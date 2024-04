“Que la fuerza te acompañe”: Se viene el “My the Force Iguazú”

Con motivo a celebrar el Star Wars Day, el sábado 4 de mayo se realizará el “My the Force Iguazú” en el Centro de empleados de comercio de Puerto Iguazú.

La ciudad de las cataratas se prepara para recibir a uno de los días más festejados por los fanáticos del cine y de la ciencia ficción, el Star Wars day, es por eso que el sábado 04 de mayo se realizará la primera edición del “My the Force Iguazú”, la cita será en el Centro de Empleados de Comercio de Puerto Iguazú (Av. Hipólito Irigoyen 861).

En esta ocasión estarán participando el grupo los locales de Base Echo Misiones, quienes también estarán compartiendo la tarde con los invitados especiales. Entre ellos se encuentran el Ilustrador oficial de Star Wars y Marvel, Claudio Aboy; el Chewbacca argentino (Rodrigo Remon) y Lèli Marques, líder del grupo de fanáticos de Star Wars en Foz do Iguaçu (Brasil); también estará presente @vixx.ventress, representado su papel de Asajj Ventress siendo una defensora del “lado oscuro” dará una tarde de otra galaxia. Como si fuera poco el conservatorio Iguazú, realizará un concierto interpretando las piezas clásicas de la saga.

Como si esto fuera poco, la jornada contará con la presencia de Mónica Filet, artista plástica, quien estará con sus trabajos en su stand de bebés de terror, miniaturas personalizadas de personajes de películas de terror y series del cine mundial.

El evento también contará con concursos de desfile Cosplay al mejor traje con un premio de $70 mil pesos; concurso al mejor Dibujo (temática Star Wars) con un premio de $20 mil pesos. También habrá una gran feria de emprendedores con lo mejor de la indumentaria, accesorios y figuras coleccionables, Stand de Misiones, Buenos Aires y Córdoba.

El valor del ingreso es de $3.500, para compras de ticket y consultas comunicarse al +3757 54-2661. Para seguir todas las novedades del evento @mizucon_ig.

El origen de la frase “may the fourth be with you”

La celebración se origina con un juego de palabras que apareció en una publicación del diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979, dos años después del estreno de la primera película creada por George Lucas. La tergiversación del clásico de Star Wars episodio IV: una nueva esperanza desembocó en una celebración que sigue atravesando al mundo entero.

Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, decía el escrito que fonéticamente dio lugar a “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”).

Si bien la idea de “May the 4th” no fue de Lucasfilm, la compañía cinematográfica que creó la película siempre participa de la celebración, con fotos, videos, recuerdos, iniciativas y hashtags para que todos los fanáticos se sumen al festejo global y esto se hizo más evidente desde que Disney adquirió la compañía. (Gentileza: El Ocio Noble)