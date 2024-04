¿Están bajando los casos de dengue en Argentina? Qué dicen los expertos

El brote de dengue en Argentina registra, hasta el momento, 333.084 afectados y 238 fallecidos. Estos datos se consignaron, de acuerdo al Ministerio de Salud, entre fines de julio de 2023 y mediados de abril de 2024. Con estas cifras, esta temporada es récord debido a la cantidad de contagios y muertos. Solo por hacer un paralelismo, superó los números de la medición del año pasado, con 130 mil casos notificados y 65 decesos entre julio de 2022 y el mismo mes de 2023.

Sin embargo, en el último Boletín Epidemiológico precisaron que se observa “una tendencia nacional paulatina al descenso de casos desde la semana 13 de 2024 (fines de marzo)”. “En el análisis de la curva epidémica de dengue a nivel país se registra el pico hasta el momento en la semana 12 de 2024 (mediados de marzo), con 47.092 casos, a partir del cual se identifica un descenso en el número de casos semanales por 2 semanas consecutivas (la variación porcentual entre semana 14 y la semana 12 es de 21%)”, indicaron.

Al tiempo que llamaron a tomar con prudencia “los casos de las últimas semanas porque pueden modificarse de acuerdo a la sucesiva integración de información por parte de los notificadores”.

Más allá de que aún restan varias semanas para concluir la vigilancia epidemiológica de este año, la última información de la cartera sanitaria abrió una serie de inquietudes: ¿están bajando los casos de dengue? Si es así, ¿por qué? Infobae consultó a expertos para responder estas preguntas sobre la enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

De acuerdo al Ministerio de Salud, esta tendencia de descenso de casos “en la curva para el total país está fundamentalmente traccionada por el comportamiento observado en la región Centro, que tiene una curva de formato similar a la del total país y aporta el mayor número de casos, mientras que en las demás regiones el comportamiento es diferente”.

En ese sentido, en primer lugar, Florencia Troglio (MN 107.998), médica infectóloga e integrante de la Comisión de Enfermedades Emergentes y Endémicas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), le dijo a Infobae: “El descenso de casos seguramente tenga una relación directa con las temperaturas. La actividad del mosquito Aedes aegypti, que transmite la enfermedad, es directamente proporcional a las temperaturas y a la humedad. El mosquito tiene mayor actividad y pica más cuando hace calor. Además, el periodo de incubación extrínseco, que es el tiempo que tarda el mosquito en ser infectante, es decir, en picar a una persona y poder transmitir el virus, también se alarga cuando hace frío. En estas últimas semanas, en todo el país, se registraron temperaturas más bajas, así que probablemente tenga que ver con eso”.

De todos modos, según Troglio, “tenemos que ser prudentes”. ¿Por qué? Así lo explicó: “La temporada de dengue no cerró, termina en la semana 30 de 2024. O sea, que faltan todavía 15 semanas. Y, por otra parte, siempre la notificación de casos tiene un pequeño retraso. Estamos en un año marcado por el Fenómeno del Niñoy se estima que sus efectos se pueden extender hasta fines de mayo o junio”.

Cabe recordar que el Fenómeno del Niño es un evento natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera. Tiene una gran influencia en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo y tiende a registrar precipitaciones superiores a las normales, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Es crucial observar si la transmisión del virus del dengue se mantiene durante todo el año en otras regiones del país (Getty)

En segundo término, la infectóloga postuló hay que observar “si hay transmisión del virus del dengue durante todo el año en otras regiones del país. El año pasado, la región del noreste argentino, si bien en invierno bajó la cantidad de casos, tuvo transmisión durante todo el año”.

A su turno, consultado por Infobae, el infectólogo Tomás Orduna (MP 30.128), jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero en el Hospital de Infecciosas F. J. Muñiz y miembro del comité científico de la Fundación Mundo Sano, aportó: “El descenso de casos de dengue que se ha registrado en las últimas tres semanas nos muestra un comportamiento que, desde el inicio del mes de abril, es similar a lo que ha ocurrido en temporadas pasadas. Generalmente, el pico de transmisión ha estado entre las primeras semanas de marzo y las primeras semanas de abril, a veces desplazándose un poco hacia marzo y otras veces un poco más hacia abril. Pero este actual descenso en el comportamiento está acompañado de algunas cuestiones que pueden favorecerlo. Por ejemplo, la alta transmisión del dengue disminuye la cantidad de personas susceptibles debido a la intensa transmisión que ha habido”.

“Recordemos que, además de los casos sintomáticos registrados -amplió Orduna- hay casos sintomáticos no registrados y un enorme componente de casos asintomáticos que inicialmente generan una especie de refractariedad, a lo que se suman las condiciones meteorológicas cambiantes con el otoño incipiente, lo que ha hecho que durante varios días haya habido condiciones no aptas o no favorables para la continuidad de la actividad del mosquito”.

Por su parte, Rogelio Pizzi, (MP 30.128), decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y titular de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Facultades y Escuelas de Medicina (Alafem), analizó en diálogo: “El pico de casos de la semana 12 se reflejó luego de Semana Santa por la gran movilidad y el turismo que hubo. ¿A qué se debe la baja de casos de ahora? A que están llegando algunas temperaturas más bajas y eso no es propicio para la actividad del mosquito. Los días fríos no son propicios de un mosquito de ambientes tropicales o subtropicales tropicales como este, con temperaturas cálidas y regímenes de humedad y lluvias. El Aedes aegypti, a temperaturas de menos de 15 grados, pierde su actividad. No obstante, hay que aclarar que a ese número de casos que hoy se ve reflejado, hay una gran cantidad, un subregistro de casos, que no están documentados”.

“No hay que relajarse porque ahora vemos nuevamente que están retomando las temperaturas altas. El fin de semana, por ejemplo, en Córdoba, se registraron 32 grados. Entonces hay que ser cuidadoso y recordar que los huevos del mosquito en temperaturas adversas o condiciones adversas ambientales pueden ser viables hasta un año. Por lo tanto, si ahora viene el frío y después vuelve el calor, ese huevo puede estar activo y eclosionar”, aseveró Pizzi.

Y agregó: “La actividad del mosquito baja, como dijimos, debajo de los 15 grados de temperatura, pero esa temperatura tiene que ser sostenida, al menos, por 15 días. Por eso no hay que relajarse: hay que cuidarse y seguir cuidándonos y tomando todas las medidas sanitarias que emite el Ministerio de Salud de la Nación y los gobiernos provinciales. Los casos van a seguir bajando siempre y cuando nosotros cumplamos con todas las normas sanitarias”.

¿Cómo prevenir el dengue?

Para prevenir el dengue, es fundamental eliminar los sitios en los que los mosquitos pueden criar, tanto en hogares como en áreas compartidas. Esto implica desechar, voltear o limpiar regularmente los recipientes que acumulen agua, sin importar su tamaño, tanto en interiores como exteriores.

También se deben sellar o proteger los depósitos grandes de agua como tambores o tanques, y mantener limpias las canaletas. Es importante cambiar y cepillar el agua de los bebederos a diario y cubrir las piletas cuando no se utilicen. Como medida de protección personal continua, se recomienda usar repelente según las instrucciones del fabricante, especialmente, mientras persista el riesgo de contagio.

(Fuente: Infobae)