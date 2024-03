A través de la lucha tareferos y tareferas volverán a cobrar la tarjeta alimentaria trabada desde noviembre

Más de 8.000 familias tareferas nuevamente cobrarán la Tarjeta Social Alimentaria, a partir de este 14 de marzo, por un valor de 15.210 pesos.

La última vez que percibieron el beneficio fue entre noviembre y diciembre del 2023, y proviene de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Subsecretaría de Políticas Sociales.

El dirigente provincial del partido Tierra, Techo y Trabajo, Martín Sereno, quien con su espacio político y el Movimiento Evita, viene realizando gestiones para que se destrabe el pago, recibió y celebró la buena noticia y de gran importancia en este contexto de crisis, y más aún porque «proviene de la lucha».

Recordó que los movimientos populares y campesinos batallan en defensa de los tareferos y tareferas desde el gobierno de Mauricio Macri en adelante. El resultado fue un beneficio para 9000 familias que accedieron a la tarjeta social alimentaria, en ese momento con un aporte de 2300 pesos, que con el gobierno del Frente de Todos alcanzó los 4.000 pesos y luego tuvo una actualización de 6.000 pesos mensuales.

«Consideramos que se trata de una conquista social y económica que iniciamos -entre muchos reclamos- durante el gobierno de Macri, fruto de la organización y la lucha de todo el sector tarefero, castigado históricamente con el subvalor de su labor, y las condiciones paupérrimas de la tarefa, en la que durante muchos meses no cobran por ser un trabajo temporario, y además la interzafra no llega a todas las y los trabajadores que cosechan la yerba mate. De hecho, en ese tiempo, el 50% estaba en negro y no podía acceder a la interzafra. Más que explotados, son expropiados de sus derechos», afirmó el diputado (MC).

«Más que explotados, expropiados de sus derechos»

Precisamente, la mayoría de estos trabajadores y trabajadoras están en esas condiciones y con sus derechos vulnerados. Y en ese marco manifestaron su alivio por cobrar esa ayuda.

Así lo expresaron Romina y Rubén Fraga, «en este tiempo de tanta crisis significa mucho. En mi caso no tengo otra entrada económica. No recibo salario ni nada, y si no hay tarefa se hace difícil contar con una platita fija. Por eso cuando suspenden la tarjeta se nos complica mucho; me alegra volver a cobrar», dijo Romina, de Colonia Paraíso, San Pedro.

Mientras que Rubén, de Oberá, que se encuentra afectado por un problema en una de sus piernas luego de un accidente, también agradeció recibir la noticia.

«Es de mucha ayuda cobrar la tarjeta de los que somos tareferos. En este momento yo estoy imposibilitado de trabajar y no tengo ingresos para ayudar a mi familia. Por eso agradezco a todos los compañeros que están y acompañan la lucha porque este resultado viene de ahí y significa una mano grande para los que no tenemos casi nada», expresó el trabajador.

«Seguiremos peleando por una solución más profunda»

A la mala situación del sector tarefero se suma el precio histórico de la yerba que manejan los grandes molinos y que va oprimiendo los valores hacia abajo. A raíz de esto, TTT y el Movimiento Evita armaron hace varios años una mesa con legisladores nacionales que vinieron a Misiones; se presentaron proyectos de ley en el Congreso; se realizaron asambleas en toda la provincia, y en 2018 ante la falta de respuestas, se decidió llevar las voces de reclamo a Buenos Aires.

En aquel año viajaron unos 400 y 500 tareferos y tareferas, y con el acompañamiento de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) que ahora es la Utep, el Sindicato de los y las trabajadoras de la Economía Popular, y con una movilización de más de 10 mil personas, lograron destrabar el conflicto y conseguir soluciones.

«Nosotros pedíamos que éstos trabajadores cobren el Potenciar Trabajo y que sea compatible con la tarefa, con el trabajo formal y en blanco; pero el macrismo no lo quiso entender; pero logramos una solución paliativa para 9000 familias que fue la Tarjeta Alimentaria», explicó Sereno.

Sostuvo que a lo largo de los años siguieron luchando para que se renueve ese convenio, que sea compatible con el programa social, y continúan reclamando ese derecho para que se revea y aumente el monto.

«Así llegamos a los 2.000 pesos del principio a estos 15.200, que si bien claramente no es una solución definitiva, significa un aporte, sobre todo para las familias que no perciben absolutamente nada en los meses en que no hay cosecha», remarcó el dirigente.

Hay que recordar que la lucha por sostener el beneficio para este sector tan castigado, ya lleva tres gobiernos.

«Acá no hay intermediarios, la distribución de las tarjetas y el pago se hace a través del banco, con una cuenta a nombre del beneficiario o beneficiaria, y el registro lo hicieron los sindicatos, asociaciones y organizaciones de tareferos que hay en la provincia, buscando de esta manera la transparencia, diversidad y la unidad de trabajo y gestión que nuclea a ese sector, incluso parte del listado fue elaborado también por el Estado provincial, y el visto bueno final, institucionalmente lo firma el Ministerio de Desarrollo Social de Misiones», aclaró el dirigente.

Sereno remarcó que desde su espacio político seguirán luchando para que se aumente el monto y el cupo y buscar una solución más profunda a las desigualdades que sufren estos trabajadores y trabajadoras.