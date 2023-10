«El Corredor Inmobiliario no es el representante del que vende una propiedad o del que la quiere comprar, es solo un intermediario»

Así lo definió el director de la carrera Licenciatura en Corretaje y Negocios Inmobiliarios de la Universidad Gastón Dachary, Javier Grandinetti, dijo en declaraciones al programa Cadena De Noticias que se emite por la señal de C6Digital que conduce el periodista Jorge Kurrle.

La propuesta universitaria del Dachary es acompañada por cuatro Diplomaturas Universitarias del mismo rubro. Al ser virtual, está destinada a aspirantes de todo el país.

La carrera de la Licenciatura en Corretaje y Negocios Inmobiliarios (presentada en 2022) tiene una duración de cuatro años y que otorga un título universitario de validez nacional. En tanto, las diplomaturas en Tasaciones, Corretaje Inmobiliario, Gestión de la Actividad Inmobiliaria, y Diseño y formulación de Proyectos Inmobiliarios, se pueden cursar cuatrimestralmente.

En su visita a C6Digital, Grandinetti sostuvo, al hacer referencia a la ley de Alquileres «es como que damos paracetamol para bajar la temperatura pero no estamos investigando cuál es la causa de la fiebre. Y tenés septicemia, te sigo dando paracetamo, y la septicemia te va matar, no lo estamos atacando, tendríamos que haber aplicado otro tratamiento». «Con la ley de Alquileres pasa un poco lo mismo y pasa eso porque no hay una investigación de fondo», observó.

Para Grandinetti, no existiría un compromiso profesional para investigar las causas y la sociedad no los percibe como actores que pueden aportar sobre eso porque desde el sector tampoco se compromete con la formación. «Y lo que está esperando la sociedad es eso y por eso la Federación Inmobiliaria Argentina hace tiempo que veníamos buscando la alternativa de una licencitura, elevar el nivel de formación que estuviera disponible en todo el país», apuntó.

El director de la carrera Licenciatura en Corretaje y Negocios Inmobiliarios – arquitecto de profesión-puntualizó que el Corredor Inmobiliario es un mediador nato. «Nosotros tenemos que tratar que los intereses de las partes lleguen a un objetivo en común», afirmó. Y agregó que se trata de la única profesión que cobra a resultado. «Es decir, si las personas (comprador y vendedor) no se ponen de acuerdo, yo no cobro nada», remarcó.

En otro segmento de la entrevista, Grandinetti manifestó que el Corredor se tiene que comprometer con lo que espera la gente de ese rubro. «Que es más que cerrar una operación», reflexionó.

«Cuando se vende, alquila o comprar, eso no es el fin en realidad sino otro. Se vende para mudarse con la familia, para achicarse y pagar la deuda, para estar cerca del trabajo. El objetivo no está en eso. Es un medio para … Y yo, como Corredor Inmobiliario tengo que entender cuál es el objetivo final, no quedarme en eso sino asesorarte», precisó.

El entrevistado luego dio algunos ejemplos de lo que sucede en la instancia del proceso de compra-venta de inmuebles. Y las particularidades que presenta según la operatoria inmobiliaria.

Seguidamente comentó acerca de la Carrera que se dicta en el Dachary. «La primera que consiguió la autorización de la Licenciatura totalmente online», destacó Grandinetti.