Quini 6: el ganador de los $150 millones invertirá el dinero en la compra de propiedades

Un agricultor de la zona de Campo Viera se llevó los 150 millones de pesos en la modalidad «Tradicional Primer Sorteo» que el Quini 6 repartió en la jugada del pasado 3 de diciembre.

El apostador confeccionó un total de cinco boletas en la Agencia 354, de José Luis Zurakouski, de la Capital del Té y acertó con los números: 08, 11, 20, 32, 38 y 41.

Dijo que son números “que siempre repito, los elegí hace dos años y los hago para los domingos. Me enteré al día siguiente a través del vendedor. Me llamó y me dijo: ¡pegaste!. No lo podía creer, me puse a revisar y era verdad: había acertado los seis números”.

Enseguida, “se me subió una cosa de alegría, de felicidad”, acotó, al tiempo que aseguró que seguirá apostando a este juego de la Lotería de Santa Fe, que ofrece pozos en el Tradicional Primer Sorteo, en la Tradicional La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Extra.

El joven ganador manifestó que utilizará el premio para la compra de propiedades.