Inmobiliarias: «Nunca es correcto estar en un edificio que no está habilitado», advierten

La experta en Bienes y Raíces, Daniella Cortés, hizo referencia en declaraciones al programa Cadena de Noticias, que se emite por la señal de C6Digital, de las particularidades que tiene el rubro y alertó sobre algunas cuestiones a tener presente al momento de realizar una transacción inmobiliaria para no ser víctima de estafas.

Encarnación: acusaciones de estafa de proveedores y clientes, entre ellos misioneros, contra empresario inmobiliario argentino sigue en una maraña judicial

Al remarcar lo sucedido con una empresa manejada por un desarrollador inmobiliario argentino acusado de no entregar departamentos del edificio Vista del Lago, construido en Encarnación, a sus clientes, lamentó que en algunos casos pudieran ser ahorros de toda una vida que confiaron en el empresario.

«Entonces me parece tan importante ver dónde poner esos ahorros que habría que ver cuando la oferta es muy tentadora como creo que pasó con este caso de Encarnación, que eran departamentos con un precio totalmente fuera de mercado, sumamente accesibles», observó.

Cortes comentó seguidamente que «en todos lados pasa esto, no es que paraguayos le estafaron a argentinos, argentino estafó a argentinos y paraguayos en Paraguay, eso es el punto clave».

«El Mercosur es algo que nos unió. Vivimos en constante paso, digamos, tanto Argentina Brasil y Paraguay estamos todo el tiempo vinculados, nuestras economías están totalmente vinculadas y crecemos juntos, entonces me parece una información importantísima es un argentino que se mandó una en Paraguay», afirmó.

Luego la experta en Bienes y Raíces explicó que en el caso de la Inmobiliaria Norwich S.A. «Es un edificio que se comercializó en su totalidad. Lo que no se llegó a concluir fue todo lo que son las terminaciones. Aparentemente, porque nosotros no comercializamos ninguna unidad de ese edificio -aclaró-, se ofrecía con absolutamente todo lo que necesita un departamento, inclusive ropa de cama, decoración, bueno a eso no se llegó. Lo que se entregó fue toda la estructura con las terminaciones más importantes, inclusive hasta creo que faltaron armar los muebles de cocina y cosas que no son menores, por supuesto y que es una plata que uno tiene contemplada pero la estructura está, el edificio está, se está trabajando también», comentó.

Seguidamente Cortés dijo que llegó a aconsejar a clientes que se habían tentando en comprar un departamento en ese edificio a que no lo hiciera. «Nunca es correcto estar en un edificio que no está habilitado pero lo que pienso es que, en la desesperación de tomar posesión de su propiedad, quizás fue lo que ocurrió», apuntó.

En tanto, respecto a cuánto de inestabilidad agrega al mercado inmobiliario este tipo de situaciones irregulares. «Es de impacto negativo, es como revoluciona a la gente y afecta a todo el mercado, sea argentino, brasileño o paraguayo. Por eso para mi es tan importante que estén las piezas claves al momento de invertir. El escribano tiene que tener las pautas de un contrato, el abogado tiene que hacer el contrato que esté bien redactado, con cláusulas que amparen al cliente, en caso de que ocurran estas cosas», puntualizó.

No obstante, indicó que hay constructoras que se destacan con el cumplimiento de todo lo pautado.