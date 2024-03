Cómo impactará en el agro la importación de alimentos que anunció el Gobierno

El Gobierno decidió avanzar con medidas económicas que -según esperan- podrían darle una bocanada de aire fresco a la población. Así, el Ministerio de Economía decidió anunciar cambios en la forma en la que se realizan los pagos de las importaciones de alimentos y productos vinculados a la canasta básica, con la idea de que estos beneficios contribuyan a ampliar la competitividad en las góndolas.

Según fuentes del oficialismo, el Banco Central reducirá el plazo de pago de las importaciones de alimentos, bebidas y productos de limpieza, cuidado e higiene personal, que pasarán de un esquema de pago en cuotas a un sólo pago a los 30 días. Al mismo tiempo, “suspenderá por el plazo de 120 días, el cobro de la percepción de IVA adicional e impuesto a las ganancias a las importaciones de estos productos y de los medicamentos”.

En principio, la idea del ejecutivo es que exista un impacto en los precios de: banana, papas, carne de cerdo, café, atún, productos de cacao, insecticidas, champúes y pañales, entre otros productos.

En las últimas horas, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, dejó trascender que luego de un encuentro con representantes de las industrias alimenticias y las cadenas de supermercados, se observan en las góndolas precios que no tienen que ver con la realidad actual y que se “sobregiraron” tras la devaluación de diciembre.

Apertura de importaciones de alimentos: cómo impactará en la economía

Pablo Vernengo, titular del área de Economías Regionales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguró que “tanto los supermercados como las alimenticias son sectores que se resguardaron ante la incertidumbre que dejó la administración pasada, por eso las góndolas tienen precios iguales o superiores a los que se ven en Europa. Ahora se dio vuelta la taba y si bien estamos para competir, nos preocupa que la industria local parte de varios pasos mas atrás, porque no se le permitía importar insumos para producir. Ese tema todavía no esta aceitado porque no hay dólares, por lo tanto abrir importaciones sin tener en cuenta cómo esta el empresario es preocupante”.

Por otra parte, Vernengo reconoció que “hay abusos, no hay dudas de eso y es el consumidor el más perjudicado. Por eso creemos que aquí es donde el estado debe estar presente de una manera eficiente e inteligente, porque como dice Milei, cuando publican promociones ocultan el precio real de la primera unidad que es lo que el consumidor puede comprar, porque su bolsillo esta flaco. Pero abrir las importaciones cuando no hay un equilibrio, es complejo. Los abusadores van a caer, pero me preocupa la afectación que puedan tener los productores de las economías regionales, que a diferencia de los mas grandes, tienen muy baja rentabilidad”.

Desde la dirigencia rural, Elbio Laucirira, presidente de CONINAGRO, aseguró que “una apertura del mercado de cualquier naturaleza requiere de un estudio pormenorizado de las implicancias de la medida, ya que influyen los aranceles entre países y los términos de intercambio. La fortaleza de la moneda en cada lado, al efecto de que no se generen distorsiones en el precio. En nuestro caso influye mucho en la estructura de producción, el valor de los insumos que hoy tienen un impuesto adicional, que es el impuesto PAIS. En muchos casos los costos de producción son afectados por los impositivos y eso genera diferencias con otros países, como ocurre con la logística el precio del combustible que en nuestro país tiene un 47% de impuestos. Debemos ver cuál es la implementación de estas medidas para definir mejor cómo inciden en cada caso”.

Quizá uno de los más afectados sean los productores porcinos. En este sentido, Juan Ucelli, titular de la consultora que lleva su nombre, advirtió a este medio estar sorprendido por la inclusión de la carne de cerdo en la lista de productos que se importarán. Según Ucelli, “en lo que va del año la media res bajó un 25 %, cuando todo sube. En un contexto de una inflación cercana al 60 % la carne de cerdo bajó un 25 % y encima le ponen condiciones especiales para aceptar las importaciones y complicar a la producción interna. La carne de cerdo va a entrar regalada y eso va a destruir a la producción porcina. Si esto sigue así, en un tiempo vamos a tener que importar más, porque producción porcina no va a quedar”.

Según un relevamiento en el sector de los supermercados existe una limitada oferta de productos que vienen del exterior, ya que la imposibilidad de contar con dólares para cumplir con los proveedores del exterior generó incumplimientos de pago y afectó la relación con los proveedores. Este es uno de los desafíos que tendrá la actual administración, el de poder contar con los dólares suficientes para hacer frente a los pedidos de las empresas que quieren importar alimentos o productos de la canasta básica.

