El Mundial 2030 será en Europa y África, pero Argentina, Uruguay y Paraguay debutarán de local

A través de su cuenta personal de X (antes Twitter), Domínguez informó que el Mundial 2030 comenzará «donde todo se inició», en referencia al centenario de la primera edición de la Copa del Mundo 1930 de Uruguay.

«¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario!», agregó Domínguez, en un sorpresivo anuncio.

Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició.



— Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

La AFA, por su parte, celebró el mensaje de Domínguez y amplió el contenido de la información.

«2030: Argentina, Uruguay y Paraguay inaugurarán el Mundial. La selección de Argentina jugará de local el primer partido de la fase de grupos del 2030 en su casa y con su gente. ¡Nos subimos a la fiesta mundialista!», publicó la AFA.

#2030 Argentina, Uruguay y Paraguay inaugurarán el Mundial 🏟 @Argentina jugará de local el primer partido de la fase de grupos del #2030 en su casa y con su gente. ¡Nos subimos a la fiesta mundialista!



— AFA (@afa) October 4, 2023

Poco después, la FIFA confirmó que los tres países sudamericanos tendrán tres partidos en el Mundial 2030, que tendrá como sede oficial a Portugal, España y Marruecos, bajo el legado de «unir al mundo con el fútbol» y de esta forma por primera vez el máximo torneo del fútbol se jugará en tres continentes.

“El Consejo de la FIFA, en representación de todo el mundo del fútbol, ​​acordó por unanimidad celebrar el centenario de la Copa Mundial de la FIFA, cuya primera edición se jugó en Uruguay en 1930, de la manera más apropiada. Como resultado, habrá una celebración en Sudamérica y tres países sudamericanos (Uruguay, Argentina y Paraguay) organizarán cada uno un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2030″, comunicó la entidad presidida por el suizo Gianni Infantino.

De esta manera, la Argentina tendrá nuevamente un Mundial luego de 52 años, ya que la única vez que este campeonato pasó por el país en mayores fue en 1978 bajo la dictadura cívico militar de la Junta conducida por Jorge Rafael Videla en aquel entonces.

Y lo mismo sucederá con Uruguay, que organizó el primero en 1930, y al igual que la Argentina se consagró campeón cuando fue una de las sedes.

«El primero de estos tres partidos, por supuesto, se jugará en el estadio donde empezó todo, en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, precisamente para celebrar la edición centenaria de la Copa Mundial de la FIFA”, continuó.

La FIFA aclaró en el mismo comunicado que España, Portugal y Marruecos se tomarán como «sedes oficiales» del campeonato mundial pero que se comprendió el «contexto» de regresar al continente que organizó el primero.

«En un mundo dividido, la FIFA y el fútbol se están uniendo», afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“En 2030, tendremos una huella global única, tres continentes (África, Europa y América del Sur), seis países (Argentina, Marruecos, Paraguay, Portugal, España y Uruguay) dando la bienvenida y uniendo al mundo mientras celebramos juntos el hermoso juego, el centenario y la Copa Mundial de la FIFA”, concluyó el presidente de la FIFA en el mismo texto difundido en el portal de la FIFA.

Por otro lado, la FIFA adelantó que el Mundial del 2034 se organizará en Oceanía o Asia e invitó a las respectivas federaciones a presentar sus candidaturas.

DOMÍNGUEZ: «UNIMOS TRES CONTINENTES PARA CELEBRAR EL CENTENARIO DEL DEPORTE MÁS LINDO DEL MUNDO»

El presidente de la Conmebol valoró el «hecho histórico» de celebrar el centenario del primer Mundial con tres partidos inaugurales en la Argentina, Uruguay y Paraguay.



En una conferencia de prensa organizada en la sede de la ciudad paraguaya de Luque, Domínguez brindó detalles del importante anuncio que había anticipado minutos antes mediante las redes sociales.



Junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y los mandatarios de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y la Asociación de Fútbol de Paraguay (AFP), Robert Harrison, el paraguayo Domínguez celebró la decisión del consejo de la FIFA de conceder tres partidos del Mundial 2030 para Sudamérica que se completará en España, Portugal y Marruecos.



«Unimos tres continentes para celebrar el centenario de la fiesta del deporte más lindo del Mundo», resaltó.



«Es una satisfacción inmensa. El fútbol te regala emociones únicas y este es un sueño que se acaba de hacer realidad», expresó Domínguez.



El titular de Conmebol agradeció el apoyo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su par de la UEFA, Aleksander Ceferin, para impulsar la idea de «unir tres continentes» por primera vez para la organización de una Copa del Mundo.



«Vamos a festejar el centenario del primer Mundial con tres inauguraciones. Serán tres partidos y el primero será en Uruguay», adelantó.



«La decisión está tomada. Nosotros peleamos para ser sede pero la organización es de la FIFA», aclaró ante la consulta de la prensa por más detalles.



No obstante, el paraguayo Robert Harrison, presidente de la APF, confirmó que los tres países ya están clasificados y no deberían disputar las Eliminatorias sudamericanas.



«Estamos clasificados los tres junto a España, Portugal y Marruecos», indicó el dirigente paraguayo.



Domínguez también fue consultado por Chile, que aparecía en el proyecto inicial de la candidatura conjunta.



«Originariamente, se hablaba de dos países, Argentina y Uruguay. Después se sumó Paraguay. Más tarde se unió Chile. Es cierto que no está, lo cual no significa que no trabajaremos para que esté. Es una decisión que toma FIFA. Ellos determinan cómo y qué», explicó Domínguez.



«Fueron días intensos, viajes largos y noches sin dormir. Tanto Infantino como Ceferin entendieron que en un mundo en disputa, el fútbol no podía ser un mal ejemplo. Encontramos puntos en común y vamos a poder hacer un Mundial en conjunto», destacó.

Reacciones en la región

El presidente de la casa madre del fútbol argentino, Claudio Tapia, expresó que el país «tendrá el orgullo de albergar el partido inaugural de Argentina en el 2030».

#MundialCentenario 🏆



Nuestro país tendrá el orgullo de albergar el partido inaugural de @Argentina en el 2030 💪



— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 4, 2023

La APF de Paraguay y la AUF de Uruguay repostearon el mensaje de Domínguez pero no agregaron información del anuncio.

Luego, la repercusión alcanzó otro nivel ya que el candidato a presidente y actual ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, se expresó al respecto.

«¡Orgullosos de que el Mundial de Fútbol 2030 comience en Argentina!», escribió el candidato de Unión por la Patria.

«Junto a Paraguay y Uruguay seremos sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario. Este logro es el resultado de un trabajo en equipo que comenzó con el exitoso Mundial Sub-20 que organizamos junto a la AFA ¡Gracias por hacerlo posible!», agregó Massa.

En la misma línea, se pronunciaron los presidentes de Uruguay y Paraguay, Luis Lacalle Pou y Santiago Peña, respectivamente.

«‘Uruguayos campeones’ 100 años después Uruguay y nuestro Centenario estarán el centro de las miradas del mundo para vivir la inauguración del Mundial Centenario 2030. Este reconocimiento hace justicia con aquellos pioneros que construyeron la historia del fútbol. Gracias», manifestó el presidente uruguayo.

«¡Paraguay será una de las sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario 2030! Somos un país que está preparado para grandes cosas, solo tenemos que creer en nosotros mismos y trabajar unidos para llevar a nuestro país al lugar que se merece. ¡Vamos Paraguay!», señaló Peña, mandatario paraguayo.

En tanto, en la Argentina, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, celebró también la decisión anunciada por el presidente de la Conmebol:» Tanto trabajo dio sus frutos: el #Mundial2030 comienza en #Argentina», posteó en X.

(Fuente: Télam)