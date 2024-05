Detallan alcances del Régimen Especial para la regularización de obras antirreglamentarias construidas en la ciudad

El Secretario de Planificación Estratégica y Territorial de la Municipalidad de Posadas, Marcelo Mazur, hizo referencia a los alcances de la Ordenanza XVIII Nro 304 sobre Régimen Especial para regularizar obras antirreglamentarias.

Presentaron regímenes especiales para regularización de construcciones en Posadas

Explicó que esa norma pretende la regularización de los conjuntos inmobiliarios llámese edificios que poseen superficies antirreglamentarias que serían todas las construidas fuera del código urbano.

“Por diferentes razones de proyectos construcciones hay muchos edificios que lo tenemos detectados que tienen superficie no declaradas por ser antirreglamentaria, llámese pisos de más, dimensiones mínimas no acordes con el reglamento, etcétera. Por ello no pueden obtener finalización de los trámites con lo que el resultado final es que cada propietario que haya comprado una unidad funcional, un departamento, no pueda tener el título correspondiente”, observó.

Manzur sostuvo que entonces esto es lo que habilita es una ventana, una oportunidad para que todos los consorcios puedan acercarse dar solución definitiva al conjunto entero al edificio completo y así después cada propietario pueda tener el título de propiedad.

El período de vigencia del beneficio es de 6 meses con la proyección de que pueden ampliarse en un seis meses más.