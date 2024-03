Automovilismo: Pastori el mejor misionero en la primera clasificación en Concordia

El misionero Juan Pablo Pastori (Toyota Etios) se ubicó en la segunda posición en la primera clasificación de la 3° fecha del Campeonato de Clase 2 del Turismo Nacional, que se disputa en el Autódromo Concordia en la provincia de Entre Ríos, y fue el mejor representane de Misiones. Por su parte Iñaki Beitía también cumplió una gran tarea al culminar 9no. Martín Blasig no salió a clasificar.

Pastori con el Toyota Etios atendido por el equipo JPM Racing, comenzó el día siendo 1° en el primer entrenamiento. En el segundo se ubicó en la 3° posición para cerrar los entrenamientos en la 3° posición con un tiempo de 1m53s844/100.

Para clasificar, el JPM Racing hizo unos pequeños ajustes y Pastori lo aprovechó al máximo para marcar 1m53s546/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4700 metros de extensión y quedó segundo a solo 054/1000 de Francisco Coltrinari (Peugeot 208), quien tiene la pole provisoria con un tiempo de 1m53s492/1000.

“Un día muy positivo, caímos bien de entrada y eso es mérito de todo el JPM Racing, de Gabriel Rodríguez, de Ariel Guerini en los motores. Una buena clasificación quedamos segundo y ojalá que mañana se pueda mantener el puesto y podamos pelear por la carrera”, expresó el posadeño.



De su lado Beitia (Toyota Yaris) se ubicó en la 9° posición. Con el Toyota Yaris del GR Competición, cumplió con las dos tandas de entrenamiento y quedó en la 5ta posición.

En la clasificación venía para redondear una gran vuelta, pero el parcial 1 no fue del todo bueno y quedó 9° con un tiempo de 1:54.329 para la mejor vuelta al trazado de 4700 metros de extensión y quedó en la 9° posición a 837/1000 de Francisco Coltrinari (Peugeot 208), quien tiene la pole provisoria con un tiempo de 1m53s492/1000.

“Muy contento con el resultado de hoy, el auto se mostró competitivo desde el primer momento, quedamos en la 11° posición en el primer entrenamiento y después fuimos quinto. A la hora de clasificar un error mío en el primer parcial hizo que pierda mucho y después ya no lo pude remontar y la categoría esta muy competitiva y no te perdona nada. Vamos a mirar las cámaras y tratar de corregir para mañana y ver si podemos dar un saltito más. Igual estoy muy contento porque estar entre los diez en el TN no es fácil”, comentó Beitia.

Este sábado, desde las 11 se realizará la segunda y definitiva clasificación, que se podrá ver por la pantalla de Deportv. Mientras que el por la tarde, desde las 14.30, se correrán las series, que se podrán ver por la pantalla de Deportv y la TV Pública.

Mientras que el domingo desde las 13.10 se realizará la final que tendrá una extensión de 18 vueltas o un máximo de 40 minutos y se podrá ver por la pantalla de la TV Pública.

HORARIOS

SÁBADO

TRANSMISIÓN DEPORTV DE 11 A 12

11 a 11.50 2° Clasificación Clase 2

TRANSMISIÓN DEPORTV DE 15 a 17

14.30: 1º Serie Clase 2 a 5 vueltas

15.05: 2º Serie Clase 2 a 5 vueltas

15.45: 3º Serie Clase 2 a 5 vueltas

DOMINGO

TRANSMISIÓN TV PUBLICA 10:30 A 14:30

13.10: Final Clase 2 a 18 vueltas o 40′