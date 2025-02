De Arrechea, flamante Consejero de la EBY tras renunciar a la Presidencia de la UCR, no descarta una alianza electoral del partido con la Libertad Avanza que se extienda al 2027

El renunciante presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, Enrique De Arrechea, fundamentó su decisión de apartarse del máximo cargo partidario en la necesidad de acompañar desde otro lugar el proceso que lleva adelante el presidente Javier Milei. Ya funge como Consejero de la Entidad Binacional Yacyretá. «Esto no es un botín político», definió. «Se sabe muy bien lo que significó la EBY para Misiones en otras etapas», observó en declaraciones al programa Cadena de Noticias que se emite por la señal C6Digital, al alentar la expectativa de gestionar obras para la provincia.

«En principio la renuncia a la conducción de la UCR tiene que ver con un artículo de la Carta Orgánica que establece que si algún presidente del partido asume algún cargo de ministro, secretario, entre otras varias posibilidades entre ellas un cargo como funcionario como el que me toca asumir a mí, nacional, es incompatible con la función de presidente y en ese sentido nosotros tomamos la decisión de asumir esta responsabilidad», explicó.

Luego agregó que lo venían considerando ya con otros dirigentes radicales de toda la provincia «que era muy importante darle el acompañamiento al gobierno nacional porque entendíamos que en esta situación en la que vive la Argentina, cómo ha dejado el kirchnerismo fundamentalmente a nuestro país, al borde de la hiperinflación, con la desocupación alta, con la pobreza en el 58% que este gobierno ya ha bajado al 38 o con la hiper ahí con la inflación galopante, veíamos que era muy importante dar las herramientas al gobierno para avanzar en ese sentido»

De Arrechea enfatizó que entendieron que con «ese gesto» de renuncia a la Presidencia del radicalismo provincial también pueden lograr ser parte de un frente electoral, «de una alianza en Misiones también que genere una oportunidad de cambio, que genere una oportunidad de establecer en Misiones una alternativa política a la Renovación para las elecciones de medio término pero fundamentalmente si ganamos estas elecciones emprender un camino al 2027 trayendo también el cambio y las políticas nacionales que establece el gobierno de la provincia de Misiones».

Remarcó que la intención es acompañar lo que está haciendo La Libertad Avanza. «Ese es el principio de toda esta decisión que entendemos que es que es positiva», apuntó y agregó que el gobierno de Milei «está sacando la Argentina adelante». «Gran parte del radicalismo misionero entiende que esta es la postura política que hay que tomar», subrayó.

De Arrechea aclaró que no se alejará de la Unión Cívica Radical sino solo de la conducción partidaria. «Soy un dirigente que intento hacer política para hacer cambiar la realidad. Uno tiene que tomar las decisiones con la convicción de que lo que está haciendo es lo mejor para la provincia», afirmó.

«Lo hago con la convicción de que es el camino político acertado. Muchos radicales van a entender que este es el mejor camino. Hay elecciones dentro de muy poco y van a estar los resultados a la vista

«Yo no voy a ser candidato a nada», aseguró. «Estoy acompañando a dirigentes que sí quieren ser candidatos», dijo.

De Arrechea remarcó que en Misiones hay un espacio de la LLA que encabeza el abogado Adrián Núñez, presentado oficialmente en Posadas por la hermana del Presidente y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. «Ese es el partido de la Libertad Avanza», acotó.

Según dijo, el empresario yerbatero Ramón Puerta no juega ningún papel en este escenario. «Hace mucho que no hablo con él ni con (su hijo, diputado provincial) Pedro Puerta». «Yo no pongo límites», observó no obstante.