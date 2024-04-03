Buscan a «Titi»

La mascota es de tamaño pequeño, está esterilizada
CONTACTO: 3765097699
Características
- PELAJE COLOR ARENA CORTO
- TAMAÑO PEQUEÑO
- PECHO Y PUNTA DE LAS PATITAS DELANTERAS BLANCAS.
- SU RASGO CARACTERISTICO ES SU NARIZ EN FORMA DE CORAZON DIVIDIDA AL MEDIO.
- COLITA EN RULO
- LE FALTAN ALGUNOS DIENTITOS ABAJO
- ESTA EN TRATAMIENTO DE PIEL.
- TIENE 10 AÑOS.
-PUEDE ESTAR EN CUALQUIER LUGAR – ZONA 213 YPF, BARRIO JARDIN, BARRIO BELLA VISTA, MINI CITY, LOS ALAMOS, QUARANTA.
-NO ESTA DE MAS FIJARSE POR LA RUTA POR LOS ACCESOS, COSTANERA, DESCAMPADOS.