Cineasta dejó su «zona de confort» y logró recibirse de abogada en plena pandemia mientras preparaba la llegada de su bebé

Verónica Gentili es egresada de la Carrera de Abogacía del CAU Incade, de la Universidad Siglo XXI. En el programa Conocernos que se emite por la señal de C6Digital con la conducción de Silvia Cabrera, la joven comentó que se recibió hace dos años. «Eso me llevó a matricularme y a ejercer» su profesión, expresó.

La novel profesional sostuvo que durante la pandemia estaba embarazada y la US-21 donde cursó sus estudios le ofreció la posibilidad de estudiar a través de la modalidad implementada.

«Me recibí y juré, todo antes de tener al bebé», recordó. «Yo digo que empollé un niño y un título», bromeó Gentili en la entrevista televisiva.

En tanto, la abogada resaltó que al tener un tipo de educación virtual se tuvo que organizar y necesitar un centro de apoyo. «Se trabaja de manera muy fácil pero lleva su tiempo hasta que uno se adapta», remarcó.

Gentili ya tiene en su haber una carrera universitaria. Es Directora de Cina, egresada desde hace unos 20 años. «Yo soy de Posadas, viví 15 años en Buenos Aires, tengo cortometrajes y películas realizadas. Una de las películas es Niña perro y para hacerla trabajé con el Instituto Nacional de Cine», manifestó.

«En ese momento me encontré con varias falencias. La Universidad (donde estudió Cine) es muy técnica y muy creativa pero en la parte de Derecho, en la parte contractual o administrativa me encontré con varios problemas. Al terminar la película yo encontré que me falta algo más. Ahí busqué otra carrera. Que me permita resolver mis problemas y cuestiones que se me habían generado. Ahí es cuando me decido a estudiar Derecho», relató Gentili.

Según apuntó, necesitaba afianzar conceptos jurídicos, tener una seguridad para poder actuar correctamente. «Porque la carrera de Cine tiene alguna relación más con la creatividad pero al momento de trabajar con el Estado hay un montón de parámetros formales y parámetros jurídicos que hay que cumplir. Ahí me decidí a estudiar Derecho», explicó la abogada.