El papa Francisco continúa con problemas de salud: «No me he recuperado»

El papa Francisco recibió este sábado a los trabajadores y pacientes del hospital pediátrico ‘Bambino Gesú’ y saludó a los familiares y niños, entre ellos, recién llegados de Ucrania y Gaza por motivos humanitarios. Al comienzo de la audiencia, explicó que no podría leer su mensaje debido a que continúa con problemas de salud.

La misma se llevó a cabo en el Aula Pablo VI del Vaticano, donde el sumo pontífice agradeció a los médicos, investigadores, personal y pacientes del hospital que este año celebra sus cien años como propiedad de la Santa Sede.

El papa Francisco continúa con problemas de salud

AFP

Al comienzo de la audiencia, Jorge Bergoglio sostuvo: «Aún no me he recuperado y por eso no puedo leer bien mi mensaje«. De esta manera, producto de su resfriado, necesitó de la ayuda del monseñor Ciampanelli, quien terminó de leer su discurso.

Luego, el papa Francisco se dedicó a saludar, bendijo a niños enfermos y firmó autógrafos. En su mensaje, se refirió a sus visitas al hospital pediátrico y sostuvo que le genera sentimientos encontrados: «Siento dolor por el sufrimiento de los niños enfermos y de sus padres; pero al mismo tiempo siento una gran esperanza viendo todo lo que se hace por curarlos».

«Continúen con esa bendita obra. Os bendigo de corazón y rezo por vosotros. Y también ustedes, por favor, recen por mi», concluyó.

«Vida. Mi historia en la Historia», el nuevo libro del papa Francisco

El nuevo libro de Francisco, titulado «Vida. Mi historia en la Historia«, llegará a las librerías el próximo 19 de marzo. La obra fue escriba por el Papa en colaboración con el periodista italiano Fabio Marchese Ragona. El estreno se da en el undécimo aniversario de la investidura de Jorge Bergoglio como primer Papa latinoamericano.

En el libro, el sumo pontífice relata sus memorias y profundiza sobre diferentes temas como su salud, su familia, un amor de su juventud y los entrelaza con acontecimientos históricos como la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la Guerra Fría, la llegada a la Luna en 1969, la caída del Muro de Berlín en 1989, los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la dimisión de Benedicto XVI en 2013.