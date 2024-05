El Gobierno provincial avisó que para otorgar aumentos salariales se dejarán de hacer obras ya que Nación recortó fondos

El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, brindó en la tarde de este martes una conferencia de prensa en Casa de Gobierno para referirse a las medidas gubernamentales tomadas en el marco de la protesta policial y de otros sectores estatales poniendo el foco en los incrementos salariales otorgados por el Poder Ejecutivo provincial. “El tercero en cuatro meses “y que en algunos casos en esta última oportunidad casi triplica la inflación”.

Pérez resaltó que la actualización salarial será con incrementos que cada uno de los sectores percibirá “en tiempo y forma conforme lo viene haciendo el gobierno provincial desde hace muchísimo tiempo”.

Observó que tal medida implica “un esfuerzo y una responsabilidad muy grande en la administración, en una época compleja y de escasez, de carencia y de una economía en caída”.

Luego invitó a los periodistas que cubrieron la conferencia de prensa “a investigar”. “Otras provincias ya han anunciado que pagarán el salario de mayo en junio. La provincia de Misiones va a cumplir con sus empleados públicos conforme lo dicho, como lo viene haciendo desde hace muchos años, con la previsibilidad de los casos”, remarcó el funcionario.

“El diálogo siempre estuvo”

El Ministro de Gobierno insistió en que “no se concibe trabajar en democracia y menos este gobierno, si no es dialogando. El diálogo no se genera una vez cada tanto, se genera todos los días, todos los días con cercanía, con aproximación, con entendimiento, con empatía, entendiendo la situación porque no somos ajenos, ninguno, a la situación que atraviesa de Argentina y que por supuesto los coletazos llegan a todas las provincias por igual”.

En tanto, recordó que a raíz de una cuestión económica, la provincia de Misiones “como todas las provincias del país han dejado de percibir en fondos nacionales, de coparticipación, de subsidios, lo que ha repercutido obviamente en la economía de toda la población”.

Insistió en que el diálogo “estuvo, está y estará, es falacia que no está, hemos arreglado con todos los sectores y hemos hecho un esfuerzo enorme, realmente enorme”

“El gobernador (Hugo Passalacqua), el ministro de Hacienda (Adolfo Safrán), el vicegobernador (Lucas Romero Spinelli) y varios funcionarios más hace varios días que estamos afinando el lápiz para ver de dónde obtener recursos para dar el mejor aumento posible y esto es lo que se pueda y cada uno de esos sectores todos van a percibir un aumento”, enfatizó.

“Provincia con equilibrio fiscal y tiene prohibido endeudarse por ley para gastos corrientes”

Luego agregó que Misiones tiene un equilibrio fiscal de hace muchos años. “Tiene una ley, la única en el país, que le impide endeudarse para gastos corrientes, ya hemos visto en la Argentina lo que implica endeudarse por gasto corriente, por eso es una administración responsable”.

Respecto a la frase “afinando el lápiz” para otorgar aumentos salariales, el Ministro Pérez relató de dónde se obtendrán los recursos para la actualización de los sueldos públicos.

“Se dejarán de hacer obras”

“Claramente se van a dejar de hacer cosas, se va a dejar de hacer asfalto, se va a hacer un hospital o dos hospitales en este caso, se va a dejar de potabilizar en una localidad el agua y puedo dar varios ejemplos. Es importante también decir que la cuestión económica no solo repercute en las finanzas del estado provincial que administra recursos solamente sino que también hay actividad privada que ha despedido gente”, lamentó.

En esta línea, reiteró que “para que la gente entienda vamos a dejar de realizar obras, dejar de asfaltar en determinados lugares, empedrado y cordón cuneta en algunas localidades, obras de hospitales, comisarías y muchos ejemplos más que podamos dar”.

“La Provincia no está incendiada”

Seguidamente Pérez hizo un llamado “a aquellos que han, que es un grupo muy reducido, que han quebrado la paz social y la tranquilidad que caracteriza a Misiones, que han alterado el orden, estamos ocupándonos y preocupados por ello”.

“Hay un cúmulo de hechos que han generado delitos, que fueron denunciados a la justicia, porque está bien protestar, digamos, es un derecho constitucional, es incorrecto hacerlo de una manera ilegal y legítima y apoderándose de bienes de todo los misioneros, porque el patrullero no es de la Policía, es del pueblo de la provincia que se compró con plata del pueblo de Misiones”, enfatizó el Ministro en otro momento de la conferencia de prensa.

Así, señaló que desde el gobierno se trabaja “para que haya paz social y orden, se han hecho las denuncias, hay un Poder Judicial que se está encargando de las denuncias y quienes sean o no responsables tendrán que rendir cuentas en la justicia”.

“No creo que Misiones se esté incendiando realmente. Hoy he recorrido la ciudad como lo hacen muchos de ustedes y la ciudad sigue caminando, sigue trabajando, hay una preocupación por el sector que está donde hay un conflicto, claramente esos comerciantes, el gobierno no trabaja solamente por los empleados públicos, trabaja por un millón 300 mil misioneros sino por todos, por el que trabaja en la actividad privada, por el que tiene un emprendimiento forestal, por el que produce miel, el yerbatero, por todos los sectores tenemos que trabajar no por un solo sector. El servicio de seguridad está”, subrayó Pérez.

Luego recordó de cuánto fue el aumento ofrecido para el sector policial.

En esta línea, mencionó que en alguno casos duplica y en otros casi triplica el índice de inflación que fue el 7% para el mes. “Para poner sobre ejemplo, en el caso de la policía de la provincia, en enero un suboficial mayor percibía 510.941 , este mes de mayo va a percibir $853.748, lo que implica un acumulado del 67,9%. Un comisario inspector en enero percibía 534.566.50 en mayo va a percibir 920.933, 50 lo que implica un acumulado del 72,28% más o menos redondeando ahí lo que implica el porcentual”

