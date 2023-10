Ama de casa de Ruiz de Montoya se quedó con el premio mayor del Deporbono 6

Con el número 35645, uno de los últimos del talonario, Aída Marisa Brizuela se ganó el primer premio del Deporbono 6. Esta mañana recibió el certificado de manos del ministro de Deportes de Misiones, Héctor Corti, y el presidente del Directorio del IPLyC, Héctor Rojas Decut, quienes la felicitaron y manifestaron su beneplácito por la entrega.

Durante la jornada del sorteo, la joven había llegado de viaje junto a Mauro, su esposo, y se disponían a descansar cuando leyó el mensaje que le envió uno de sus hermanos: «¡Felicidades por tu 0 kilómetro!» -en referencia a la Toyota Corolla Cross-. Como esta ama de casa de Ruiz de Montoya no había retirado el bono, comprado a otro hermano que vendía para el Club Nazareno, de la localidad de Puerto Rico, “no entendía qué es lo que pasaba, no me acordaba. Pensé que me estaba cargando”.

Al otro día, se comunicó el familiar que había comercializado el ticket y “pregunté si era verdad. Fue una sorpresa muy grande, estoy contenta, feliz. Enseguida recibí mensajes de toda la familia, pero, de todos modos, no tomé conciencia hasta que los directivos del Club Nazareno se acercaron a mi casa. Es un premio muy grande”, señaló la ganadora que en las ediciones anteriores había comprado tres o cuatro números. “Este año fue el único, y me trajo suerte”, agregó, quien, por lo general, apuesta a la Quiniela o a la Poceada y “siempre saco algo, pero nunca un primer premio, aunque siempre tengo la esperanza de poder ganar”.

Emprendedor de Eldorado, ganador del segundo premio

Fernando Alegre fue beneficiado por el Deporbono tras adquirir un ticket a la Asociación Eldorado Fútbol de Salón, de la Capital del Trabajo. Con el número 25272, le tocó en suerte el segundo premio que ofrecía un viaje a Cancún para 2 personas. “Vimos la publicidad del sorteo en las redes sociales y como me llamó la atención, decidimos colaborar. La verdad es que no me esperaba al punto que no presté atención a la fecha de sorteo. Al otro día, comenzaron a escribirme y de esa manera me enteré que habíamos ganado el viaje”, manifestó el afortunado, que había adquirido el bono por primera vez.

El jugador de Futsal dijo que “decidimos comprar el ticket como una manera de colaborar con los chicos, como siempre hacemos con las rifas. Cuando me enteré, me puse súper contento. Me sorprendió. No estaba en los planes y nos viene re bien. La próxima, vamos a volver a comprar e iremos por el auto”.

El sorteo del Deporbono 6 se realizó el 16 de septiembre en el salón de sorteos del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC SE), de Posadas. El Deporbono surgió de un trabajo conjunto entre instituciones del Gobierno de Misiones como el IPLyC SE y el Ministerio de Deportes, junto a más de 300 entidades deportivas de la provincia, que son las encargadas de vender y generar el beneficio directo. En la oportunidad, se comercializaron 100 mil bonos.