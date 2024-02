El ex titular del INADI Misiones, Mariano Antón, expresó en declaraciones al programa Cadena de Noticias que se emite por la señal de C6Digital su rechazo a la medida del gobierno nacional de cerrar el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

Entre otras consideraciones, comentó que el organismo surge a partir de compromisos internacionales que asume el Estado argentino cuando modifica su Constitución nacional, incorpora los tratados internacionales de Derechos Humanos. «Ahí viene el compromiso del país de erradir las situaciones de vulneración de derechos vinculado a la dignidad de las personas y toda acción de vulneración de derechos humanos surge de una acción discriminatoria», observó.

Antón sostuvo que «no discrimina quien esté en una situación de no poder». «Si yo no tengo el poder social en el lugar donde me muevo no puedo discriminar porque yo no tengo la posibilidad de generarle al otro un daño a partir de no respetar su característica física, su manera de pensar, su cultura, el lugar de donde viene», consideró.

En este sentido, recordó que el INADI se crea en el año 1995 «y hasta ahora, con su cuestionamiento, ha ido instalándose» en la sociedad. «También hemos aprendido a hablar socialmente», apuntó.

El abogado especialista en Derechos Humanos remarcó, además, el INADI actualmente está compuesto por 200 personas y tiene presencia territorial en todo el país. «Son 200 sueldos para abordar un problema que antes era invisibilizado y luego se puso en agenda y entró en discusión. Conflictos de todo tipo», afirmó. «En términos porcentuales, lo que significa 200 empleados del Estado es insignificante. No es por ahí», destacó.

Según Antón, el INADI «se dedicó a defender a los que no tienen ni el poder político ni el poder económico».