Usará el dinero del Iplyc Inclusivo para seguir construyendo su casa

Micaela González (28), de Posadas, es la ganadora 112 de IPLyC Social Inclusivo y la primera del año. Es sorda, por lo que en la entrevista debió estar acompañada de la intérprete en Lengua de Señas Argentina, Agustina Solano.

Contó que cuando nació, “para mi mamá estaba todo bien” pero que, con el tiempo, se dio cuenta que tenía problemas de audición, “que no me adaptaba bien. Me empezaron a acompañar a la Escuela Especial 10, donde aprendí Lengua de Señas, y eso para mi familia fue un alivio”.

Son siete hermanos y Micaela es la única sorda de la familia. “Nunca habían conocido o tenido contacto con una persona sorda, por lo que todos juntos fuimos aprendiendo, avanzando”, señaló quien es madre de dos niñas.

Micaela tiene el acompañamiento de su esposo, Cristian, que también es sordo y con quien se conoció en el recreo de un taller, en la misma escuela. “Compartíamos el mate, y nos fuimos acercando”, agregó.

Confió que con el dinero del premio “vamos a poder continuar la construcción de nuestra casa en el barrio Itaembé Guazú, necesitamos madera y materiales para levantar los muros. Siempre soñé con mi casa propia, soñaba poder avanzar en la vida”.

Dijo que hace varios años gestionó el Certificado Único de Discapacidad (CUD) pero “no conocía este programa. Fue la familia de mi esposo la que me avisó. Estaba cuidando a mi hija, y cuando tomo el teléfono, quedé sorprendida. Estoy muy emocionada, contenta por haber sido sorteada, y agradezco al IPLyC por eso. Además de mis familiares, muchos de mi comunidad, me preguntaban, me felicitaban. Es una alegría compartida”.