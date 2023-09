Últimas encuestas pronostican escenario de balotaje entre Milei y Massa

Así se desprende de sondeos realizados durante el fin de semana si las elecciones se llevaran a cabo hoy. No obstante, todavía queda un tramo de cara al 22 de octubre.

En la recta final de cara a las elecciones 2023 que se celebrarán el próximo 22 de octubre, cada vez cobra más fuerza un escenario político de balotaje entre el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y el de Unión por la Patria, Sergio Massa. En tanto, la intención de voto de la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, parece desinflarse.

Así se desprende de un trabajo en base a sondeos de diferentes encuestadores realizados durante el fin de semana que fueron procesados por el consultor político Raúl Timerman. Según estos últimos relevamientos, la intención de voto de Milei ronda entre el 32% al 35%, mientras que para el actual ministro de Economía se ubica entre el 29% a 32%. Mientras tanto, se desaceleró la tendencia para la exministra de Seguridad, que oscila entre el 26% al 29% de intención de voto del electorado.

Este escenario, claro está, es teniendo tomando en cuenta los últimos sondeos. No obstante, todavía resta un tramo final hasta las generales.

En diálogo con Ámbito, Raúl Timerman sostuvo que si bien Javier Milei mejoró su performance según las últimas encuestas, «es muy difícil que llegue a los 40 puntos y, si llega, es muy difícil que establezca diez puntos de diferencia con Massa», necesarios para ganar en primera vuelta.

Una de las encuestas que abonan la teoría del balotaje responde al Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que dirige Roberto Bacman. Según esta, el candidato de La Libertad Avanza (LLA) conseguiría el 34,2%, mientras que Massa, redondearía el 30,6% al frente de Unión por la Patria (UP). En tanto, Bullrich, de Juntos por el Cambio (JxC), queda atrás con el 24,8%.

Consultado sobre la caída de Patricia Bullrich al tercer puesto (pese a que los resultados del escrutinio definitivo achicaron la brecha entres los candidatos), Timerman consideró que hay una intención de voto del electorado que migró de la exministra de Seguridad al libertario. «A Bullrich le fue muy bien en la competencia contra Rodríguez Larreta, pero pasado ese momento, el electorado identifica más un cambio radical a Javier Milei que a Bullrich».

Como dato adicional, el consultor político contó que en grupos focales, «los votantes de Milei están orgullosos de votarlo, lo expresan con alegría y están contentos». «La argumentación es floja desde lo racional, muy basada en que en Argentina hay que producir un cambio ‘esto así no puede seguir más’. Hay también una creencia de que con la dolarización se va a acabar la inflación. Y cuando los confrontan con los votantes de Patricia Bullrich, estos últimos tienen un voto más tímido, no expresan su voto hasta bien avanzado el focus y es un voto más débil que acepta parte de las argumentaciones de Milei», explicó.

«Cuando el voto de Milei lo confrontás con el voto de Massa, este último es un voto firme pero que está a la defensiva, se tiene que defender de los errores de este Gobierno», contrapuso.

En síntesis, aproximadamente un 60% del electorado muestra en los sondeos que quiere un cambio y cerca de un 30% que quiere la continuidad. No obstante, para Timerman, «aunque vayas a un proceso de balotaje, si no le haces ver a la gente lo bueno que va a ser el gobierno de Massa cuando sea presidente y cuán diferentes van a ser los resultados a los de esta gestión, si no logras hacer ver eso, tus posibilidades competitivas son muy bajas».

Frente a este escenario, ¿puede Massa mejorar su performance electoral y dar el batacazo hoy impensado?

En las PASO hubo aproximadamente más de 12 millones de ciudadanos que no votaron a ninguno de los candidatos, no fueron a votar o votaron en blanco. Dentro de este universo, se estima que habrá unos nuevos votantes 3 millones y medio más de votantes en las generales. «Ahí podría sacar algo Massa, en particular en las provincias del norte, al igual que lo hicieron para sus elecciones locales. Eso para entrar al balotaje», explicó Timerman.

Ahora bien, de cara al 11 de noviembre, fecha en la que se celebraría un eventual balotaje, para el consultor político la estrategia del tigrense debe ser convocar a un gobierno de unidad: «Debe llamar la misma noche de las PASO, argumentando que lo que se viene es mucho peor y ampliar su base llamando a radicales e incluso a la misma Patricia Bullrich». (ambito.com)