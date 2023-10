Encuentro Coral en la Catedral de Posadas

El Parque del Conocimiento invita a disfrutar del Encuentro Coral, un evento que reúne al Coro Arturo Beruti de San Juan, que festeja sus 50 años, y el Coro Estable del Parque del Conocimiento, que será el anfitrión. Este encuentro musical tendrá lugar el sábado 28 de Octubre a las 20 hs. en la Iglesia Catedral, con ingreso gratuito.

En la primera parte, se podrá escuchar al Coro Estable del Parque del Conocimiento, que con un enfoque espiritual y sacro interpretarán Locus iste (Este lugar) del famoso compositor austriaco Anton Bruckner, una composición coral centrada en la belleza y la espiritualidad de un lugar divino; Agnus Dei (Cordero de Dios) de Samuel Barber, una obra con una profunda resonancia espiritual, emotiva y solemne, y Locus iste a Deo factus est (Este lugar fue hecho por Dios) del compositor contemporáneo Paul Mealor, una pieza que destaca la relación entre la divinidad y el lugar, todo bajo la dirección de Emilio Rocholl,

El Coro Arturo Beruti de la Provincia de San Juan será el encargado de la segunda parte del programa, y entregará un repertorio ecléctico de distintos períodos y géneros tanto de música académica como popular. Incluye Alleluia de Ralph Manuel, Cantate Domino de Josu Elberdin, Agnus Dei de Alberto Balzanelli, I will lift mine eyes de Jake Runestad, Bring me little water, Silvy de Hoddie W. Ledbetter, Viva la cueca de Antonio e Isidro Peralta Dávila, Chacarera de las piedras de Atahualpa Yupanqui, Down by the Riverside de Tradicional Spiritual, I love you/What a wonderful world de Craig Hella Johnson, con el solista Nicolás Hidalgo Montilla y el pianista Marcos Domanchuck, bajo la dirección de María Elina Mayorga.

Acerca del Coro Arturo Beruti

Es un grupo vocacional, independiente, integrado por jóvenes y adultos unidos por su amor al canto, que tiene como objetivo el estudio y la difusión del más selecto repertorio coral de cámara, al que suma interpretación del repertorio sinfónico-coral en eventos especiales y celebraciones diversas. Desde su creación ha ofrecido innumerables conciertos en todo el ámbito de la provincia de San Juan, como así también otras ciudades del país y en el exterior, interpretando obras de los más destacados compositores renacentistas, barrocos, románticos y contemporáneos.