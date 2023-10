Innovar 18va edición: el Wakure, utilitario eléctrico misionero, uno de los ganadores en la categoría Diseño Innovador

El Director Ejecutivo del consorcio FANIOT, Martín Bueno, destacó que entre los ganadores del Concurso Nacional de Innovaciones Innovar 18° edición, en la categoria Diseño Innovador está el WAKURE – el Utilitario Eléctrico & Recreacional Hecho en Misiones, por Hamelbot Argentina, Fábrica Misionera de Movilidad sustentable y Robótica Avanzada + IA. «Felicitaciones a este gran equipo!», expresó.

.

Se premiaron las iniciativas innovadoras de todo el país de la decimoctava edición del concurso INNOVAR

Aceleradores de partículas para aplicaciones médicas y un microscopio digital para identificación de muestras forenses fueron los desarrollos tecnológicos que recibieron las dos máximas distinciones del certamen.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, encabezó hoy la ceremonia de entrega de premios de la decimoctava edición del Concurso Nacional de Innovaciones INNOVAR, organizado por la Dirección de Articulación y Contenidos Audiovisuales de la cartera. En esta oportunidad, los grandes ganadores resultaron Aceleradores para la vida, de Andrés Kreiner y Microscopio digital de identificación forense, de Luís Ragone -ambos concursantes en la categoría “Diseño Innovador”- cuyos proyectos se alzaron con los máximos premios en su segmento ($1.200.000) y con la “Gran Distinción INNOVAR” ($800.000).

Al encuentro asistieron más de 150 innovadoras e innovadores, quienes exhibieron sus prototipos y mostraron sus iniciativas al público y al jurado que eligió los proyectos ganadores. El certamen repartió $57.500.000 en 97 distinciones distribuidas en los premios de cada categoría (95), y dos “Grandes Distinciones INNOVAR”.

Las iniciativas premiadas -listadas al final- recibieron también una estatuilla alusiva de esta edición del concurso, elaborada por el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP). Por su parte, el Sistema inteligente de trackeo de pequeños animales WMicrotracker SMART de Sergio Simonetta se alzó con la medalla de la OMPI entre los concursantes con patente aprobada.

En su discurso, el ministro Filmus manifestó su “alegría y emoción por lo federal de esta premiación. Que Argentina en 2005 no tuviera escuelas técnicas realmente era una vergüenza y lo logramos, ¿por qué no había escuelas técnicas? Porque no había un proyecto industrial de país, y si uno solamente va a producir productos primarios no necesita escuelas técnicas”. El titular de Ciencia continuó: “La escuela técnica agrega valor a partir de lo mejor que tenemos, que es la capacidad de trabajo de nuestra gente. Estamos orgullosos de nuestras escuelas técnicas, porque forman lo mejor de nuestros profesionales”.

“Tenemos una ciencia que realmente nos hace sentarnos en la mesa chica de aquellos que discuten los grandes temas espaciales, los grandes temas nucleares, los grandes temas de la biotecnología, y quiero dar un ejemplo. En 2007 estuve en Australia, viendo la bandera argentina al lado de la bandera australiana, cuando se inauguró el reactor OPAL que nosotros vendimos en 400 millones de dólares a Australia. Ese reactor dio lugar a que Argentina haya ganado la licitación más importante para la construcción de un reactor igual en Países Bajos por 800 millones de dólares”.

El Ministro concluyó: “Si nosotros apostamos también a la inteligencia, apostamos a la capacidad, a la educación, a la ciencia y la tecnología, no tenemos que estar rezando todo el tiempo para que llueva. Los países que realmente apuestan a la ciencia y la tecnología no están solamente pensando en la producción primaria”.

Por su parte, el presidente de la Agencia I+D+i, Fernando Peirano, afirmó: “El futuro de la ciencia y la tecnología lo anticipamos en las ideas y propuestas que se presentan a Innovar. Una ventana para mirar el costado más luminoso y pujante de nuestro país”.

“Desde la Agencia financiamos y promovemos muchos de estos proyectos que trabajan soluciones para la comunidad y para mejorar la vida de la gente”.

Asimismo, cabe destacar la participación en la exposición de alumnas y alumnos de las instituciones educativas que resultaron ganadoras en la categoría “Escuelas Técnicas y Agrotécnicas” que recibieron con anterioridad sus distinciones de $300.000 para la elaboración de los prototipos realizados bajo las mentorías del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Además, el INTA entregó medallas a dos proyectos concursantes en la categoría “Alimentos”: Desarrollo de una vacuna oral contra la gripe aviar de Christian Magni y Levaduras autóctonas para el control de enfermedades de fruta orgánica de Marcela Sangorrin; y el INTI otorgó menciones especiales a tres iniciativas: Desarrollo de una vacuna oral contra la gripe aviar de Christian Magni; PANCORA Robótica Submarina de Pedro Nowakowski; y Baterías de litio microestructuradas de carga ultra rápida de Sergio Barón.

También tuvieron presencia institucional el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), y la Dirección Nacional de Estudios del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, la Fundación Empretec otorgó a ganadoras y ganadores sus cursos virtuales de capacitación en marketing digital, plan de negocios y comunicación efectiva.

Por otra parte, los proyectos más elegidos por el público en la votación organizada previamente por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) fueron: Enriqueso – Enriquece tu vida de Irene Rubel de la categoría Alimentos; Piedra Polimérica de José Rivera de la categoría Desarrollo Sustentable+Energía; Semaforización Inteligente de Santiago Gerling Konrad de la categoría Robótica+inteligencia artificial; MultiHEP-NanoDetect de María Guadalupe Vizoso Pinto de la categoría Salud.

La ceremonia de premiación contó con la participación del titular de la Dirección de Articulación y Contenidos Audiovisuales, Juan Peyrou; el presidente de la Agencia I+D+i, Fernando Peirano; la presidenta del CONICET, Ana Franchi; la subsecretaria de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Luz Lardone; el director ejecutivo del INET, Gerardo Marchesini; la presidenta del INTI, Sandra Mayol; y la vicepresidenta del INTA, Nacira Muñoz.

Sobre la convocatoria 2023

En total se registraron 1049 iniciativas cuya distribución por categorías fue: 209 proyectos en “Diseño innovador”; 67 en “Investigación Aplicada”, 89 en “Desarrollo Sustentable y Energía”, 80 en “Alimentos”, 82 en “Salud”, 56 en “Robótica e Inteligencia Artificial”, 74 en Pequeñas y medianas empresas”, 69 en “Innovaciones en la Universidad” y 323 en “Escuelas Técnicas y Agrotécnicas”. Respecto a su distribución federal se inscribieron 631 proyectos de la región Centro y Buenos Aires; 115 de la región NOA; 128 de Cuyo; 90 de la región Patagonia; y 85 del NEA.

Con más de 18 años de trayectoria, el Concurso Nacional de Innovaciones INNOVAR es la iniciativa pionera que fomenta la innovación y premia a quienes se atreven a inventar, crear y mejorar productos y servicios, a nivel federal. Los proyectos son distinguidos con el objetivo de impulsar y promover invenciones de alto impacto social y comercial; potenciar emprendimientos de base tecnológica; dar visibilidad a procesos, productos patentados o patentables en Argentina y/o el exterior y servicios que conlleven una demostrada generación de valor; y continuar fortaleciendo el desarrollo de una cultura innovadora nacional.

PROYECTOS GANADORES DE LA DECIMOCTAVA EDICIÓN DE INNOVAR

GRAN DISTINCIÓN INNOVAR:

“Aceleradores para la vida” de Andrés Kreiner de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El proyecto apunta a desarrollar tecnología para satisfacer necesidades en materia de aceleradores de partículas para aplicaciones médicas, nucleares e industriales.

“Microscopio digital de identificación forense” de Luís Ragone de Micro Digital Tecnología Forense. Consiste en el desarrollo de equipamiento que permite resolver hechos delictivos a partir de la comparación microscópica de muestras forenses recolectadas en la escena del crimen.

CATEGORÍA DISEÑO INNOVADOR:

“Aceleradores para la vida” de Andrés Kreiner de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

“Microscopio digital de identificación forense” de Luís Ragone de Micro Digital Tecnología Forense.

“Wakure” de Martín Bueno de FanIoT.

“Changüi” de Joaquín de Tomaso de Changüi.

“Transportador de ángulos para personas con discapacidad visual y/o motriz” de Daniel Morales de la Escuela Provincial de Educación Técnica – E.P.E.T N° 6 de La Pampa.

“Adaptador de quillas” de Mariano Ayastuy de Maori Boards.

CATEGORÍA INVESTIGACIÓN APLICADA:

“SaliPAD healthy test” de Lucas Rodrígues de Sousa de la Universidad de Buenos Aires.

“Observatorio Andino” de Leandro Cara del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (CONICET).

“CIANOTOX” de Javier Gasulla del Instituto de Biociencias, Biotecnología y Biología Traslacional (Universidad de Buenos Aires).

“Nanoarcillas colectoras de hidrocarburos” de María Eugenia Parolo de la Universidad Nacional del Comahue.

“Secadero solar de madera para madera” de Paula Peyloubet del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CONICET – UNC)

“NanoAP” de Noelia D´Elía del Instituto de Química del Sur de la Universidad Nacional del Sur.

CATEGORÍA DESARROLLO SUSTENTABLE y ENERGÍA:

“Baterías de litio microestructuradas de carga ultra rápida” de Sergio Barón de Dynami Battery SAS.

“ODA Biovajilla” de Guido Ventura de ODA Biovajilla.

“Piedra Polimérica” de José Rivera del LEMaC Centro de Investigaciones Viales UTN FRLP – CIC PBA.

“CLON.AR” de Adrián Bender de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral.

“BioPanel” de Natalia Evelin Fernández del Centro Experimental de la Vivienda Económica (AVE-CONICET).

“Blind.AR” de Facundo Fraguas de Blind.AR.

CATEGORÍA ALIMENTOS:

“Enriqueso – Enriquece tu vida” de Irene Rubel de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

“Integración de mujeres campesinas mediante la producción de tuna” de Ricardo Parra de AGLH S.A. “Las Quinas” y Cooperativa de Mujeres Campesinas de La Cañada.

“Desarrollo de una vacuna oral contra la gripe aviar” de Christian Magni del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (CONICET-UNR).

“Procedimiento para la producción de un alimento pesquero de conveniencia” de Marion Marchetti del Grupo de Investigación Preservación y Calidad de Alimentos del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Ambiente.

“Aceites de oliva extra vírgenes enriquecidos con licopeno” de Fernando Casucci de Old Tree SAS.

“Levaduras autóctonas para el control de enfermedades de fruta orgánica” de Marcela Sangorrin del Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas (CONICET – UNCo).

CATEGORÍA SALUD:

“Neurality” de Fabián Cremaschi de la Universidad Nacional de Cuyo.

“AntibioSmart: antibiograma en una gota” de Federico Figueredo del Instituto de Química Biológica (CONICET – FCEN/UBA).

“Oncovotech” de Abel Carcagno del Instituto de Química Biológica (CONICET – FCEN/UBA).

“MultiHEP-NanoDetect” de María Guadalupe Vizoso Pinto del Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (CONICET – UNT).

“BoneTech” de José Antonio Gamero de la Universidad Nacional de Tucumán.

“QQ Print” de Juan Pablo Real de Pill-AR.

CATEGORÍA ROBÓTICA e INTELIGENCIA ARTIFICIAL:

“PANCORA Robótica Submarina” de Pedro Nowakowski de Pancora.

“IA-FRAC” de Ricardo Capozza del Centro de Estudios de Metabolismo Fosfocálcico.

“Oxitem” de Raúl Guillermo de los Ríos.

“Semaforización Inteligente” de Santiago Gerling Konrad de la Universidad Nacional del Sur.

“MUU App Nutrition” de Sebastián Ayala de la Universidad Nacional del Litoral.

“Junta Armónica Plástica para Brazos de Robot” de Néstor Eduardo González de RobotMatic CNC.

CATEGORÍA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS:

“Estación de recarga LE VRAC” de Graciela Oblitas de La Quemisterie SRL.

“XT5 – Guantes Randon” de Jorge Pindur de Randon S.A.

“Premezcla para preparar Macarons” de Gloria Ballesteros de Ledevit SRL.

“Sistema inteligente de trackeo de pequeños animales WMicrotracker SMART” de Sergio Simonetta de PHYLUMTECH S.A.

“Clorador submarino” de Andrés Annoni de Piscina Natural SRL.

“Resiliencias” de Lorena Soledad Londero de Resiliencias.

CATEGORÍA INNOVACIONES EN UNIVERSIDADES:

“Estación de pesaje y descanso neonatal – Neo-S” de Matías Malvarez de la Universidad Nacional de Córdoba.

“Qaytu – rueca” de Mariana Alves de la Universidad de Buenos Aires.

“Doblar” de Agustín Sansone de la Universidad de Buenos Aires.

“Carbón verde activado a partir de desecho agroindustrial” de Ariel Oliveira de la Universidad de Buenos Aires.

“FOTOFLIT- Sanitizante” de Matías Funes de la Universidad Nacional de San Luis.

CATEGORÍA ESCUELAS TÉCNICAS Y AGROTÉCNICAS:

“Otogaki – Transcriptor de voz” | E.E.T. N. 24 «Simón de Iriondo» – Chaco.

“PRO-FIT” | Escuela 781 Don Eladio Zamarreño – Chubut.

“Robot tipo rover multifunción para detección de escape de gases «Roberto» | Instituto Tecnológico del Comahue – Neuquén.

“Vehículo híbrido pedal-eléctrico” | Escuela Provincial de Educación Técnica N° 21 – Neuquén.

“NEUMOVALID” | Colegio León XIII – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“MINI-ENFARDADORA” | Escuela de Educación Técnico Profesional N°487 – Santa Fe.

“PAINTR – Pistola de Pintar Impresa en 3D” | Escuela de Educación Técnica N°2 «Pbro. José María Colombo» – Entre Ríos.

“PointWall” | Escuela Técnica Nº35 «Ingeniero Eduardo Latzina» – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Industria 4.0 y economías regionales: Deshidratador automático de frutas y hortalizas» | Escuela Provincial de Educación Técnica «Ing. Jose Alsina Alcobert» – Catamarca.

“Cría de abejas reinas” | Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 – Buenos Aires.

“Sistema de ventilación automático” | Instituto de Educación Agropecuaria N°10 – Misiones.

“Innovación Hídrica para la Ruralidad” | Instituto de Educacion Tecnica N°1 – La Rioja.

“CALIFORNIA DEL MOLINO” | Escuela Agrotécnica N° 740 EMETA – Chubut.

“MAQ-TRIT” | Escuela Técnica N° 9 «Gob. Ing. César Eusebio del Valle Iturre» – Santiago del Estero.

“Quinoa: Alimento Saludable” | Escuela Agrotécnica EMETA Tafí del Valle – Tucumán.

“NutriLacto – Bebida fermentada a base de Lactosuero” | Escuela Provincial Agrotécnica «Agr. Florencio E. Peirone» – La Pampa.

“Conservación de calostro ovino” | Escuela Agropecuaria N°1 «Heroínas de Malvinas» – Santa Cruz.

“HELIOS” | Escuela Técnica Dr. Juan Esteban Martinez – Corrientes.

“Parada de colectivos automatizada e inclusiva” | Instituto Provincial de Educación Técnica N°66 “Dr. José Antonio Balseiro” – Córdoba.

“Módulo Inteligente de control y comando para cultivos indoor/outdoor” | Centro de Educación Técnica N°2 “Jorge Newbery” – Río Negro.

“Yvype Avei – Riego Eficiente” | EPES Agrotecnica N° 7 – Formosa.

“Colector Solar Modular para Zonas Rurales” | Escuela Técnica N°37 “Ing. Germán Ave Lallemant” – San Luís.

“Nemo – Navegando en agua subterránea» | Escuela Técnica Generativa «Leonor Matilde Hirsch de Caraballo» – San Luis.

“Konin Malón – Bioinsumo a base de Trichoderma aislado de nuestro suelo” | IPEA N°212 «Hilder O. Galassi» – Córdoba.

“Hongos de Malhoja” | Escuela Agrotécnica Famaillá – Tucumán.

“Los aceites de Ana” | Escuela de Educación Técnica N°1 «Ana Urquiza de Victorica» – Entre Ríos.

**“AGROAYUDA” | Escuela Agraria Alto Valle Este – Río Negro.

“Yaku Kawsay – El agua es vida” | Escuela Provincial de Educación Técnica N°13 “General José de San Martín” – Catamarca.

“¡Alimenta ya!” | Escuela Provincial de Educación Técnica N°5 – San Juan.

“Planta tratamiento primario del caucho – Molino picador modular” | Escuela Provincial de Educación Técnica N°2 – La Pampa.

“Cultivo Hidropónico Inteligente” | Escuela de Educación Técnica N° 3104 “Lanza Colombres” – Salta.

“AlgaSpin” | Escuela Provincial de Educación Técnica N° 2 «Ilda Valentino de Giachero» – Formosa.

“Recuperación de Aguas Grises para la producción de forraje hidropónico” | Colegio Parroquial San Juan Bosco – San Juan.

“Cosméticos a base de Algas Marinas del Golfo San Jorge” | Escuela de Biología Marina y Laboratorista Nº 1 «Atlántico Sur» – Santa Cruz.

“Taza especial para personas no videntes” | Escuela de Educación Técnico Profesional N°460 «Guillermo Lehmann» – Santa Fe.

“Reasus: Recolección de agua sustentable” | Escuela Provincial de Educación Técnica N° 21 – Misiones.

“Ulapes – Huerta hidropónica vertical inteligente con aprovechamiento de agua de lluvia y energía solar” | Escuela de Educación Agropecuaria “Gral. Manuel Belgrano” – La Rioja.

“Patitas Felices” | Escuela de Educación Técnica N° 2 “Jesús Raúl Salazar” – Jujuy.

“La Técnica te incluye” | Escuela Técnica Bernardino Rivadavia – Corrientes.

“Yeso Agrícola – Planificación y elaboración de una zaranda para planta piloto” | Escuela Nº 4-018 “General Manuel Nicolás Savio” – Mendoza.

“Biotecnología reproductiva en pequeños rumiantes: innovación e impacto social” | Escuela de Educación Técnica N°3150 “Pacto de los Cerrillos” – Salta.

“Trazabilidad reproductiva del rodeo caprino a través de QR” | Escuela de Educación Técnica N° 4-034 “Galileo Vitali” – Mendoza.

“Construyendo un invernadero inteligente” | Escuela Técnica Provincia N°1 “Gral. Aristobulo Vargas Belmonte” – Jujuy.

“BeeTracker” | Escuela Tecnica N° 14 – Santiago del Estero.

“Visióntech – El futuro en tus ojos” | Escuela de Educación Secundaria Técnica N°6 “Siderurgia Argentina” – Buenos Aires.

“El agua, el ciclo sin fin” | Escuela de Educación Agropecuaria N° 54 – Chaco.

MEDALLA DE LA OMPI

“Sistema inteligente de trackeo de pequeños animales WMicrotracker SMART” de Sergio Simonetta de PHYLUMTECH S.A.

MEDALLA INTA

“Desarrollo de una vacuna oral contra la gripe aviar” de Christian Magni del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (CONICET-UNR).

“Levaduras autóctonas para el control de enfermedades de fruta orgánica” de Marcela Sangorrin del Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas (CONICET – UNCo).

MENCIONES ESPECIALES INTI

“Desarrollo de una vacuna oral contra la gripe aviar” de Christian Magni del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (CONICET-UNR).

“PANCORA Robótica Submarina” de Pedro Nowakowski de Pancora.

“Baterías de litio microestructuradas de carga ultra rápida” de Sergio Barón de Dynami Battery SAS.

VOTACIÓN PÚBLICA ORGANIZADA POR LA AGENCIA I+D+i