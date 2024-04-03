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    Posadas

    Buscan a «Titi»

    Buscan a "Titi" imagen-1

    La mascota es de tamaño pequeño, está esterilizada

    CONTACTO: 3765097699

    Características

    • PELAJE COLOR ARENA CORTO
    • TAMAÑO PEQUEÑO
    • PECHO Y PUNTA DE LAS PATITAS DELANTERAS BLANCAS.
    • SU RASGO CARACTERISTICO ES SU NARIZ EN FORMA DE CORAZON DIVIDIDA AL MEDIO.
    • COLITA EN RULO
    • LE FALTAN ALGUNOS DIENTITOS ABAJO
    • ESTA EN TRATAMIENTO DE PIEL.
    • TIENE 10 AÑOS.

    -PUEDE ESTAR EN CUALQUIER LUGAR – ZONA 213 YPF, BARRIO JARDIN, BARRIO BELLA VISTA, MINI CITY, LOS ALAMOS, QUARANTA.

    -NO ESTA DE MAS FIJARSE POR LA RUTA POR LOS ACCESOS, COSTANERA, DESCAMPADOS.

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