El Gobierno apura las nuevas “cédulas azules” digitales para evitar un colapso en las vacaciones de verano

Luego de conocerse que transcurridos seis meses desde que se publicó en el Boletín Oficial, todavía no es posible autorizar a un conductor adicional a través de la App Mi Argentina como establecía la Resolución 29/2014 del 13 de mayo. En ese contexto y ante la inminencia de las vacaciones de veranos, el Gobierno aceleró las gestiones para que el trámite pueda efectuarse fácilmente para los automovilistas desde un teléfono celular.

La medida había sido tomada como complemente de la decisión de eliminar la cédula azul, que era el documento por el cual el titular de un vehículo, sea automóvil o motocicleta, autorizaba legalmente a otra persona a conducir esa unidad sin su presencia. Este documento dejó de emitirse en la fecha de publicación de la resolución, sin embargo, el método propuesto para reemplazar y simplificar el trámite nunca fue puesto en funcionamiento.

“Aparentemente, hubo algunas trabas desde otros organismos que no estaban de acuerdo en que se saliera del país con un documento digital. Eso llevó a una demora que impidió avanzar a la velocidad que se esperaba. Después hubo que adaptar los sistemas de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), pero eso ya está resuelto hace algunos días”, dijeron fuentes oficiales.

Este miércoles, algunas horas después que Infobae publicara una nota advirtiendo la demora y el eventual problema que esta situación podría generar a los automovilistas argentinos que intenten cruzar la frontera con autos de los que no son titulares, las gestiones para acelerar la implementación se reanudaron por pedido de varias áreas del Gobierno.

Hasta que ese sistema no se ponga en funcionamiento, dentro del territorio nacional se puede circular con un vehículo ajeno portando la cédula verde física siempre y cuando no esté vencida. Una vez superada la fecha de expiración, ese vehículo sólo podrá ser conducido por el o los titulares registrados en la cédula de identificación de la unidad.

De este modo, las opciones para poder circular son emitir una nueva cédula, que ya no tiene vencimiento, hacer una nueva cédula en la que la persona autorizada sea cotitular (lo que implica compartir la propiedad del vehículo), o recurrir a un escribano público que elabore un acta de autorización. Esta situación se agrava más aún ante la proximidad de fin de año y la expectativa de un gran flujo de vehículos que intentarán viajar a los países limítrofes, donde los controles fronterizos impedirán el paso si el conductor no es titular o no posee el acta ante escribano público, ya que no se puede salir del país con un auto ajeno aunque la cédula física no tenga vencimiento.

Problema adicional

Ante la intervención de Casa de la Moneda por el retraso en la producción de chapas patente, títulos y cédulas de identificación de los vehículos, muchos usuarios tienen únicamente la cédula digital como documento para circular. En este caso, si los pasos fronterizos no aceptan ese formato de documento para salir del país, habrá otro inconveniente que solucionar.

En algún momento se intentó relacionar el retraso en la implementación del sistema en Mi Argentina con el actual conflicto de los empleados de la DNRPA que sigue paralizando las tareas de ese organismo, sin embargo, el paro se lleva adelante desde hace tres semanas y la demora en la implementación es de seis meses.

Fuentes de la Dirección de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor explicaron que la información está en su base de datos. “Pero desde Mi Argentina nos pedían cambios de programación que permitieran que si el usuario cliquea dónde dice ‘Mis vehículos’, pueda seleccionar el dominio, loguear al titular, y que una vez que lo hizo pueda agregar el DNI de la persona que autoriza a conducir su auto. De ese modo, esa persona autorizada quedaba identificada con ese dominio y en su perfil de Mi Argentina le aparecía la cédula verde del titular del auto. Eso nos lo pidieron hace algunos días y ya está hecho”, aseguraron.

Otras fuentes del Gobierno confirmaron este miércoles que la activación estaría lista en los próximos días, porque no quieren que llegue el verano y haya un colapso en las rutas y en los pasos fronterizos. “Faltan unos papeles y estamos”, aseguraron.

Como dato complementario, entre mayo y octubre, en Argentina se vendieron 220.000 autos y 215.000 motos cero kilómetro; y se hicieron transferencias de 830.000 autos y 210.000 motos usadas entre particulares. Es decir que desde que se eliminó la cédula azul, hay cerca de 1.500.000 usuarios que no pudieron asignar un conductor adicional para sus vehículos.

