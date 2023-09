Básquet posadeño: Tokio Amarillo y CAPRI Rosso abren el Clausura

El torneo Clausura de la Asociación Posadeña de Básquetbol, se pondrá en marcha este miércoles, con el partido que animarán Tokio Amarillo y uno de los quintetos del flamante campeón, CAPRI Rosso.

El match inaugural se iniciará a las 20.30 y tendrá por escenario el estadio «Jorge R. Yamaguchi».

La primera fecha, continuará el viernes desde las 21.30, cuando Bartolomé Mitre reciba en su cancha al conjunto de 2 de Abril y seguirá el lunes, con dos partidos, destacándose el de Luz y Fuerza-Tokio Rojo, que jugarán en el microestadio del colegio «Inmaculada Concepción» .

Pese a la deserción de Itapúa, igualmente, el certamen contará con la participación de ocho equipos, con la particularidad de que CAPRI presentará dos conjuntos (Rosso y Azzurro), al igual que Tokio (Amarillo y Rojo).

El formato del torneo será similar al del Apertura que ganó el viernes pasado CAPRI. Todos contra todos a una sola rueda; depués viene la etapa de los playoffs, donde jugarán 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°.