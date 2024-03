Corrientes: Fiscal de Estado, ex Ministro de Valdés, dio positivo al alcotest y habría amenazado a inspectores del control vehicular

El periodista Roberto Zorrilla publicó un posteo en su cuenta de la red social Facebook el relato de lo sucedido en horas de la madrugada en Corrientes Capital con un ex ministro del gobernador Gustavo Valdés, actual Fiscal de Estado quien habría dato positivo al test de alcoholemia cuando se desplazaba en un vehículo oficial.

A continuación, el posteo de Zorrilla

«Si sos ministro no conduzcas alcoholizado

En Corrientes parece que el martillo solo cae para los ciudadanos comunes. Si sos ministro del gobierno provincial, «todo vale», hasta amenazar a los inspectores para que no te hagan la multa y «ojo con que la noticia se sepa». Con lo que no cuentan los políticos, es que los ciudadanos también son testigos de esos procedimientos y ven cuando suceden estas cosas y cuentan a los periodistas, el bochornoso comportamiento que tuvo un ex ministro, actual Fiscal de Estado, a quien el testeo le dió 0,72 gramos de alcohol en sangre. Pero la cosa no quedó allí, al parecer y según estos testigos, los inspectores fueron amenazados «para que hagan silencio y que el tema no se ventile en los medios».

«Soy Ortega, saben lo que están haciendo», les habría dicho el funcionario, chapeando. A lo que recibió como respuesta del inspector, «Si señor, nuestro Trabajo». El procedimiento fue en calle Paraguay e Hipólito Yrigoyen a las 3.01 de la madrugada y el fiscal de Estado circulaba en un vehículo oficial, perteneciente al Ministerio de Gobierno y Justicia.

Ahora resta saber si el infractor se va a hacer cargo y si el gobernador Gustavo Valdés y el intendente Eduardo Tassano van a permitir está actitud y si todos somos iguales ante la ley o algunos ministros gozan de Impunidad. Lamentablemente los Inspectores de Tránsito están con miedo tras las amenazas. Por ello no puedo revelar el nombre.