Automovilismo: la FeMAD declararía desierto el campeonato de la Copa Fiat 1.4

La Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) resolvió el jueves por la noche declarar desierto el campeonato de la Copa Fiat 1.4 y aplicar el artículo 7 del Reglamento Deportivo del Campeonato Misionero de Pista.

Si bien todavía no hay comunicación oficial, trascendió que la Entidad fiscalizadora, con el voto de los delegados del Enrique Seeber de Eldorado y el Automoto Club Apóstoles (ACA), resolvió en la Asamblea, donde también no se aprobó el balance, aplicar el Artículo 7 que indica que «en caso de que una categoría no tome parte de la totalidad de las fechas pautadas en el calendario deportivo, será declarado desierto el campeonato”.

Mientras que el delegado del Automóvil Club Misiones (ACM) votó en contra y pidió que “se dialogue con los pilotos de la categoría para buscar la continuidad del campeonato”. Por su parte, el Automóvil Club Oberá (ACO) estuvo ausente y no pudo votar ya que las nuevas autoridades no son aún reconocidas por el presidente de la FeMAD Oscar Mieres. “El presidente Oscar Mieres no me dejó participar”, afirmó Guillermo Lillieskold.

Antes de la sexta fecha, la Copa Fiat 1.4, había enviado una nota a la FeMAD donde anunció que no iba a estar presente en Oberá “por duelo y para acompañar a la familia del piloto Gustavo Grün”, quien falleció luego de sufrir un fuerte accidente en la 5ta fecha del campeonato y estar internado 22 días. Grün es el primer piloto misionero que falleció luego de un accidente en un autódromo misionero.

Luego de la 6ta Fecha la Asociación Misionera de Pilotos y Propietarios de Autos de Competición (AMPPAC) presentó una nota donde solicitó una reunión para tratar la continuidad del Campeonato de la Copa Fiat 1.4 y que no se aplique el artículo 7. Adjuntando una nueva nota de la Copa Fiat 1.4.

En la última semana y ante la falta de respuestas, los integrantes de la Copa Fiat 1.4, con el acompañamiento de los pilotos de la Clase 1 enviaron sendas notas a la AMPPAC donde solicitan que se mantenga el campeonato, ya que la ausencia en la sexta fecha fue por “duelo” y ante una situación “nunca antes vivida en el automovilismo misionero”, ya que falleció un piloto luego de tener un accidente en pista.

Pese a todos esos argumentos esbozados por los pilotos y por la AMPPAC, el tema fue tratado el jueves por la noche en la Asamblea de la FEMAD y el resultado arrojó 2 a 1 para declarar desierto el campeonato de la Copa Fiat 1.4.

La respuesta de la FeMAD, que repetimos aún no fue publicada, aplica la letra fría del reglamento y no considera la situación extraordinaria por la que tuvieron que vivir los piloto de la Copa Fiat 1.4 durante los últimos meses.

Además, la Copa Fiat 1.4 venía siendo la única categoría que seguía creciendo, pese a la crisis que vive el país y en la 5ta fecha había presentado 32 máquinas siendo la más numerosa del parque.