América Latina. Luego de eso, se espera que esta nueva configuración sea implementada en todo el mundo en los próximos meses.