Cuáles son los recorridos de las nuevas líneas de transporte urbano

El municipio cuenta con un nuevo prestador de servicio de transporte urbano de

pasajeros, la empresa San José S.A Unión Transitoria



La ciudad de Posadas tiene un nuevo prestador de servicio de transporte urbano. La empresa

San José S.A que ganó la licitación y tiene a su cargo la explotación de seis líneas del Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano.

La firma puso en circulación unidades completamente nuevas, todas con aire acondicionado y rampas para personas con discapacidad. Asimismo, cada móvil cuenta con los validadores de pago, boleto electrónico SUBI y SUBE Misionero.



Las nuevas líneas, con sus respectivos ramales y recorridos son:

Línea 300 (Ex línea 11)

-Ramal Centro Cívico: comienza su recorrido en el B° Itaembé Guazú, continúa por la Av.

Ulises López, luego por Av. Centenario para desembocar en las calles céntricas del centro y

finalizar en la Av. Comodoro Rivadavia y Costanera.

-Ramal Parque de la Salud: comienza en B° Itaembé Guazú más precisamente en la Av.

Los Tilos, continua por el acceso oeste para seguir por la Av. Ulises López, luego toma la Av.

López y Planes hasta llegar al centro y continuar por la calle Roque Pérez hasta finalizar en

la Av. Acceso Sur.

-Ramal Nocturno: empieza en B° Itaembé Guazú en la Av. Pino Paraná y calle Laurel sigue

por la Av. Ulises López, luego la Av. López y Planes para retomar la calle Ayacucho hasta

llegar al destino de la calle Alberdi del barrio Villa Sarita.

Línea 304 (Ex línea 26)

-Ramal Itaembé Guazú: comienza su recorrido en B° Itaembé Guazú, sobre la Av. Los Tilos

y Los Jilgueros para continuar por Av. Ulises López, luego por Av. Chacabuco, para continuar

por Av. Martin Fierro para terminar el recorrido en el Parque Paraguayo sobre la calle Alberdi.

-Ramal Parque de la Salud: inicia en B° Villa Cabello sobre la Av. Blas Parera, luego va por

Av. Almirante Brown, ingresa en el caso céntrico y continúa por calle Ayacucho para finalizar

el recorrido en Av. Roque Pérez y calle Francisco Lezcano.

-Ramal Itaembé Guazú Nocturno: comienza el recorrido en B° Itaembé Guazú, luego va en

dirección a la Av. Ulises López para continuar por Av. Almirante Brown e ingresar al centro

por calle Ayacucho y culminar su viaje en la Av. Roque Pérez y la calle Francisco Lezcano.

Línea 307 (Ex línea 14)

-Ramal Ituzaingó: comienza el recorrido en la Av. Comandante Andresito y calle 135, luego

continúa por Av. Aguado, Av. Mitre e ingresa al centro por la calle Buenos Aires para finalizar

en la cabecera de la Av. Comodoro Rivadavia y Costanera.

-Ramal Santa Cruz: el recorrido comienza en la Av. Comandante Andresito y calle 135

continúa por Av. Santa Cruz, luego por Av. Quaranta para ingresar al casco céntrico por la

calle Buenos Aires y continuar por la Av. Roque Pérez para finalizar su recorrido en la Av.

Comodoro Rivadavia.

Línea 308 (Ex línea 16)

-Ramal Almirante Brown: comienza el recorrido en Av. Comandante Andresito y calle 135a,

continúa por Av. Vivanco, luego Av. Ituzaingó y sigue su viaje por la Av. Chacabuco ingresa

a la zona centro por calle Ayacucho y termina en el Parque Paraguayo más precisamente en

la calle Alberdi.

-Ramal Nocturno: da por iniciado su viaje en la Av. Comandante Andresito y calle 153a,

sigue su trayecto por Av. Chacabuco, ingresa al centro por la calle Ayacucho para finalizar en

el Parque Paraguayo.

Línea 309 (Ex línea 23)

-Ramal Centro de Frontera: tiene como punto de partida un refugio en el B° Villa Cabello

por la calle Arévalo y Av. Blas Parera, continúa por Av. López y Planes, luego sigue por Av.

Corrientes y continúa por Av. Santa Fe, luego se dirige hacia la Av. Marconi, la Av. Cabred

para finalizar en el Viaducto Teodoro Cuenca.

-Ramal Parque de la Salud: el comienzo de su recorrido es B° Villa Cabello, se abre paso

en la Av. López y Planes y entra al centro por la calle Entre Ríos, luego Av. Roque Sáenz

Peña para dar por terminado su viaje en Av. Marconi y calle San Roque.

-Ramal Parque de la Salud Nocturno: empieza su viaje en B° Villa Cabello, luego sigue por

la Av. López y Planes para ingresar al centro por la calle Entre Ríos, continúa por Av. López

Torres y finaliza su trayecto en la Av. Marconi y calle San Roque.

Línea 310 (Ex línea 28)

-Ramal 508 Viviendas: da por iniciado su trayecto en B° Itaembé Guazú, más precisamente

en la Av. Los Lapachos, continúa su viaje por la Av. Quaranta, luego por la Av. San Martín,

luego se dirige por la Av. Corrientes para terminar en calle Polonia y Av. Roque Sáenz Peña.

-Ramal Nemesio Parma: comienza su viaje en B° Nemesio Parma, en la calle 38 y calle 263

luego continua por la Av. Quaranta para seguir por la Av. San Martín, ingresa al centro por la

Av. Corrientes y da por finalizado su recorrido en la calle Polonia y la Av. Roque Sáenz Peña.